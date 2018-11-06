Россиянам не надо будет доказывать отсутствие долгов за ЖКХ

Госдума РФ на пленарном заседании приняла закон, освобождающий граждан от необходимости доказывать отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которое является одним из условий предоставления субсидий и компенсаций, сообщает газета "Золотой Рог".

Теперь факт наличия задолженности должен будет подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения.

При этом граждане не должны будут предоставлять документы, которые подтверждают наличие или отсутствие судебного акта. Вместо этого уполномоченный на предоставление субсидий орган будет использовать для проверки наличия задолженности соответствующий банк данных.

Согласно поправке, внесенной ко второму чтению проекта, информация по субсидиям, которые предоставляются гражданам о наличии судебных актов, берется не в банке данных, а в системе ГИС ЖКХ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.