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Более половины российских детей в 2014 году заходили на порно-сайты
07 Марта 2015, 21:09 | В России
Около 65% российских детей хотя бы один раз за 2014 год заходили на порно-порталы. Об этом сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщение «Лаборатории Касперского». Данные собирались с помощью функции «Родительский контроль».
Зато по частоте запросов об оружии российские дети почти в три раза обгоняют своих сверстников в других странах мира. В России дети делают в среднем 67 запросов в год про информацию об оружие. И таких 38% от общего количества несовершеннолетних интернет-пользователей в России.
По категории «табак, алкоголь и наркотики» российские дети также впереди планеты всей. Более 30% несовершеннолетних хотя бы раз совершали действия на сайтах интернет-казино.
По данным «Лаборатории Касперского», детей из России, столкнувшихся в 2014 году хотя бы раз с опасным контентом, в мировом соотношении было 16%. И этот показатель вырос на 1,2 пункта по отношению к 2013 году. Вторым в списке с 13,4% идет Индия, далее с большим отрывом Китай, Вьетнам и США.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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как узнали, что это дети выходили на эти сайты