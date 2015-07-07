www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

Три правила реагирования на критику в сети

07 Июля 2015, 18:17 | В России

Критика в сети задевает очень многих и вредит бизнесу. Что делать, если о вашем продукте или компании пишут гадости? Буквально пара советов:

1. Не вовлекайте всех сотрудников

Многие предприниматели любят использовать собственных сотрудников в качестве «солдат» на поле брани — заставляют опровергать критику и нападать на недовольного клиента.

Запретите им делать это. Этот процесс трудно управляем и здесь легче подставиться. Лучше всего, если у вас будет только один человек, ответственный за отслеживание негативных отзывов — самый профессиональный и вежливый из всех.

2. Не молчите

Иногда хочется сунуть голову в песок и сделать вид, что  критики нет. Это ошибка. Оставленная без присмотра нелицеприятная критика имеет свойство становиться со временем всё хуже. Она обрастает комментариями и наблюдениями других пользователей, оказавшихся в подобной ситуации. Пара дней вашего молчания — и в сети образовался небольшой клуб любителей посудачить о недостатках вашей компании. Избавиться от него потом будет очень трудно.

Никогда не молчите, никогда не оставляйте критику без внимания, какой неприятной бы она не была. Подобное поведение — признак вашей слабости, неспособности разобраться с проблемой, неумение признавать ошибки.

Почему все так любят ругать Почту России или Аэрофлот? Они всегда молчат в ответ.

3. Превращение врагов в союзников

Любой критикан может стать вашим верным союзником и транслятором бренда в ряды себе подобных. Не верите? Лучше проверьте!

Ваши клиенты недовольны качеством продукции и считают, что вы нарушаете технологию? Устройте для них экскурсию на производство и наглядно покажите, что это не так.  Покупатель обижен хамским сервисом? Пригласите его на ужин и позовите с собой сотрудника, которым остался недоволен клиент.

Между яростным критиканом и верным клиентом — тонкая грань. Но только первый шаг должны сделать вы.

Хотите получить больше советов по этой теме? Хотите найти инструменты продвижения в социальных сетях и блогосфере?

 

Приходите 14 июля во Владивостоке на семинар главного редактора всероссийского журнала «Пресс-служба» Тимура Асланова (г. Москва)

«PR и продвижение в интернете и социальных сетях»

 

Программа семинара и регистрация тут

 

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: социальные сети  компания  критика  продукт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru