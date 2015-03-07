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"Кока-Коле" предложено убраться из России как можно скорее

07 Марта 2015, 10:00 | В России

Глава думского комитета Алексей Пушков предложил компаниям «Кока-Кола» и «Макдоналдс» присоединиться к антироссийским санкциям Запада и таким образом избавить российского потребителя от своей продукции, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.

Пушков: почему бы «Кока-Коле» и «Макдоналдсу» не присоединиться к санкциям?

Депутат написал сегодня в «Твиттере»: «А не хотят ли Макдоналдс и Кока-Кола поддержать санкции Обамы и избавить нас от своей продукции? Они будут верны принципам, а мы – здоровее».

Его поддержал депутат Леонид Слуцкий. «Кока-Колу заменим квасом, Айфон – Йотой. Еще бы Голливуд Мосфильмом заменить. Но это – уже сложнее», – написал он в своём микроблоге.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: coca-cola  санкции  кока-кола  макдодальдс 



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Комментарии

  • Псевдоним12:18, 07.03.2015#

    Пиз"еть - не мешки ворочать.

  • Псевдоним12:33, 07.03.2015#

    Почему управлять автомобилем без справки на вменяемость нельзя, а страной можно?

  • Псевдоним07:53, 12.03.2015#

    )))))))

  • Псевдоним13:05, 07.03.2015#

    Ложил я на макдаки. Пусть валят.

  • антибиотик13:52, 07.03.2015#

    да что вы так хорошо чистить блёсна класс !

  • Stiv00:37, 08.03.2015#

    Главная прелесть "Колы" - здорово разъедает ржавчину (страшно подумать, что она делает с нашими желудками).

  • Псевдоним10:32, 10.03.2015#

    Все кто употребляет, ходят с дырками в желудке.

  • Псевдоним12:09, 12.03.2015#

    и унитазы на ура, и главное блестит)))

  • Псевдоним14:29, 07.03.2015#

    Жаль, конечно, придётся искать другое средство для чистки унитаза

  • Псевдоним14:31, 07.03.2015#

    а эти ишаки про тысячи рабочих мест не слышали?

  • матрос15:41, 07.03.2015#

    мне и соков хватает , они пока в принципе и дешевле. расфасовку бы поудобнее сделали и нахрен кока колу

  • приморский01:24, 11.03.2015#

    Соки! Ну и ватник. . где ж ты их нашел?

  • антибиотик16:00, 07.03.2015#

    всё сплошь химия !

  • Прох16:22, 07.03.2015#

    специально для тех кто пропустил школы или еще не пошел в неё:человек - это химико-биологический реакторв желудке хлорная кислота - разъедает все живоепоэтому еда и переваривается.

  • Stiv00:38, 08.03.2015#

    А чего ж эта хлорная кислота не разъедает собственно живой желудок???

  • ..............20:45, 08.03.2015#

    эй жертва ЕГЭ. . . . не хрорная, а Соляная. . . . недоучка!!!!

  • Псевдоним10:40, 10.03.2015#

    Формула кислоты HCL, название ИЮПАК: Chlorane. Так что недоучка тоже прав.

  • vik5510:19, 12.03.2015#

    Хлорная кислота HCLO4. Учите химию, сударь!!!

  • bronixx22:01, 07.03.2015#

    Если бы Пушков, да и в целом ГД, реально могли что-то сделать - сделали бы. А так - остаётся заниматься только популизмом, "предлагать".

  • Неватник20:35, 08.03.2015#

    Перед тем, как выгнать сии компашки-травилки из России эти господа-инициаторы трудоустроят всех наших работяг с этих предприятий . . .

  • ..............20:44, 08.03.2015#

    Ой, мляяяя. . . . а чем мы будем унитазы чистить??? горе то какое. . . . придётся обратно на хрорку переходить. . . . . . . . .

  • приморский01:26, 11.03.2015#

    Тархун, любая газировка. . дешевле обойдётся для чистки. Можно пивом. .

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ21:59, 08.03.2015#

    хоть одно рабочее место москали создали? сплошные оптимизации

  • Псевдоним21:12, 09.03.2015#

    А ты что это чмо поганое свою варежку открыл ???? Забыл, сцуко, кто тебя еб. . . . л и кормил на протяжении всей твоей поганой жизни ? Напомнить ? Твое место- на Тверской, сапоги русским чистить. А плохо почистишь - можно этим сапогом и в рожу поганую получить. Сапог в рожу ощутили на себе и Французы и Шведы, и Фрицы и Итальянцы с Америкосами. Кому еще нужно ??? ЛЕГКО !!!!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј09:07, 10.03.2015#

    олень

  • Псевдоним10:41, 10.03.2015#

    Неужто Пушков или ты?

  • Псевдоним09:37, 09.03.2015#

    Козлы тупые!

  • бабай10:48, 09.03.2015#

    квасок, тоже не тупэ

  • Псевдоним23:30, 09.03.2015#

    Не покупайте, кому не нравится. В чем проблема?

  • гость02:13, 10.03.2015#

    кто хоть раз был на заводе колы нет не на экскурсии а именно работал тот не кода не пьёт её так как он видел и знает её льют и сколько там смешивают красителей и щелочей кислот

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј09:13, 10.03.2015#

    да я тоже ее пью раз в год и силбно не растроюсь, но про рабочие места забывать нельзя! и делать столь политические заявления представителю власти- короче не хочет ли господин Пушков присоединиться к антироссийским станциям и сделать силач от сюда?

  • Псевдоним09:31, 10.03.2015#

    Ребята, а вискарь с чем смешивать тогда ? С тархУном ? Или буратиной ?

  • Псевдоним15811:04, 10.03.2015#

    Чистым пить, чистым! зачем такой хороший вкус дрянью разбавлять?

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј16:33, 11.03.2015#

    Как сказал Путин, зачем продукт портить? Чистым надо пить)

  • Епушков23:58, 10.03.2015#

    Предлагаю пиндосам, гейропейцам, япошкам, и прочим русофобам пойти еще дальше, и избавить российский рынок от своих телевизоров, компьютеров, серверов, фотоаппаратов, автомобилей, бульдозеров, самолетов, стройматериалов, медикаментов, одежды, обуви и прочего антироссийского хлама! Задолбали эти Тойоты, Панасоники, Боинги, Тиккурилы, Катерпиллеры, и прочие ксероксы повсюду! Убирайтесь вместе со всем вашим говном, и оставьте нас в покое! А не уберетесь, скинем на вас атомную бомбу, вы допроситесь, уроды чертовы!

  • Попушков08:14, 12.03.2015#

    а самое главное от Интернета нас навсегда своего избавьте и будет мы сидеть тихо и наслаждаться своей быдлячьей Ливиафанией!!!!!!!!!

  • Прохожий08:06, 12.03.2015#

    Работаю на заводе Кока-Кола. Все норм. И пью Кока-Кола частенько. Просто во всем надо меру знать, а не пить ее литрами. Оптимальная доза напитка 0, 33л в сутки. И не потому что там много химикатов, а потому что в 0, 33л Кока-Кола содержится суточная норма сахара. Следите сами за своим здоровьем, голова вам дана не только для того, чтобы в нее есть, а еще, чтобы думать. А по поводу красителей, то Кока-Кола окраживают с помощью карамели, а Фанту морковным соком. Всем бобра.

  • G-man08:07, 12.03.2015#

    Ага, одна только проблема - в Йоте от отечественного производства максимум лейбл и прошивка. А вообще, правильно - всех выгнать, будем опираться на собственные силы. Тем более, что есть великолепный пример успеха - КНДР.

  • Прохожий08:10, 12.03.2015#

    И, кстати, кислота в Кока-Кола ортофосфорная, а в желудке соляная, поэтому здоровому желудку Кока-Кола вред не нанесет.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј08:25, 12.03.2015#

    Но лучше без нее

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