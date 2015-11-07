Приверженцев чайлдфри просят признать сумасшедшими

Сознательный отказ от деторождения, или приверженность идеям чайлдфри, предлагают исследовать как психологический феномен и определить, не является ли такое решение для взрослого человека отклонением от нормы, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

С такой инициативой к главе Министерства здравоохранения РФ Ольге Голодец обратился депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов. Парламентарий просит изучить феномен чайлдфри и, если отказ от воспроизведения рода будет признан заболеванием, сообщить об этом во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Также Милонов обратился к руководителю Генпрокуратуры РФ Юрию Чайке с просьбой проверить публичные призывы к чайлдфри в СМИ и социальных сетях на наличие признаков экстремистской деятельности (документ также есть в распоряжении «Известий»). Милонов уверен, что «если его подозрения подтвердятся», то следует запретить публичную пропаганду отказа от деторождения как идеи, расходящейся с национальными интересами России.

— Чайлдфри — это сознательный отказ от деторождения на протяжении всей жизни в угоду своему эгоизму. И нужно понимать, что это не исконно российские ценности — у нас таких идей никогда не было. Они могут рождаться только посредством нездоровой западной пропаганды, которая, говоря о мнимой свободе, предлагает подрастающему поколению не рожать детей или связывать себя узами брака с человеком того же пола, — говорит Милонов. — Пропаганда же чайлдфри в СМИ и соцсетях — это публичные призывы к отказу от деторождения, позитивные отклики, истории о том, как граждане, отказавшиеся от великого счастья быть родителями, проживают жизнь во благо лишь самих себя.

Как сообщает Милонов в своем обращении в Генпрокуратуру, идеология чайлдфри пришла к нам из США. «Можно говорить о том, что против нашей страны, против нашего юношества и против нашего общего будущего ведется планомерная борьба на истребление, — пишет Милонов. — Кто-то не желает видеть Россию страной, где живут крепкие и счастливые семьи. Создатели и вдохновители этой теории взяли курс на разрушение главной основы нашей страны — семейных ценностей».

Депутат перечисляет симптомы открытой им болезни: чайлдфри считают рождение детей «рудиментарной функцией человека», могут делать аборты, не вступать в семейные отношения, «и самое опасное — проходить процедуру добровольной стерилизации».

Милонов просит Генпрокуратуру проверить, представляет ли продвижение идей чайлдфри «опасность для национальных интересов Российской Федерации». «В случае подтверждения подозрений» депутат просит запретить в России пропаганду движения и наказать «вербовщиков».

В своем обращении в Минздрав Милонов пишет о том, что для возвращения чайлдфри к нормальной жизни может потребоваться «медицинское вмешательство». Депутат сравнивает людей, которые не хотят продолжать свой род, с самоубийцами. Он отмечает, что «желание добровольного ухода из жизни не рассматривается научным сообществом в контексте прав и свобод личности». По его мнению, нежелание иметь детей также «может вызывать обеспокоенность у специалистов и быть сигналом к медицинскому вмешательству».

Депутат просит Минздрав изучить феномен чайлдфри «с научной точки зрения». «Прошу вас изучить возможность признания чайлдфри одним из психических заболеваний, — пишет депутат. — В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность соответствующего обращения во Всемирную организацию здравоохранения».

В пресс-службе Минздрава РФ заявили, что обращение Милонова будет рассмотрено в установленном законом порядке, как только поступит в ведомство.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ оперативно получить комментарий не удалось.

Напомним, движение чайлдфри (от англ. «свободный от детей») стало набирать популярность в США в 1990-е годы. Основная идея — отказ от детей во имя личной свободы. К движению не относят тех людей, которые откладывают рождение детей на более поздний срок, решив сначала сделать карьеру. Речь о тех, кто заявляет, что не хочет иметь детей вообще. В России у движения также есть сторонники. К примеру, в одной из групп движения «ВКонтакте» — 21 тыс. подписчиков, в другой — 12 тыс. человек.

Советник полномочного представителя Совета Федерации по взаимодействию с уполномоченным по правам человека РФ и уполномоченного по правам ребенка РФ Борис Лордкипанидзе пояснил, что отказ от деторождения продиктован не состоянием здоровья, а социальными причинами.

— Это не отклонения в физиологии или в психике человека. Есть люди, которые предпочитают гедонистический подход к жизни: считают, что жизнь настолько коротка, что нет смысла терять часть ее на то, чтобы воспитывать ребенка, расходовать на него средства. Сторонники чайлдфри хотят пожить для себя — двое людей находят друг друга по своим воззрением и составляют пару, — говорит Лордкипанидзе. — Никто и никогда не поднимал вопрос отказа от деторождения в контексте отклонения — физического или психического. Не думаю, что Минздрав воспримет серьезно обращение депутата.

Лордкипанидзе также отметил, что в России движении чайлдфри не распространено так широко, как на Западе. Однако эксперт обратил внимание на то, что в период экономического кризиса количество людей, сознательно отказавшихся от деторождения, увеличивается.

— Структура общества меняется: снижается интеллектуальный потенциал, люди живут ради получения удовольствия, стремятся к независимости. Нет того, что раньше: люди больше не живут коммуной, больше не знают соседей, не общаются с коллегами вне работы. И кроме всего прочего сейчас кризис, а, значит, ребенок — это дополнительная нагрузка на бюджет, которую не все могут потянуть, — с сожалением сказал Лордкипанидзе. — В России чайлдфри, как и феминизм, лишь ручеек. Стихия — в США, в Великобритании.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.