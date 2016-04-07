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Дети-инвалиды будут проходить специальное обследование перед ЕГЭ
Минтруд и Минобрнауки согласовали межведомственный комплексный план по развитию системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), рассчитанный до 2020 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Согласно плану (есть в распоряжении «Известий»), в ближайшее время намечается проработать вопрос об изменениях в работе психолого-медико-педагогических комиссий — предлагается введение обязательного обследования учащихся 8-х и 10-х классов с ОВЗ в первом полугодии. Это необходимо для последующих рекомендаций по проведению государственной итоговой аттестации для детей-инвалидов.
— В частности, планом предлагается рассмотреть возможность расширения полномочий психолого-медико-педагогических комиссий, выдающих рекомендации по сопровождению обучения детей с ОВЗ и инвалидностью. Так, министерство совместно с профессиональным сообществом рассмотрит возможность наделения комиссий функциями, позволяющими конкретизировать рекомендации по специальным условиям сдачи государственной итоговой аттестации для обратившегося ученика-инвалида или ученика с ОВЗ, а также рекомендации к организации профориентационной деятельности для него, — пояснили в пресс-службе Минобрнауки.
Помимо этого, будет разработан примерный регламент межведомственного взаимодействия региональных и муниципальных органов в сфере образования, вузов и учреждений среднего профессионального образования, органов службы занятости для организации профориентационной работы с инвалидами, а также содействия их трудоустройству.
До 2017 года намечено разработать различные вариативные модели и технологии профориентационной работы, а уже в I квартале 2017 года Минобрнауки планирует утвердить порядок профориентации детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях.
Ведомства также договорились о проработке вопроса о создании единого Учебно-методического центра профориентации детей-инвалидов, который будет курировать соблюдение разработанных правил. Помимо этого, до 2020 года во всех субъектах на базе региональных вузов будут созданы базовые профессиональные организации (центры карьеры), обеспечивающие поддержку региональных систем инклюзивного образования.
— Деятельность Центра профориентационной работы должна быть нацелена на оказание помощи специалистам, которые несут ответственность за успешность предпрофильной подготовки учащихся с инвалидностью и ОВЗ, — объяснили в Минобрнауки.
В этом году планируется также создание двух интернет-порталов — информационной и методической поддержки инклюзивного высшего образования и среднего профессионального образования.
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