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Госорганам запретили требовать у граждан 85 видов справок
Правительство внесло изменения в порядок оказания госуслуг и определило перечень документов (СПИСОК)
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о запрете требовать у граждан при оказании государственных услуг уже имеющиеся у органов власти документы, пишет РИА Новости.
В список попали 85 наименований документов. В частности, в перечень вошли сведения о нарушениях ПДД, данные о наличии или отсутствии судимости, выписки из ЕГРЮЛ и информация о прохождении военной службы по призыву. Этими, как и другими документами из перечня, утвержденного правительством, госорганы должны делиться друг с другом в автоматическом режиме.
Утверждение перечня документов, необходимых для предоставления госуслуг, позволит унифицировать документооборот между ведомствами, ускорить предоставление необходимых сведений и в целом повысить качество муниципальных и государственных услуг.
П Е Р Е Ч Е Н Ь документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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