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Гастарбайтерам разрешили работать летчиками
Правительство России одобрило законопроект, разрешающий иностранным пилотам работать членами экипажа на российских воздушных судах, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра по делам открытого правительства Михаила АБЫЗОВА.
По его словам, закон будет носить временный характер и рассчитан до 2019 года. В первую очередь, речь идет о командирах воздушных судов, где имеется наибольший дефицит кадров. До окончания срока действия закона должно быть подготовлено необходимое количество кадров из числа российских граждан.
В начале 2013 года Минтранс подготовил отчет о положении дел в воздушных пассажирских перевозках, в котором указывал, что в отрасли существует нехватка 150-200 командиров и более 1000 человек прочего персонала.
Сейчас иностранные граждане не имеют права работать в российских авиакомпаниях ни в качестве летного персонала, ни бортпроводниками. Иностранных пилотов предполагается нанимать в Казахстане и Белоруссии, поскольку их зарплаты намного меньше: в России старший летный состав получает 12-25 тысяч долларов в месяц против 5-6 тысяч в других странах Таможенного союза.
Зарплаты пилотов в России, в свою очередь, значительно увеличили растущий дефицит работников в отрасли. Если в 1997 году на 20 миллионов перевезенных пассажиров в РФ приходилось 67 тысяч пилотов, то в 2011 году на 64 миллиона пассажиров пришлось 12 тысяч сотрудников летного персонала.
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