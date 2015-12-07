Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России соседями по плацкарту станут кошки и собаки
Взять в дорогу собаку или кошку с 13 декабря можно будет и в сидячий, и в плацкартный вагон поезда дальнего следования. Информация о наличии такого вагона в составе будет размещена на сайте РЖД в разделе покупки билетов. Там пассажиру нужно будет найти класс обслуживания 3У среди плацкартных вагонов и класс обслуживания 2В и 3Ж в вагонах с местами для сидения. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».
Отметим, что в сидячем вагоне своего питомца нужно будет держать на руках. Если же животное крупное и на руках не помещается, то нужно будет надеть на него намордник и не спускать с поводка. При этом и для кошек, и для собак, вне зависимости от их размера стоимость билета будет одна и та же. Плата зависит от длины маршрута. Минимальный тариф - 239,5 рубля за перевозку до 10 километров, до тысячи километров - 442 рубля, до пяти тысяч километров - 1 323 рубля. Сейчас самый дорогой билет в купе для животного стоит почти три тысячи рублей.
Напомним, что до 13 декабря перевозить даже не очень крупных животных можно только, купив билет в отдельное купе. На ряде маршрутов сейчас его стоимость немного ниже билета в сидячий вагон. Поэтому и спрос на такую услугу не особо велик - пока владельцы животных предпочитают везти питомцев на машине или в самолете.
При перевозке животных пассажиры-владельцы должны обязательно иметь при себе соответствующие ветеринарные документы и соблюдать чистоту и порядок в вагоне. Однако перевозить медведей, крупных кошек (львов, тигров) и крокодилов в пассажирском вагоне запрещено даже с наличием справки от ветеринара. К перевозке в поезде не допускаются животные, которые могут угрожать жизни и здоровью окружающих (хищники, рептилии, насекомые).
Новости тематики
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Призывникам уменьшат срок службы
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам советуют быть точнее
- Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут с денежной добычей
- Бизнес-гороскоп: Весам придется всю неделю всё взвешивать
- "Дети - это не моя тема"
Новости раздела
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Число учебников в школах уменьшится пока на треть
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Минобороны ликвидирует военные кафедры в вузах
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- "ГПМ Матч" и "Ростелеком" открыли телеканал "Матч! Ультра"
Комментарии
-
-
-
Витян00:31, 08.12.2015#
Удевляюсь всеобщему возмущению по поводу этого, до отмены все спокойно с животными ездили. Ну попадется собачка одна на весь поезд, ничего страшного. При покупке билета просто уточнять надо, что вам нельзя с животными ехать. Я думаю если критично, то проводник может помочь и места поменять.
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа
шизатрясно теперь с моей астмой не поедешь в поездах