Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам в пятницу лучше задержаться в стойле
Гороскоп с 7 по 13 июля от деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio
Овен. Весьма удачная и прибыльная в финансовом плане неделя. Вам может поступить важная деловая информация. Среда принесет новые денежные поступления. В пятницу будьте осторожны с покупками, лучше перенести поход в магазин на другой день.
Телец. В начале недели вероятны сложности на работе. Вам нужно разобраться с накопившимися делами и кредитами. Зато во второй половине недели выгодные предложения посыплются, как из рога изобилия, вам останется только выбрать самое лучшее.
Близнецы. На работе постарайтесь не критиковать коллег и не слишком сближаться с начальством. В четверг можно ожидать зарплату или премию. В выходные вам, скорее всего, придется помогать друзьям или родственникам.
Рак. Если вы не упустите шанс, то можно рассчитывать на прибыль к концу недели. На работе важно быть предельно внимательным и не допускать ошибок. В пятницу может появиться шанс приобрести бытовую технику со значительной скидкой.
Лев. На этой неделе будьте аккуратны в обращении с банкоматами, есть риск оставить карту внутри устройства. Место работы пока лучше не менять, ваше положение вполне стабильно. В воскресенье не стоит приобретать ничего нового.
Дева. На этой неделе финансовое положение вполне стабильно, но на крупные денежные поступления рассчитывать пока не приходится. Не исключены большие траты на отпуск. В путешествии лучше не экономить, а побаловать себя и своих близких.
Весы. Вам понадобятся такие качества, как сосредоточенность и внимательность, чтобы избежать серьезных ошибок в финансовой сфере. Эмоции в данный момент могут помешать. Нужно все хорошенько обдумать и проанализировать, а потом уже принимать решение.
Скорпион. Ваше материальное положение стабилизируется. На этой неделе вам отдадут все долги, можно ожидать также премию, если в последнее время вы много работали. В четверг возможны денежные поступления и приятные подарки от близких людей.
Стрелец. Неделя обещает быть стабильной, но крупных денежных поступлений пока, увы, не предвидится. Есть опасность потратить лишнее в ресторане или купить в магазине то, что вам не слишком нужно. Друзья могут, конечно, прийти на помощь, но не занимайте крупных сумм.
Козерог. Вторник - прекрасный день в финансовом отношении, вероятна прибыль или получение незапланированных денег. Пятница удачна для покупок и приобретений. Порадуйте близких хотя бы небольшими подарками.
Водолей. В первой половине недели желательна осторожность в вопросах, связанных с финансами, особенно тех, которые касаются налогов, страховок и кредитов. Все документы рекомендуется проверить не один раз.
Рыбы. Финансовое положение сейчас довольно стабильное. Однако на работе возможны проверки и замечания от начальства. В выходные будут удачными крупные покупки и приобретения. Особенно если вам пора поменять телефон или компьютер.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Новости тематики
- Сегодня отмечается День Спецназа
- Ракам можно брать в клешни кредиты
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Бизнес-гороскоп: Тельцам не стоит делать резких движений
- Бизнес-гороскоп: Овнам звезды рекомендуют оглядеться вокруг себя
- Россиянам разрешили жениться когда хочешь
- Бизнес-гороскоп: Рыбы попадут на денежное мелководье
- В России выходные с января перенесут на май
- Бизнес-гороскоп: Финансовые ручьи у Водолеев должны хорошо наполнится
- Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога
Новости раздела
- Сегодня отмечается День Спецназа
- Пенсионеры сказали, сколько они хотят денег
- "Нам не нужны математические школы"
- Ракам можно брать в клешни кредиты
- Стало известно, когда окончательно закончится бабье лето
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Бизнес-гороскоп: Тельцам не стоит делать резких движений
- Бизнес-гороскоп: Овнам звезды рекомендуют оглядеться вокруг себя
- Россиянам разрешили жениться когда хочешь
- Бизнес-гороскоп: Рыбы попадут на денежное мелководье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- У жителей Приморья спросят о состоянии дорожной сети в регионе