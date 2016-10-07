В России установят минимальный размер оплаты труда в 100 рублей за час

В России предложили узаконить минимальный почасовой размер оплаты труда в 100 рублей. Ныне существующую конструкцию МРОТ могут признать устаревшей. Проект с поправками в федеральные законы опубликован на сайте Госдумы.

Индексация заработной платы, по действующему законодательству, является одной из основных гарантий работника. Именно индексация позволяет гражданину рассчитывать на реальное увеличение своего денежного содержания. В целом минимальные размеры оплаты труда в различных странах в разы превышают установленный в настоящий момент МРОТ в РФ (6 204 рубля). Конструкция, основанная на МРОТ и прожиточном минимуме, как считают авторы инициативы, устарела.

Так, по данным Евростата, средняя почасовая оплата труда в ЕС с 2008 по 2012 год выросла на 8,6%. В США минимальная почасовая оплата труда удерживается на уровне семи долларов. Самый высокий уровень оплаты труда показывают Швеция (39 евро в час) и Дания (38,1 евро в час), самый низкий показатель из европейских стран – в Болгарии (3,7 евро) и Румынии (4,4 евро).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.