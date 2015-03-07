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"Кока-Коле" предложено убраться из России как можно скорее
Глава думского комитета Алексей Пушков предложил компаниям «Кока-Кола» и «Макдоналдс» присоединиться к антироссийским санкциям Запада и таким образом избавить российского потребителя от своей продукции, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.
Пушков: почему бы «Кока-Коле» и «Макдоналдсу» не присоединиться к санкциям?
Депутат написал сегодня в «Твиттере»: «А не хотят ли Макдоналдс и Кока-Кола поддержать санкции Обамы и избавить нас от своей продукции? Они будут верны принципам, а мы – здоровее».
Его поддержал депутат Леонид Слуцкий. «Кока-Колу заменим квасом, Айфон – Йотой. Еще бы Голливуд Мосфильмом заменить. Но это – уже сложнее», – написал он в своём микроблоге.
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Комментарии
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vik5510:19, 12.03.2015#
Хлорная кислота HCLO4. Учите химию, сударь!!!
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Псевдоним21:12, 09.03.2015#
А ты что это чмо поганое свою варежку открыл ???? Забыл, сцуко, кто тебя еб. . . . л и кормил на протяжении всей твоей поганой жизни ? Напомнить ? Твое место- на Тверской, сапоги русским чистить. А плохо почистишь - можно этим сапогом и в рожу поганую получить. Сапог в рожу ощутили на себе и Французы и Шведы, и Фрицы и Итальянцы с Америкосами. Кому еще нужно ??? ЛЕГКО !!!!
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Епушков23:58, 10.03.2015#
Предлагаю пиндосам, гейропейцам, япошкам, и прочим русофобам пойти еще дальше, и избавить российский рынок от своих телевизоров, компьютеров, серверов, фотоаппаратов, автомобилей, бульдозеров, самолетов, стройматериалов, медикаментов, одежды, обуви и прочего антироссийского хлама! Задолбали эти Тойоты, Панасоники, Боинги, Тиккурилы, Катерпиллеры, и прочие ксероксы повсюду! Убирайтесь вместе со всем вашим говном, и оставьте нас в покое! А не уберетесь, скинем на вас атомную бомбу, вы допроситесь, уроды чертовы!
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Прохожий08:06, 12.03.2015#
Работаю на заводе Кока-Кола. Все норм. И пью Кока-Кола частенько. Просто во всем надо меру знать, а не пить ее литрами. Оптимальная доза напитка 0, 33л в сутки. И не потому что там много химикатов, а потому что в 0, 33л Кока-Кола содержится суточная норма сахара. Следите сами за своим здоровьем, голова вам дана не только для того, чтобы в нее есть, а еще, чтобы думать. А по поводу красителей, то Кока-Кола окраживают с помощью карамели, а Фанту морковным соком. Всем бобра.
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