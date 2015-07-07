Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам в пятницу лучше задержаться в стойле

Гороскоп с 7 по 13 июля от деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

Овен. Весьма удачная и прибыльная в финансовом плане неделя. Вам может поступить важная деловая информация. Среда принесет новые денежные поступления. В пятницу будьте осторожны с покупками, лучше перенести поход в магазин на другой день.

Телец. В начале недели вероятны сложности на работе. Вам нужно разобраться с накопившимися делами и кредитами. Зато во второй половине недели выгодные предложения посыплются, как из рога изобилия, вам останется только выбрать самое лучшее.

Близнецы. На работе постарайтесь не критиковать коллег и не слишком сближаться с начальством. В четверг можно ожидать зарплату или премию. В выходные вам, скорее всего, придется помогать друзьям или родственникам.

Рак. Если вы не упустите шанс, то можно рассчитывать на прибыль к концу недели. На работе важно быть предельно внимательным и не допускать ошибок. В пятницу может появиться шанс приобрести бытовую технику со значительной скидкой.

Лев. На этой неделе будьте аккуратны в обращении с банкоматами, есть риск оставить карту внутри устройства. Место работы пока лучше не менять, ваше положение вполне стабильно. В воскресенье не стоит приобретать ничего нового.

Дева. На этой неделе финансовое положение вполне стабильно, но на крупные денежные поступления рассчитывать пока не приходится. Не исключены большие траты на отпуск. В путешествии лучше не экономить, а побаловать себя и своих близких.

Весы. Вам понадобятся такие качества, как сосредоточенность и внимательность, чтобы избежать серьезных ошибок в финансовой сфере. Эмоции в данный момент могут помешать. Нужно все хорошенько обдумать и проанализировать, а потом уже принимать решение.

Скорпион. Ваше материальное положение стабилизируется. На этой неделе вам отдадут все долги, можно ожидать также премию, если в последнее время вы много работали. В четверг возможны денежные поступления и приятные подарки от близких людей.

Стрелец. Неделя обещает быть стабильной, но крупных денежных поступлений пока, увы, не предвидится. Есть опасность потратить лишнее в ресторане или купить в магазине то, что вам не слишком нужно. Друзья могут, конечно, прийти на помощь, но не занимайте крупных сумм.

Козерог. Вторник - прекрасный день в финансовом отношении, вероятна прибыль или получение незапланированных денег. Пятница удачна для покупок и приобретений. Порадуйте близких хотя бы небольшими подарками.

Водолей. В первой половине недели желательна осторожность в вопросах, связанных с финансами, особенно тех, которые касаются налогов, страховок и кредитов. Все документы рекомендуется проверить не один раз.

Рыбы. Финансовое положение сейчас довольно стабильное. Однако на работе возможны проверки и замечания от начальства. В выходные будут удачными крупные покупки и приобретения. Особенно если вам пора поменять телефон или компьютер.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.