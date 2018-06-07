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Женщин собираются отправлять на пенсию в 63 года
Мужчин - еще позже: правительство рассмотрит три варианта повышения пенсионного возраста
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин предложил два варианта повышения пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин или до 62 лет для мужчин и до 60 для женщин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Источники РБК утверждают также, что на совещании у премьер-министра может быть рассмотрен вопрос механизмов смягчения при повышении пенсионного возраста. Речь идет о возможности уйти на пенсию досрочно, с пропорциональным снижением размера пенсии за каждый год досрочного выхода.
Ранее издание сообщало, что совещание по пенсионной реформе с участием президента Владимира Путина, запланированное на 30 мая, было отменено из-за отсутствия единой позиции Минфина и Минтруда. Минфин, по сведениям РБК, и это третий обсуждаемый вариант, предлагает поднять пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63.
Идея о повышении пенсионного возраста, по данным ФОМ, не пользуется популярностью у россиян — ее одобряют только 9% граждан.
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