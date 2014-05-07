Как в России зарабатывают на онлайн-образовании

В 2012 году в мире насчитывалось 3 тыс. стартапов, работающих в сфере онлайн-образования. Сейчас их количество как минимум удвоилось, в том числе за счет запуска российских образовательных сервисов. Но многие пока только ищут модель, которая могла бы быть коммерчески успешной, пишут «Ведомости».

Александр ОГАНОВ три года назад основал образовательный проект Uniweb. Его задача - «ставить вузовское образование на онлайн-рельсы и создавать полноценные образовательные программы от 72 академических часов с выходом на дипломные программы», объясняет он. Оганов в индустрии онлайн-образования работает 10 лет. Разработка полноценных программ, связанных в основном с дополнительным профессиональным образованием, - дело трудоемкое и дорогое, говорит он. У проекта 15 академических партнеров, включая МГИМО, РГГУ, Московскую школу экономики МГУ, Российский международный олимпийский университет, РАНХиГС. «Мы рассматриваем Uniweb как бизнес, но с длинным горизонтом окупаемости, и все наши программы платные», - рассказывает Оганов. Например, программа повышения квалификации для менеджеров по связям с общественностью от МГИМО стоит 40 тыс. рублей. 97% тех, кто покупает курс, доходит до конца: мотивация у этих учеников другая, нежели на бесплатных курсах.

Эта цифра сильно завышена, процент дошедших до конца на платных курсах составляет 25-30%, считает Елена МАСОЛОВА, основатель Eduson. (По данным Coursera, до конца бесплатного курса обычно доходит всего 5-8% начавших онлайн-обучение.) Eduson - образовательная платформа, которая специализируется на прикладных бизнес-тематиках и корпоративном обучении. Здесь при выборе лекторов делают ставку не на академиков, а на практиков, предпочитая иностранных менеджеров и гуру бизнеса. К примеру, курс о том, как выводить компанию на IPO, прочитал Ари КРАВЧИН, один из директоров MerrillLynch.

Масолова запустила проект в апреле 2013 года, вложив в него собственные средства - несколько сотен тысяч долларов (она - соосновательGrouponRussia). Масолова надеется, что к лету проект окупится. Курсы покупают и индивидуальные пользователи, но они Eduson не очень интересны: они приносят 70 тыс. рублей, а типичный корпоративный контракт - $30 тыс. Корпоративные клиенты появились в сентябре 2013 года. К примеру, Новолипецкий металлургический комбинат, который приобрел курс по основам бережливого производства.

Проекту удалось привлечь к сотрудничеству команду лекторов известных бизнес-школ - Wharton, Insead, LSE, HEC, успешных предпринимателей и управленцев. Лекции обычно длятся от двух до восьми часов и богаты кейсами и практическими советами. Но самыми популярными стали все-таки курсы российских лекторов на актуальные темы - «Управление политической кампанией» от Леонида Волкова, руководителя штаба Алексея НАВАЛЬНОГО, и «Финансовое моделирование в Exel» от Наталии ЗАГВОЗДИНОЙ, бывшего вице-президента «Ренессанс-капитала».

Онлайн-образование развивается очень бурно, рассказывает Денис КОНАНЧУК, руководитель Центра образовательных разработок «Сколково». В последние годы новые проекты открывались один за другим: Coursera, EdX, Udacity. Курс обычно состоит из видеолекций с субтитрами, домашних заданий, текстовых конспектов лекций, тестов и итоговых экзаменов. Тем, кто проходит курс, выдается сертификат. Coursera недавно начала продавать сертификаты, подтверждающие окончание курса, за $500 и за несколько месяцев заработала на этом $250 тыс., приводит он пример. Сервис Lynda.com собрал около 2500 обучающих курсов, на которые можно подписаться: купить абонемент, как в фитнес-клуб. И привлек $103 млн частного инвестора, который надеется, что они окупятся, говорит Конанчук.

А вот Дмитрий ГУЖЕЛЯ, основатель и идеолог российского образовательного онлайн-проекта «Универсариум», созданного при содействии АСИ, сделал свои курсы бесплатными для слушателей. Это курсы по математике, экономике, биологии, программированию, истории культуры и многому другому. Одним из самых популярных стал курс «Как создать свое дело», который прочли преподаватели МГУ Михаил ХОМИЧ и Юрий МИТИН. На него записалось около 30 тыс. человек, 11 тыс. из них дошли до конца, и почти 5000 успешно выполнили все задания. Это очень высокий результат, и связан он прежде всего с тем, что ученикам предлагались простые тестовые задания, считает Михаил Хомич.

Схема монетизации проекта довольна простая: вузы и работодатели платят за создание курсов на платформе «Универсариума». Себестоимость курса - в среднем около 1,5 млн рублей. Онлайн-сервис берет на себя техническую и методическую сторону дела, а контент - лекции, литературу и проч. - готовит университет.

Правда, руководителей российских вузов не просто убедить, что сотрудничество с «Универсариумом» им выгодно. Они считают, что размещение курса в свободном доступе чревато воровством интеллектуальной собственности.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.