Россиянам власти рекомендуют отказаться от йоги и феншуя

Давно волнующая российскую власть тема патриотического воспитания молодежи в очередной раз оказалась в центре внимания. Способы защиты молодых россиян от "тлетворного влияния Запада" с целью сохранения "традиционных духовных и нравственных ценностей" и укрепления дружбы живущих в РФ народов вошли в повестку заседания президентского совета по межнациональным отношениям, сообщают СМИ.

Мероприятие провел лично президент России Владимир Путин. По итогам встречи глава государства поручил до конца года ввести систему мониторинга межнациональных отношений и ускорить разработку приоритетов молодежной политики, сообщает "Российская газета".

Впрочем, наибольшее внимание прессы привлекло не это распоряжение Путина, а выступление одного из участников заседания. Среди тех, чьи речи пришлось выслушать президенту, как пишет "Коммерсант", особо отличился министр культуры Владимир Мединский, внезапно ополчившийся на казалось бы вполне себе приличные и считающиеся полезными для здоровья практики, такие как йога и фэншуй.

Судя по выступлению Мединского, их беда заключается в том, что они "нетрадиционные" для России.

В связи с этим Мединский предложил заменить иностранные увлечения "баттлами по лезгинке". По его словам, такие меры позволяют снизить подростковую преступность.

При этом то, что лезгинка не намного ближе йоги русскому человеку министр не учел...

В качестве аргумента Мединский привел данные, полученные некими "фольклористами". Они якобы "подметили, что молодые ребята из Ставрополя и Краснодара, которые умеют хорошо танцевать казачью лезгинку, уже и горскую лезгинку воспринимают доброжелательно - как вызов сугубо эстетический". "И даже завязываются специальные соревнования - баттлы, как они их называют!" - сообщил Путину министр культуры.

В связи с этим он призвал "в каждом региональном доме народного творчества (...) создать отделы традиционной народной культуры, где будут работать фольклористы, этнографы, краеведы", и "вообще лучше поддерживать в наших ДК не хатха-йогу и фэншуй, а мастер-классы традиционных технологий для детей: от народных боевых искусств до народной кулинарии".

В качестве положительного примера Мединский привел "депрессивный рабочий поселок Хохлово Вологодской области, где были запущены курсы традиционной народной культуры, а именно кружки ткачества, вышивки, пения, народного танца". "Этот эксперимент продолжался пять лет. И в течение этих пяти лет подростковая преступность в поселке просто сошла на нет, снизилась до нуля!" - сообщил министр.

Он призвал президента поручить субъектам федерации "принять региональные программы или законы о поддержке традиционной народной культуры". Кроме того, Мединский пригласил Путина в Сочи, где 4 ноября пройдет Всероссийский фестиваль традиционной народной культуры.

Как сообщает newsru.com, Путин в целом с предложениями Мединского согласился. "Обязательно учтем ваши предложения и сформулируем соответствующее поручение правительству, министерствам и ведомствам", - заявил президент после доклада министра.

Президент также призвал во всем делать упор на традиционные ценности. Он отметил, что "сегодня фактически навязываются аморальные формы поведения, принижается роль традиционной семьи, религий", "в европейских и других странах возрождаются и набирают политический вес неонацистские организации, а этническая и религиозная нетерпимость, призывы к насилию становятся лозунгом для сил, стремящихся к власти".

ZRPRESS.RU, Владивосток