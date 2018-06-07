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Представители малых народов Китая получают путевку в жизнь

07 Июня 2018, 00:05 | В России

Китайские комсомольцы из далеких горных селений доставлены на вступительные экзамены в колледжи, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Хейлунцзянские экономические новости".

Уже 16 лет подряд молодые люди из далеких горных селений КНР (эвенки, орочоны, и хамниганы) имеют возможность поступать в городские колледжи. 5 июня прошел ежегодный вступительный экзамен в китайские учебные заведения среднего звена.

В Центральной части Китая южнее Сианя поднимается горная цепь Циньлин, одной из вершин которой является привлекающая многих туристов гора Хуашань. В этих местах проживают китайские эвенки, орочоны, и хамниганы (тунгусы). Получить образование - настоящая мечта представителей национальных меньшинств Китая. Ежегодно по железной дороге на экзамен прибывают для поступления новые потенциальные студенты, за 16 лет попробовать свои силы получили возможность 30 тысяч человек. Сразу в вагоне молодые люди делают общую фотографию. Такую съемку традиционно организует им Харбинское отделение китайской железной дороги, которое создало за эти годы целую фотогалерею, посвященную поездке. По инициативе компании Harbin Bureau Group, с 2017 года путешествие в город для поступления в колледжи получило название "Комсомольская путевка".

С 2003 года в целях обеспечения безопасности студентов Железнодорожный Департамент взял на себя ответственность по доставке молодых людей на вступительные экзамены в колледж. Хотя за эти годы многое изменилось, часть абитуриентов предпочитают добираться до колледжа на такси. Таким наблюдением поделился один из дежурных железнодорожной станции.

Несмотря на то, что количество абитуриентов год от года становится меньше, качество их обслуживания в ходе поездки железнодорожным транспортном улучшается, в вагонах есть канцелярские товары, оборудован медицинский пункт, где работает доктор общей квалификации и даже психотерапевт.

"Хейлунцзянские экономические новости".

Текст адаптировали Ли Ижань.

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Теги: орочоны  хамниганы  китай  эвенки 



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