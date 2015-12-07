В России соседями по плацкарту станут кошки и собаки

Взять в дорогу собаку или кошку с 13 декабря можно будет и в сидячий, и в плацкартный вагон поезда дальнего следования. Информация о наличии такого вагона в составе будет размещена на сайте РЖД в разделе покупки билетов. Там пассажиру нужно будет найти класс обслуживания 3У среди плацкартных вагонов и класс обслуживания 2В и 3Ж в вагонах с местами для сидения. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».

Отметим, что в сидячем вагоне своего питомца нужно будет держать на руках. Если же животное крупное и на руках не помещается, то нужно будет надеть на него намордник и не спускать с поводка. При этом и для кошек, и для собак, вне зависимости от их размера стоимость билета будет одна и та же. Плата зависит от длины маршрута. Минимальный тариф - 239,5 рубля за перевозку до 10 километров, до тысячи километров - 442 рубля, до пяти тысяч километров - 1 323 рубля. Сейчас самый дорогой билет в купе для животного стоит почти три тысячи рублей.

Напомним, что до 13 декабря перевозить даже не очень крупных животных можно только, купив билет в отдельное купе. На ряде маршрутов сейчас его стоимость немного ниже билета в сидячий вагон. Поэтому и спрос на такую услугу не особо велик - пока владельцы животных предпочитают везти питомцев на машине или в самолете.

При перевозке животных пассажиры-владельцы должны обязательно иметь при себе соответствующие ветеринарные документы и соблюдать чистоту и порядок в вагоне. Однако перевозить медведей, крупных кошек (львов, тигров) и крокодилов в пассажирском вагоне запрещено даже с наличием справки от ветеринара. К перевозке в поезде не допускаются животные, которые могут угрожать жизни и здоровью окружающих (хищники, рептилии, насекомые).

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.