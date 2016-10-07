www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.39 р. 100 JPY: 60.22 р.
EUR: 69.85 р. 10 CNY: 93.52 р.
Индексы ( )

1983,88 | +0,41%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Назван идеальный возраст для поиска работы

07 Октября 2016, 15:05 | В России

Команда международных специалистов провела масштабное исследование, чтобы определить  оптимальный возраст для поиска работы своей мечты. Ученые пришли к выводу, что для мужчин и женщин данный показатель несколько различается, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Известия".

Специалисты утверждают, что представители сильного пола имеют больше всего шансов найти свое призвание в возрасте 27-29 лет, а женщинам понадобится немного больше времени – работа мечты, скорее всего, найдется, приблизительно в 30-32 года.

В то же время эксперты определили и возраст, в котором поиски нового места работы будут наименее удачными. Так, ученые утверждают, что соискателям старше 50 лет, несмотря на богатый жизненный и профессиональный опыт, трудоустроиться будет сложнее всего – лучше сфокусироваться на достижении новых высот на текущем месте работы и на передаче накопленных знаний более молодым коллегам.

Однако ученые обращают внимание, что их выводы не стоит принимать как инструкцию к действию, если есть желание что-то поменять в любом возрасте. Например, Гарланд Сандерс открыл всемирно известную сеть KFC в 65 лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: возраст  работа 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru