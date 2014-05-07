В России все документы о войне из архивов Минобороны соберут в одном месте

«Мы не прячем правду о войне, мы ее сберегаем» - так говорили и говорят о своей работе сотрудники Центрального архива Минобороны России в подмосковном Подольске. За год до 70-летия Победы там происходят долгожданные перемены.

Для человека несведущего архивный городок на пересечении улицы Кирова и Октябрьского проспекта напоминает сейчас растревоженный муравейник: тут и там возводятся новые здания, по всей территории перекладываются коммуникации - чтобы попасть из одного хранилища в другое, приходится балансировать на дощатых мостках. Но сами хранилища и читальный зал, несмотря на основательную реконструкцию всего и вся, действуют в привычном режиме.

Надежда не умирает!

Когда исполнят строители и субподрядчики свои обязательства перед архивом? В каком состоянии сейчас документы периода Великой Отечественной войны и насколько доступнее они стали? Как скоро боевые приказы и донесения, решавшие исход сражений, обретут вечную жизнь в «цифре»? На эти и другие вопросы «РГ» отвечает начальник Центрального архива Минобороны РФ Игорь ПЕРМЯКОВ.

- С архивом в Подольске миллионы людей связывали надежду узнать хоть что-то о судьбе своих близких, не вернувшихся с войны. Через 70 лет еще сохраняются шансы найти кого-то из тех, кто сгинул без следа?

- Скажу так: находит тот, кто ищет и не расстается с надеждой. Конечно, основные документы изучены и введены в оборот. Но не все. Поэтому и резоны, и предмет для персонального поиска есть. Каких-то залповых поступлений ранее недоступной или необработанной информации из наших филиалов и других мест хранения, включая зарубежные архивы и банки данных, мы не ожидаем. Но сам этот ручеек не пересох и год от года подпитывает наши надежды.

Это - первый аргумент. А второй заключается в том, что мы обретаем новые, более современные, более эффективные и, что особенно важно, гораздо более доступные инструменты поиска. Созданы Объединенный банк данных «Мемориал» (о погибших и пропавших без вести) и электронный банк документов «Подвиг народа» - обо всех награжденных в годы Великой Отечественной. Без преувеличения, миллионы людей в России и русскоговорящих граждан за ее пределами смогли воспользоваться упомянутыми интернет-ресурсами. Ясно, что работу в этом направлении надо продолжать.

- А значит, размещенные в Сети два электронных банка документов из фондов ЦАМО будут пополняться новыми именами?

- Безусловно. В частности, сейчас переданы для сканирования и последующего размещения в ОБД «Мемориал» именные документы пересыльных пунктов.

- Что из них могут почерпнуть люди, уже отчаявшиеся отыскать следы своих близких?

- Через такие пункты - сборные и пересыльные - в годы войны проходили люди после госпиталей, вышедшие из окружения, рядовой и командный состав, направляемый на формирование новых воинских частей. А также местные жители разных возрастов, мобилизованные на фронт сразу после освобождения тех областей и районов, где они проживали до войны или оказались в годы оккупации.

Какая информация может открыться в этих документах? Вот, например, типичная ситуация: бойца учли как без вести пропавшего и сообщили родным. А на самом деле он был ранен, на поле боя его подобрали, доставили в госпиталь и спасли. После выздоровления он попадает в пересыльный пункт, и там это зафиксировали. Бывает, что и с указанием, куда направлен для дальнейшей службы...

- Насколько я знаю, частично такие документы уже введены в ОБД. А все вместе - это большой массив?

- Не могу сказать, что очень большой, но работы по нему много, и она продолжается.

- Завершена ли передача в Подольск дел и фондов, связанных с войной, из других архивов и собственных филиалов ЦАМО? Или таких неразобранных, малоисследованных массивов уже не осталось?

- Документы госпиталей и медсанбатов, содержащие сведения медицинского характера, остаются на хранении в Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге. К нам оттуда переданы только книги учета умерших от ран и книги погребений, если такие были. Кроме того, документы периода Великой Отечественной есть в архивах военных округов. Их сравнительно немного, но они есть практически во всех окружных архивах. Как правило, это разнородная информация. Перед сотрудниками наших филиалов поставлена задача разобраться в том, что находится у них на хранении…

В этом году добавилась еще одна большая забота - подготовить фонды к перемещению в новые корпуса и архивохранилища, которые построены и продолжают строиться на территории архивного городка в Подольске.

Архивная стройка века

- Судя по тому, какое у вас развернулось строительство, многие проблемы скоро уйдут?

- Перед нами сейчас задача, которую не выполнял ни один архив Российской Федерации. И, наверное, Советского Союза. На нашей территории сооружают 20 новых архивохранилищ. Эти здания должны вводиться в строй уже с конца 2014 года - поэтапно, в строгом соответствии с графиком и той Концепцией развития ЦАМО, которую утвердил в конце прошлого года министр обороны, генерал армии Сергей ШОЙГУ.

- В 70-80-е годы больший массив документов ЦАМО на бумажных носителях был переведен в микрофильмы. Сегодня это представляет какую-то ценность?

- Микрофильмирование проводилось до 2010 года включительно. Это делалась с целью создания страхового фонда уникальных и особо ценных документов, а также с целью создания фонда пользования. Тем самым мы защитили первоисточники, обеспечили должную сохранность оригиналов. Документы на микрофильмах активно используются при работе в читальном зале.

- Какая доля документов ЦАМО уже переведена в электронный вид при создании ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа»? И что дальше решено делать?

- Оцифровано 66 100 архивных дел и 22 374 000 картотечных форм, что составляет от общего массива документов 0,32 и 16,3 процента соответственно. Надо понимать, что это трудоемкий и дорогостоящий процесс. При всем том, что не все документы имеют равнозначную ценность, а какая-то часть архивных материалов и вовсе не нуждается в постоянном хранении. В этом деле подход должен быть взвешенным и рациональным.

Когда прикинули, сколько денег потребуется, чтобы перевести «в цифру» только лишь документы периода Великой Отечественной, сумма получилась баснословная. Поэтому избран комбинированный вариант - государственные структуры и архивное сообщество нас в этом поддержали. На первом этапе переводим в электронный вид весь научно-справочный аппарат. Начинаем с оцифровки описей, за ними - все каталоги и указатели, которые созданы силами наших сотрудников и являются внутренним научным продуктом. Все это заводим в единую архивную базу и получаем эффективный инструмент для быстрого и технологичного поиска документов по всему массиву дел, находящихся у нас на хранении.

Второй этап - уже сами архивные дела, но выборочно, с учетом исторической ценности документов, их общественной значимости и востребованности в исследовательской и, в частности, поисковой работе.

На «цифру» уповая, оригинал храни

- А когда уже оцифрованные ресурсы, например все, что образовалось при создании ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа», станут доступны в электронном виде пользователям архива и тем же поисковикам? Чтобы не с бумажного носителя копию заказывать, а получить нужный документ сразу в цифровом формате?

- Вопрос, что называется, в тему. И такую его постановку я поддерживаю. Назвать конкретный день, когда это станет возможным, пока не могу. Но мы просто обязаны организовать работу архивного комплекса по современным стандартам. Поэтому вместе с новыми хранилищами создается по существу новая технологическая база ЦАМО. Она соединит, завяжет в один контур с Вычислительным центром уже созданные электронные ресурсы, подключит сюда разработчиков новых прикладных программ, подтянет другие подразделения и службы, от которых зависит перспективное развитие архива. Сейчас, в действующих помещениях, автоматизировано около 500 рабочих мест наших сотрудников. А с переездом в новые корпуса это должно стать нормой повсеместно. Все отделы и подразделения мы закольцовываем в одну электронную сеть с общим научно-справочным аппаратом, который указывает, где, какие и за какой период хранятся документы. Как они систематизированы по группам, какие есть картотеки - в отношении погибших, награжденных, по личным делам офицеров и генералов, какая доступна информация о неврученных наградах и т.п.

- Какие еще перемены грядут в ЦАМО и кого они коснутся?

- Помимо вычислительного центра будет создан заново отдел комплектования. На новую технологическую базу предстоит перевести и всю справочную работу архива, связанную с исполнением запросов социально-правового характера. Мы надеемся, что это позволит сократить сроки реагирования на поступающие обращения и создаст предпосылки для более содержательных и мотивированных ответов.

- Тем, кто обращается с письменными запросами в ЦАМО, вы сигнал подали. А что посоветуете тому, кто решил приехать в Подольск и самостоятельно поработать с документами?

- Информация о работе архива и все необходимые контакты есть на официальном сайте Минобороны. Дельные советы можно найти на сайтах у поисковиков. От себя скажу следующее: пожалуйста, принимайте в расчет то непростое положение, связанное с реконструкцией, в котором уже два года находится и еще как минимум пару лет будет находиться коллектив ЦАМО. Если возможно, используйте для своих целей ту информацию из архивных фондов, что уже выявлена другими исследователями и размещена в открытом доступе.

Ведь мы сейчас в буквальном смысле на строительной площадке. Другие госархивы даже в условиях меньшего «форс-мажора» попросту закрывали или резко ограничивали работу читального зала. Мы понимаем, какую реакцию вызвал бы подобный шаг с нашей стороны, и воздерживаемся от него. Призываю к сдержанности и наших посетителей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.