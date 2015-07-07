www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.63 р. 100 JPY: 58.35 р.
EUR: 75.08 р. 10 CNY: 94.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам в пятницу лучше задержаться в стойле

07 Июля 2015, 18:30 | В России

Гороскоп с 7 по 13 июля от деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio 

Овен. Весьма удачная и прибыльная в финансовом плане неделя. Вам может поступить важная деловая информация. Среда принесет новые денежные поступления. В пятницу будьте осторожны с покупками, лучше перенести поход в магазин на другой день.

Телец. В начале недели вероятны сложности на работе. Вам нужно разобраться с накопившимися делами и кредитами. Зато во второй половине недели выгодные предложения посыплются, как из рога изобилия, вам останется только выбрать самое лучшее.

Близнецы. На работе постарайтесь не критиковать коллег и не слишком сближаться с начальством. В четверг можно ожидать зарплату или премию. В выходные вам, скорее всего, придется помогать друзьям или родственникам.

Рак. Если вы не упустите шанс, то можно рассчитывать на прибыль к концу недели. На работе важно быть предельно внимательным и не допускать ошибок. В пятницу может появиться шанс приобрести бытовую технику со значительной скидкой.

Лев. На этой неделе будьте аккуратны в обращении с банкоматами, есть риск оставить карту внутри устройства. Место работы пока лучше не менять, ваше положение вполне стабильно. В воскресенье не стоит приобретать ничего нового.

Дева. На этой неделе финансовое положение вполне стабильно, но на крупные денежные поступления рассчитывать пока не приходится. Не исключены большие траты на отпуск. В путешествии лучше не экономить, а побаловать себя и своих близких.

Весы. Вам понадобятся такие качества, как сосредоточенность и внимательность, чтобы избежать серьезных ошибок в финансовой сфере. Эмоции в данный момент могут помешать. Нужно все хорошенько обдумать и проанализировать, а потом уже принимать решение.

Скорпион. Ваше материальное положение стабилизируется. На этой неделе вам отдадут все долги, можно ожидать также премию, если в последнее время вы много работали. В четверг возможны денежные поступления и приятные подарки от близких людей.

Стрелец. Неделя обещает быть стабильной, но крупных денежных поступлений пока, увы, не предвидится. Есть опасность потратить лишнее в ресторане или купить в магазине то, что вам не слишком нужно. Друзья могут, конечно, прийти на помощь, но не занимайте крупных сумм.

Козерог. Вторник - прекрасный день в финансовом отношении, вероятна прибыль или получение незапланированных денег. Пятница удачна для покупок и приобретений. Порадуйте близких хотя бы небольшими подарками.

Водолей. В первой половине недели желательна осторожность в вопросах, связанных с финансами, особенно тех, которые касаются налогов, страховок и кредитов. Все документы рекомендуется проверить не один раз.

Рыбы. Финансовое положение сейчас довольно стабильное. Однако на работе возможны проверки и замечания от начальства. В выходные будут удачными крупные покупки и приобретения. Особенно если вам пора поменять телефон или компьютер.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: прогноз  гороскоп 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru