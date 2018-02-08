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Соседский спор дошел до КС

08 Февраля 2018, 10:45 | В России

На прошедшей неделе Конституционный суд обнародовал свое постановление по интересному делу, волнующему многих жителей многоквартирных домов

Высший суд ответил на вопрос - сколько должно стоить для граждан обслуживание общедомового имущества в многоквартирном доме?

Все началось с того, пишет «РГ», что в Конституционный суд обратился житель Ростова-на-Дону Сергей ЛОГИНОВ. Он попросил проверить на соответствие Конституции две статьи Гражданского кодекса (181.4 и 181.5) и одну статью Жилищного кодекса (часть 1 статьи 158). Это решение КС основано на ранее вынесенных правовых позициях суда. Суть вопроса, с которым ростовчанин обратился в высшую судебную инстанцию, в следующем.

Логинов по договору о долевом строительстве приобрел квартиру в многоквартирном доме. В доме по инициативе собственников помещений и участников долевого строительства прошло общее собрание. На этом собрании было принято несколько решений.

Жители дома договорились об образовании товарищества собственников жилья - ТСЖ, и избрании его способом управления своим домом. Но камнем преткновения стал денежный вопрос. Выражаясь канцелярским языком, на общем собрании установили размер обязательных платежей за содержание общего имущества дома. Вот он и вызвал споры и раздоры.

Итог общего собрания - за один квадратный метр было решено брать с квартиры 25 рублей, с коммерческого помещения в этом же многоквартирном доме - 14 рублей и за машино-место - 10 рублей.

Собственник Логинов не согласился с такой дифференциацией ставок оплаты, которая была поставлена в зависимость от назначения и размещения помещения - жилое или нежилое. И беспокойный жилец обратился в суд.

В суде несогласный собственник потребовал признать решение общего собрания недействительным. Но в судах гражданину не повезло. Его требования были отклонены. Причем судами различных инстанций.

В итоге Логинов, пройдя все положенные ступени судебных инстанций, пожаловался в Конституционный суд РФ.

Конституционный суд в своем решении заявил, что оспариваемые гражданином нормы закрепляют за всеми собственниками недвижимости обязанность вносить платежи за содержание общего имущества. И это не оспаривается. А вот размер этих платежей устанавливается собственниками на общем собрании.

«Учет характеристики помещений при установлении платежей возможен», - заявил высокий суд. Но лишь в том случае, если дифференциация их размеров не повлечет за собой необоснованных различий среди собственников одного и того же вида помещений» - подчеркнули в Конституционном суде.

В Конституционном суде разъяснили общие положения - оспариваемые заявителем нормы не запрещают собственнику помещения, который не принимал участия в общем собрании или голосовал на общем собрании собственников против решения большинства, обратиться в суд.

А еще в Конституционном суде РФ добавили, что суд, который рассматривает подобный спор, не должен руководствоваться «исключительно формальным критерием распределения бремени расходов по содержанию общего имущества и вправе признать решение общего собрания собственников недействительным».

Правда, это возможно лишь в том случае, если суд придет к выводу, что при проведении общего собрания были нарушения требований закона.

В итоге Конституционный суд сделал следующий вывод - оспариваемые ростовчанином нормы соответствуют Конституции страны, так как не ущемляют прав собственников в многоквартирных домах при решении вопроса о платежах за содержание общего имущества.

А вот дело самого Сергея Логинова, сказал высокий суд, подлежит пересмотру с учетом позиций КС РФ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: конституционный суд 



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