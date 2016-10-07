Назван идеальный возраст для поиска работы

Команда международных специалистов провела масштабное исследование, чтобы определить оптимальный возраст для поиска работы своей мечты. Ученые пришли к выводу, что для мужчин и женщин данный показатель несколько различается, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Известия".

Специалисты утверждают, что представители сильного пола имеют больше всего шансов найти свое призвание в возрасте 27-29 лет, а женщинам понадобится немного больше времени – работа мечты, скорее всего, найдется, приблизительно в 30-32 года.

В то же время эксперты определили и возраст, в котором поиски нового места работы будут наименее удачными. Так, ученые утверждают, что соискателям старше 50 лет, несмотря на богатый жизненный и профессиональный опыт, трудоустроиться будет сложнее всего – лучше сфокусироваться на достижении новых высот на текущем месте работы и на передаче накопленных знаний более молодым коллегам.

Однако ученые обращают внимание, что их выводы не стоит принимать как инструкцию к действию, если есть желание что-то поменять в любом возрасте. Например, Гарланд Сандерс открыл всемирно известную сеть KFC в 65 лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.