Льготы на поступление в вузы для выпускников колледжей хотят отменить

С каждым годом все больше и больше девятиклассников приходят не в 10-е классы, а в систему колледжей и техникумов. Министерство образования и науки связывает это не столько с возросшей привлекательностью этой системы, а с наличием льготы при поступлении в высшие учебные заведения для выпускников колледжей, пишет деловая газета "Золотой Рог".

«Эту льготу, скорее всего, мы уберем», - сказал министр образования и науки РФ Дмитрий ЛИВАНОВ в рамках всероссийского совещания с участием руководителей региональных органов образования во Владивостоке. Он добавил, что «сейчас проводится необходимая правовая работа с тем, чтобы единый государственный экзамен был действительно единым и для всех обеспечивал единые требования при поступлении на программы высшего профессионального образования». Глава Минобрнауки также отметил, что сейчас происходит «достаточно серьезное повышение требований к тем, кто поступает в высшие учебные заведения».

«Фактически это означает сокращение тех, кто сможет учиться на программах высшего образования. Сокращение это означает, что нам надо сделать приоритет в нашей работе в развитии системы профессионального образования», - сказал министр. Между тем глава Минобрнауки РФ заявил, что сокращения бюджетных мест в вузах страны не планируется, несмотря на инициативы Минфина РФ сократить их финансирование.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.