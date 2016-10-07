Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Назван идеальный возраст для поиска работы
Команда международных специалистов провела масштабное исследование, чтобы определить оптимальный возраст для поиска работы своей мечты. Ученые пришли к выводу, что для мужчин и женщин данный показатель несколько различается, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Известия".
Специалисты утверждают, что представители сильного пола имеют больше всего шансов найти свое призвание в возрасте 27-29 лет, а женщинам понадобится немного больше времени – работа мечты, скорее всего, найдется, приблизительно в 30-32 года.
В то же время эксперты определили и возраст, в котором поиски нового места работы будут наименее удачными. Так, ученые утверждают, что соискателям старше 50 лет, несмотря на богатый жизненный и профессиональный опыт, трудоустроиться будет сложнее всего – лучше сфокусироваться на достижении новых высот на текущем месте работы и на передаче накопленных знаний более молодым коллегам.
Однако ученые обращают внимание, что их выводы не стоит принимать как инструкцию к действию, если есть желание что-то поменять в любом возрасте. Например, Гарланд Сандерс открыл всемирно известную сеть KFC в 65 лет.
Новости тематики
- Назван идеальный возраст для поиска работы
- В России установят минимальный размер оплаты труда в 100 рублей за час
- В России станут применять новый вид уголовного наказания
- В России создадут федеральный реестр авиадебоширов
- Новые правила выплаты зарплат разорят бизнес
- Сердюков возглавит Воздушно-десантные войска
- Женщины-заключенные будут проживать с детьми
- Почти 300 тысяч пенсионеров останутся без разовой выплаты в 5 тысяч рублей
- Путин сократил более 160 тысяч сотрудников МВД
- В России хотят упразднить ФСБ
Новости раздела
- Назван идеальный возраст для поиска работы
- В России установят минимальный размер оплаты труда в 100 рублей за час
- В России станут применять новый вид уголовного наказания
- В России создадут федеральный реестр авиадебоширов
- Новые правила выплаты зарплат разорят бизнес
- В вузы вернут вступительные экзамены
- Чиновников будут уволять за использование WhatsApp, Viber и Telegram
- Сердюков возглавит Воздушно-десантные войска
- Пенсионеры потеряют по 275 тысяч рублей каждый
- Для людей с синдромом Дауна запускают программу профориентации
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В вузы вернут вступительные экзамены
- В Приморье ожидается мокрый снег и гололед
- Новые правила выплаты зарплат разорят бизнес
- Содержание Золотого моста пробило дыру в бюджете Приморья
- Скалы Свободного порта Владивосток
- Спрос на доллары динамично растет
- Среди депутатов Заксобрания оказались не те люди, которых выбрали приморцы
- Японцы хотят продлить Транссиб до острова Хоккайдо
- В России радикально изменятся правила перевозки детей в автомобилях
- Парковать автомобили возле океанариума на о. Русском будет негде