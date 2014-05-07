Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Компании ищут работников среди старшеклассников
Пять тысяч школьников Москвы смогли попробовать себя в роли юристов, банковских работников, издателей, дизайнеров, программистов, маркетологов, инженеров - на общегородском форуме для старшеклассников «Старт карьеры», проходившем в Москве. Оказывается, что работать со школьниками для бизнеса сегодня жизненная необходимость, пишут «Ведомости».
Молодым комфортно
«На сегодняшний момент в 17 из 28 профессиональных сфер, которые есть на hh.ru, очень комфортные условия для соискателей: на одну открытую вакансию приходится не более трех резюме», - говорит Глеб ЛЕБЕДЕВ, директор по исследованиям HeadHunter.
Это очень низкий показатель, который говорит о том, что конкуренция среди работодателей за сотрудников высокая, замечает Лебедев. По данным компании, особенно это проявляется в таких сферах, как инсталляция и сервис - индекс 0,8 (количество резюме на одну вакансию), рабочий персонал (1), консультирование (1,1), медицина и фармацевтика (1,1), продажи (1,2), страхование (1,3), IT (1,7), спортивные клубы, фитнес, салоны красоты (1,8), административный персонал (1,9), строительство и недвижимость (2,1).
«Ситуацию в отдельных отраслях осложняет выжидательная позиция кандидатов, не готовых рассматривать предложения работодателей, а также увеличение количества контрпредложений, которые делают компании сотрудникам, заявившим о своем уходе на другую работу», - добавляет Алексей МИРОНОВ, директор по стратегическому развитию кадрового холдинга «Анкор».
Изменится ли картина через несколько лет, кода нынешние школьники закончат вуз и выйдут на открытый рынок труда? Уже сейчас зарплатные ожидания большинства из них не опускаются ниже порога в 40 тыс. рублей, выяснило агентство «Образовательный маркетинг», которое по просьбе «Ведомостей» опросило 716 школьников и студентов 1-3-го курсов из всех российских регионов. Большая часть респондентов (81%) оказались учениками 11-го класса. На вопрос, на что они ориентируются в данный момент при выборе профессии, основная часть респондентов (35%) ответили, что хотят быть востребованными специалистами. Еще 25% признались, что ориентируются на высокую зарплату, и 17% выбрали ответ «престижность профессии». 70% опрошенных при поступлении будут выбирать (или уже выбрали) конкретную специальность, не важно, в каком вузе, и 16% смотрят в первую очередь на вуз, а не на факультет.
Восполнить недобор
Компания «Вымпелком», один из участников форума, провела для старшеклассников мастер-классы по двум профессиям - «инженер технической поддержки» и «эксперт по маркетингу». «Это наш первый опыт работы со школьниками, - говорит Эвелина ЗЕМЛЯНАЯ, руководитель компании по региональному подбору персонала. - До сих пор мы делали ставку только на студентов, но теперь убедились в том, что работать можно и с более молодым поколением, - некоторые школьники довольно хорошо понимают нашу индустрию и проявляют живой интерес к конкретным профессиям».
«Более 400 детей, которые пришли к нам на экскурсии, смогли познакомиться с нашей отраслью изнутри», - рассказывает Галина ПАНИНА, руководитель проектов по внешним коммуникациям «ЛеруаМерлен Россия». С прошлого года, говорит она, старшеклассников стали приводить в центральный офис, где о своей работе им рассказывают руководители направлений, специалисты отдела закупок, менеджеры развития. «Мы озабочены имиджем работы в ритейле, - поясняет Панина. - К сожалению, пребывание в офисе, вне зависимости от рода деятельности, среди молодежи сегодня считается более престижным, чем работа в магазине. Мы пытаемся изменить это отношение и рассказываем школьникам, что наши сотрудники умеют не только продавать, но и, например, могут разбираться в сложных механизмах, сделать своими руками ремонт, собрать кухню, профессионально поставить дверь, красиво положить плитку».
Впрочем, для работы с молодым поколением существуют и объективные причины. «Из-за резкого спада рождаемости в середине 90-х гг. вузы сейчас недобирают студентов, а те, кто учится на 4-5-м курсах, уже работают, - объясняет Земляная. - В этой ситуации приходится обращать внимание и на более молодых - школьников и студентов 1-3-го курсов. Последним мы предлагаем работу с плавающим графиком на стартовых позициях в колл-центрах, рознице и в экспертных направлениях - например, в HR-отделе».
Идея вместо вакансии
Работодатели говорят, что демонстрация HR-бренда поколению Y (22-35 лет) - это когда компания подробно рассказывает о себе и своих вакансиях. Поколение Z (подростки и молодые люди в возрасте от 11 до 22) в таком информировании не нуждается - его представители и так обо всем знают из рекламы и соцсетей.
«Кандидаты в возрасте 20 лет требуют особого подхода, - признается Земляная. - Любой работодатель понимает, что главное - продать ему идею работы в компании и выгодно преподнести вакансию. Причем для них HR-бренд компании - это не только высокая зарплата, хотя они сразу ориентированы на хорошее вознаграждение (на стартовых позициях «зэты» ожидают не меньше 40 тыс. рублей в Москве и 18-25 тыс. рублей в регионах), но и атмосфера в компании. Для этих людей важна культура открытости, командной работы, они не принимают жесткой иерархии и хотят иметь возможность быть услышанными на любом уровне, вплоть до высшего менеджмента. Для поколения Z также важна скорость реакции работодателя - если, например, после собеседования молодому специалисту не перезвонили в течение двух-трех дней, он тут же начнет рассматривать новые предложения». Работодатели должны иметь в виду, что «зэты» совершенно не склонны к лояльности: они всегда будут искать лучшие предложения на рынке труда и интересоваться перспективными работодателями, считают авторы отчета Z GenerationFocusGroupReport.
Еще одна особенность поколения Z - они в большинстве своем перфекционисты: им нужно быть лучшими в компании или в профессии. В IBS работает система оценки потенциала сотрудников. Исходя из нее формируется программа развития каждого человека в отдельности. Она может содержать самый широкий спектр инструментов - от тренингов и стажировок до личного коучинга, который, если необходимо, может провести кто-то из топ-менеджеров компании.
Новости тематики
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Зарплаты бюджетников после выборов президента стали резко падать
- Новым пресс-секретарем Сергея Шойгу стала выпускница журфака ДВФУ
- В России предложили создать касту высокопоставленных чиновников
- Миллениалы идут по головам
- Юристам посоветовали забыть профессию
- Для людей с синдромом Дауна запускают программу профориентации
- Молодежь ринулась из российских дыр в большие города
- Каждый третий россиянин поддерживает повышение пенсионного возраста
- За тунеядство вновь хотят наказывать исправительными работами
Новости раздела
- В августе россиянам мало не покажется
- Бизнес-гороскоп: Львам придется побыть котиками
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Россиян становится все меньше и меньше
- Бизнес-гороскоп: Ракам стоит быстрее передвигать клешнями
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Завещанному не верить
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Абоненты Tele2 поддержали российскую сборную в соцсетях
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Что теперь будет с рублем?