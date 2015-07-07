Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Льготы на поступление в вузы для выпускников колледжей хотят отменить
С каждым годом все больше и больше девятиклассников приходят не в 10-е классы, а в систему колледжей и техникумов. Министерство образования и науки связывает это не столько с возросшей привлекательностью этой системы, а с наличием льготы при поступлении в высшие учебные заведения для выпускников колледжей, пишет деловая газета "Золотой Рог".
«Эту льготу, скорее всего, мы уберем», - сказал министр образования и науки РФ Дмитрий ЛИВАНОВ в рамках всероссийского совещания с участием руководителей региональных органов образования во Владивостоке. Он добавил, что «сейчас проводится необходимая правовая работа с тем, чтобы единый государственный экзамен был действительно единым и для всех обеспечивал единые требования при поступлении на программы высшего профессионального образования». Глава Минобрнауки также отметил, что сейчас происходит «достаточно серьезное повышение требований к тем, кто поступает в высшие учебные заведения».
«Фактически это означает сокращение тех, кто сможет учиться на программах высшего образования. Сокращение это означает, что нам надо сделать приоритет в нашей работе в развитии системы профессионального образования», - сказал министр. Между тем глава Минобрнауки РФ заявил, что сокращения бюджетных мест в вузах страны не планируется, несмотря на инициативы Минфина РФ сократить их финансирование.
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В России могут ввести форму не только для школьников, но и для учителей
- В России собираются продлить обучение в школе на год
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
- Большинство учителей в опросе признались в этом
- Число учебников в школах уменьшится пока на треть
- Минобороны ликвидирует военные кафедры в вузах
- Представители малых народов Китая получают путевку в жизнь
- В российских школах введут пятую четверть
- Школьных учителей обманывают и обкрадывают с помощью системы оплаты труда
- Выпускникам российских школ советуют штурмовать столицы
Новости раздела
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Бизнес-гороскоп: Тельцам не стоит делать резких движений
- Бизнес-гороскоп: Овнам звезды рекомендуют оглядеться вокруг себя
- Россиянам разрешили жениться когда хочешь
- Бизнес-гороскоп: Рыбы попадут на денежное мелководье
- В России выходные с января перенесут на май
- Бизнес-гороскоп: Финансовые ручьи у Водолеев должны хорошо наполнится
- Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
- Путин вступился за женщин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках