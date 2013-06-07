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75 процентов россиян организуют свой отпуск без помощи турагентств

07 Июня 2013, 21:39 | В России

Три четверти россиян (75%) предпочитают организовывать свой отпуск без помощи турагентств, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, большинство респондентов, отправившихся прошлым летом в туристическую поездку (по направлениям внутреннего или внешнего туризма), занимались организацией своего отдыха самостоятельно (73%), в этом году их стало еще больше — 75%.

"Без привлечения специалистов свое путешествие планируют, прежде всего, те, кто спонтанно принимает решение об отпуске (80%). Услугами турагентств пользовались 24% опрошенных, причем 18% приобрели готовые туры, а 6% поручили менеджерам турфирм часть задач (билеты на транспорт/отель/виза) по организации своей поездки", — говорится в опросе. В турагентство чаще обращаются те, кто заранее планирует свой график отпусков (27%), из них 21% чаще покупают уже готовые туры.

Большая часть россиян заранее утверждают свой отпускной график (51%), причем 34% заранее составляют план поездки, а 17% обдумывают это непосредственно перед его началом. Почти треть россиян признались, что решение о поездке в отпуск у них принимается спонтанно (30%). По результатам исследования, средний бюджет, из расчета на одного человека, составляет примерно 28 тысяч рублей. Большинство туристов заранее откладывают деньги на путешествия (65%), 15% оплачивают свой отдых из текущих средств. Воспользоваться туристическим кредитом планируют 4% потенциальных путешественников.

Опрос проводился 12-13 мая в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Опрошено 1,6 тысячи человек, статистическая погрешность не превышает 3,4%, пишет РИА "Новости".

Автор: РИА "Новости"
Теги: турагенство  туризм  отпуск 



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