Современные учителя плевать хотели на детей

Согласно соцопросу, педагоги больше не считают своей задачей воспитывать в детях человеческие ценности или житейские навыки

Своей главной функцией подавляющее большинство учителей считают передачу детям знаний, но только половина из них чувствует ответственность за то, чтобы ребенок интересовался учебой, показал всероссийский опрос педагогов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

И лишь 2,9% опрошенных полагают, что школа должна помочь детям научиться уважительно относиться к другим людям, пишут «Известия». По мнению экспертов, такое положение вещей приводит к тому, что дети не получают навыков, позволяющих им быть успешными в XXI веке. Тут, впрочем, нет вины самих работников школ. Жизнь в современном обществе стала намного жесче и во главу угла подавляющее большинство людей ставит финансовый интерес. Так что учителя не хуже других работников. Увы, минобр и другие структуры, ответственные за содержание школьных занятий, не собираются менять подходы к образования даже с учетом открывшихся фактов. Учителя будут и дальше забивать головы детей маловразумительными знаниями (как говорят сами педагоги: "начитывать"), подавляющая часть которых не будет освоена, а если и совоена, то никогда не будет использована в жизни.

Лишь 15% российских педагогов считают себя ответственными за гражданское воспитание школьников, и почти никто их них не думает, что должен научить ребенка уважительному отношению к окружающим (лишь 2,9%). Такие результаты были получены исследователями НИУ ВШЭ и МГПУ в результате опроса 4,5 тыс. учителей в 85 регионах России.

Почти четверть учителей не верит в возможность развития критического мышления ребенка, показало исследование. Еще 37% считают, что креативность — это сугубо врожденное качество («дано или не дано»).

По мнению большинства педагогов, их главная задача — дать знания (80%), но заинтересовать ребенка предметом считает нужным только половина (53%).

— Пробудить интерес к урокам — это функция школы. Если учесть, что не все родители интересуются делами своих детей, то ребенок рискует оказаться в ситуации, когда мотивация к учебе — это его собственное дело. И вряд ли у него получится справиться одному, — рассказала «Известиям» главный эксперт Института образования НИУ ВШЭ Мария Добрякова.

По ее словам, успех современного человека зависит от коммуникативных навыков, креативности мышления, способности критически оценить огромный объем информации и выбрать то, что нужно для дела, а также от умения действовать самостоятельно и вместе с другими людьми. Всё это может дать школа. При этом, например, воспитание не должно быть назидательным, вроде урока политинформации. Хорошее отношение к людям формируется у ребенка за счет правильной среды.

— Если в школе заведено дружелюбно здороваться с уборщицей, с вахтером, с директором, то ребенок привыкает относиться одинаково хорошо к людям независимо от их возраста и положения, — объяснила Мария Добрякова.

Чтобы изменить сегодняшнюю ситуацию, российскую школу необходимо трансформировать, уточняя образовательные программы и программы повышения квалификации учителей, полагает эксперт.

Данные о том, что половина педагогов не считает нужным заинтересовать детей своим предметом, весьма сомнительны, заметил директор московской школы № 548 «Царицыно» Ефим Рачевский.

— Не исключаю, что речь идет о маргинальной части учительства, которой платят маленькую зарплату, над которой довлеет административный ресурс дурного директора и которая «собачится» с родителями, — пояснил он.

Ефим Рачевский подчеркнул, что в воспитании и обучении ребенка семья имеет не меньшее значение, чем школа. При этом есть не только профнепригодные учителя, но и «профнепригодные» родители.

— Что-то толковое можно сделать только при взаимодействии школы и родителей. Умная школа не закрывает перед семьей бронированные двери, а умные родители видят в учителях союзников, а не врагов, — полагает эксперт.

В свою очередь председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает результаты опроса ожидаемыми.

— Сегодня учитель — это исполнитель образовательных услуг, ни в каких регламентах его воспитательные функции не прописаны, — отметила эксперт.

Она пояснила, что даже обладающие педагогическим талантом учителя не стремятся его проявлять. Во-первых, от них никто этого не требует, а во-вторых, любая инициатива может быть негативно воспринята родителями учеников.

— В сознании родителей сформировалась отношение к учителям, как персоналу, которому можно в любой момент предъявить претензии. Администрация школы, как правило, пытается избавиться от учителя, которым недовольны, — пояснила Ирина Волынец.

По ее мнению, выход из ситуации — повышение престижа профессии учителя. И речь не только об увеличении зарплат, но и об изменении массового сознания.

Ранее «Известия» сообщали, что Минобрнауки рекомендует нанять психологов в каждую школу.