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В России соседями по плацкарту станут кошки и собаки

07 Декабря 2015, 16:27 | В России

Взять в дорогу собаку или кошку с 13 декабря можно будет и в сидячий, и в плацкартный вагон поезда дальнего следования. Информация о наличии такого вагона в составе будет размещена на сайте РЖД в разделе покупки билетов. Там пассажиру нужно будет найти класс обслуживания 3У среди плацкартных вагонов и класс обслуживания 2В и 3Ж в вагонах с местами для сидения. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».

Отметим, что в сидячем вагоне своего питомца нужно будет держать на руках. Если же животное крупное и на руках не помещается, то нужно будет надеть на него намордник и не спускать с поводка. При этом и для кошек, и для собак, вне зависимости от их размера стоимость билета будет одна и та же. Плата зависит от длины маршрута. Минимальный тариф - 239,5 рубля за перевозку до 10 километров, до тысячи километров - 442 рубля, до пяти тысяч километров - 1 323 рубля. Сейчас самый дорогой билет в купе для животного стоит почти три тысячи рублей.

Напомним, что до 13 декабря перевозить даже не очень крупных животных можно только, купив билет в отдельное купе. На ряде маршрутов сейчас его стоимость немного ниже билета в сидячий вагон. Поэтому и спрос на такую услугу не особо велик - пока владельцы животных предпочитают везти питомцев на машине или в самолете.

При перевозке животных пассажиры-владельцы должны обязательно иметь при себе соответствующие ветеринарные документы и соблюдать чистоту и порядок в вагоне. Однако перевозить медведей, крупных кошек (львов, тигров) и крокодилов в пассажирском вагоне запрещено даже с наличием справки от ветеринара. К перевозке в поезде не допускаются животные, которые могут угрожать жизни и здоровью окружающих (хищники, рептилии, насекомые).

Газеты «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: ржд  собака  кошка 



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Комментарии

  • Псевдоним20:41, 07.12.2015#

    шизатрясно теперь с моей астмой не поедешь в поездах

  • Наталья20:09, 11.12.2015#

    Чего это? Вам обязательно ехать в вагонах, где предусмотрена перевозка животных? Берите билет в вагон без этой услуги, и будет всем "щастье".

  • Витян00:31, 08.12.2015#

    Удевляюсь всеобщему возмущению по поводу этого, до отмены все спокойно с животными ездили. Ну попадется собачка одна на весь поезд, ничего страшного. При покупке билета просто уточнять надо, что вам нельзя с животными ехать. Я думаю если критично, то проводник может помочь и места поменять.

  • Elli03:20, 17.12.2015#

    Хочется увидеть текст закона, пока не верится в реальность такого правильного действия.

  • Elli03:22, 17.12.2015#

    Да, и еще есть сомнения, что такой вагон будет в КАЖДОМ поезде

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