Блокировать или "миловать" сайты будет особая комиссия

Минкомсвязи создаст межведомственную комиссию, которая позволит оперативно блокировать доступ к сайтам с противоправной информацией, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Необходимые поправки в законы должны быть приняты к июлю 2016 года. Об этом говорится в проекте «дорожных карт» к программе развития интернета, презентованной 5 октября первому замруководителя администрации президента Вячеславу Володину и главе Минкомсвязи Николаю Никифорову. По словам замминистра связи Алексея Волина, комиссия будет не только запрещать доступ к сайтам, но и отменять невыполнимые решения о блокировке.

— Как мне представляется, задача комиссии — не только оперативно «банить», но и решать спорные моменты, включая снятие запретов и отмену нереализуемых запретов. Например, есть судебные решения «заблокировать айфон», — заявил «Известиям» Волин.

Согласно документу, к марту 2016 года Институт развития интернета (ИРИ), который занимался разработкой программы развития интернета, совместно с Минкомсвязи должны будут определить порядок формирования межведомственной комиссии и сформировать регламент ее работы. А к июлю 2016 года должны быть внесены изменения в действующий механизм ограничения доступа к противоправной информации в Сети.

По словам замдиректора по правовым вопросам Координационного центра национального домена сети интернет Сергея Копылова (участвует в работе над законопроектом), для создания комиссии изменения будут внесены во все законы, регламентирующие блокировку интернет-сайтов. В том числе в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Копылов отметил, что сейчас обговариваются разные варианты работы комиссии. Возможно, она станет первой инстанцией, принимающей решения о блокировке или разблокировке сайтов. Либо она сможет изменять судебные решения о способе блокировки сайтов, не изменяя их сути. Третий вариант — представители комиссии будут приглашаться на судебные заседания и выступать техническими экспертами по способам блокировки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.