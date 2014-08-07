www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.25 р. 100 JPY: 61.32 р.
EUR: 79.37 р. 10 CNY: 99.92 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Российская элита решила переждать санкции на Лазурном берегу

07 Августа 2014, 16:23 | В России

"Несмотря, а может быть, и вследствие присоединения Крыма к России широкие слои российского населения поддерживают Владимира ПУТИНА. Однако российская элита, кажется, думает по-другому: многие ее представители уезжают за границу - и делают это как можно скорее", - пишет немецкая Die Welt.

В ее статье отмечается, что дело доходит даже до того, что богатые россияне нанимают историков-генеалогов, чтобы те искали в семейной истории иностранные корни, которые могли бы послужить основанием для получения иностранного гражданства. "Прежде всего это люди, которые заработали большие деньги и теперь боятся их потерять", - рассказывает московский генеалог Владимир ПАЛЕЙ.

Всего же за последний год, по официальным данным Business Insider, из России уехало более 186 тысяч человек. При этом в 2012 году покидающих страну было 123 тысячи, а в 2011 и 2010 годах - по 37 и 34 тысячи соответственно. Эксперты, в свою очередь, предполагают, что реальные цифры еще выше. "Официальные данные по миграции очень низкие", - заявляет директор Института социологии РАН Михаил ГОРШКОВ.

Помимо этого, как говорится далее, паника царит и в деловом мире. Так, уже на прошлой неделе стало известно о том, что многие российские миллиардеры находятся в состоянии паники, пишет немецкая газета.

Что тут добавить? Такое поведение так называемой элиты вряд ли в нашей стране удивит кого-нибудь. Мало кто из «простых» россиян верил, что «элита» разделит с народом тяжкое бремя финансового кризиса и экономического санкций. Поэтому, как говорится, скатертью дорога! И желательно с билетами в один конец. Плакать никто не станет.

Газета «Золотой Рог», Zrpress.Ru.

Автор:
Теги: санкции  отъезд  элита  генеалогия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Тупин18:45, 07.08.2014#

    Вот предатели!!!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј00:24, 08.08.2014#

    Не миллиардер, но тоже уехал бы при первой возможности. Россия все глубже погружается в пучину тотальной шизофрении. Уезжают люди здравомыслящие, и далеко не только элита.

  • pseudonym07:42, 08.08.2014#

    и не уговаривайте - я в этом году не поеду на юг Франции. и на Ибицу тоже не поеду. (в этом году). .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru