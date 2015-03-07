"Кока-Коле" предложено убраться из России как можно скорее

Глава думского комитета Алексей Пушков предложил компаниям «Кока-Кола» и «Макдоналдс» присоединиться к антироссийским санкциям Запада и таким образом избавить российского потребителя от своей продукции, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.

Пушков: почему бы «Кока-Коле» и «Макдоналдсу» не присоединиться к санкциям?

Депутат написал сегодня в «Твиттере»: «А не хотят ли Макдоналдс и Кока-Кола поддержать санкции Обамы и избавить нас от своей продукции? Они будут верны принципам, а мы – здоровее».

Его поддержал депутат Леонид Слуцкий. «Кока-Колу заменим квасом, Айфон – Йотой. Еще бы Голливуд Мосфильмом заменить. Но это – уже сложнее», – написал он в своём микроблоге.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.