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Бизнес-гороскоп: Стрельцам советуют "настрелять" денег
Гороскоп с 7 июня по 13 июня от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio
ОВЕН. В первой половине недели возможны денежные поступления. Понедельник и среда благоприятны для деловых встреч и сделок. В четверг лучше ничего серьезного не предпринимать и даже с начальством поменьше общаться.
ТЕЛЕЦ. Для успешного осуществления ваших профессиональных замыслов постарайтесь сгладить резкость в ваших словах и поступках. Не рубите с плеча, лучше еще раз все обсудить. Суббота удачна для покупок, сходите в магазин всей семьей.
БЛИЗНЕЦЫ. Во вторник, обретя новых деловых партнеров, вы довольно легко сможете улучшить вашу финансовую ситуацию. Творческие проекты обещают немало прибыли. Так что можете смело за них браться.
РАК. На этой неделе в финансовом плане вы можете получить даже больше, чем ожидаете, только не торопите события. Денег должно хватить и на необходимые покупки, и на отдых. В понедельник или четверг вероятны денежные поступления.
ЛЕВ. Во вторник хорошо назначать деловые встречи, подписывать соглашения. Финансовая стабильность не вызывает сомнений, однако ваши затраты возрастают не по дням, а по часам. На крупные денежные поступления рассчитывать не приходится. Может быть, стоит заняться поиском новой работы?
ДЕВА. Эта неделя стабильна в финансовом плане, в первой половине вероятны незначительные денежные поступления. В четверг или в пятницу вам могут предложить повышение по службе или поездку на интересный симпозиум.
ВЕСЫ. В понедельник может поступить важная финансовая информация, которую вы давно ищете. Имейте в виду, что она, скорее всего, придет из неожиданного источника и тогда, когда вы меньше всего к этому готовы. В пятницу, возможно, в вашем трудовом коллективе появятся новые люди, к которым хорошо бы присмотреться.
СКОРПИОН. Стабилизируются ваши отношения с деловыми партнерами. Вероятно заключение выгодных контрактов и сделок. В четверг возможны поступления крупных сумм денег. Если в субботу у вас запланирована встреча, соберитесь с силами и не переносите ее на будущее: она сулит вам успех.
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не отказывать себе в необходимых расходах. В среду представится возможность вложить определенную сумму в перспективное дело - рискните, и вы не просчитаетесь. В четверг и пятницу не ленитесь. Если вы хотите много зарабатывать, нужно много работать.
КОЗЕРОГ. В начале недели вероятно временное финансовое затишье. Впрочем, ожидаемые к среде денежные поступления также могут задержаться. В понедельник будьте осторожны при работе с документами и налоговыми отчетами. Возможны финансовые проблемы у родственников.
ВОДОЛЕЙ. В понедельник вас может посетить интересная идея, постарайтесь ее изложить на бумаге. Не исключено, что она сулит прибыль. В среду оградите себя от навязчивых деловых предложений. Сейчас не время менять работу.
РЫБЫ. Соглашения, оформленные во вторник и в среду, будут прочными и удачными. Однако в целом финансовая ситуация не слишком благоприятна, поэтому не рекомендуется планировать крупные приобретения. Ремонт квартиры - своевременная идея, только реально оцените свои материальные возможности.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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