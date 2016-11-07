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Госорганам запретили требовать у граждан 85 видов справок

07 Ноября 2016, 19:05 | В России

Правительство внесло изменения в порядок оказания госуслуг и определило перечень документов (СПИСОК)

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о запрете требовать у граждан при оказании государственных услуг уже имеющиеся у органов власти документы, пишет РИА Новости.

В список попали 85 наименований документов. В частности, в перечень вошли сведения о нарушениях ПДД, данные о наличии или отсутствии судимости, выписки из ЕГРЮЛ и информация о прохождении военной службы по призыву. Этими, как и другими документами из перечня, утвержденного правительством, госорганы должны делиться друг с другом в автоматическом режиме.

Утверждение перечня документов, необходимых для предоставления госуслуг, позволит унифицировать документооборот между ведомствами, ускорить предоставление необходимых сведений и в целом повысить качество муниципальных и государственных услуг.

П Е Р Е Ч Е Н Ь документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления

Газета «Золотой Рог», Владивосток.
 

 

 

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Теги: госуслуги 



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