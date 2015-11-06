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В России у церквей появится бесплатный Wi-Fi для верующих россиян

06 Ноября 2015, 17:15 | В России

Руководитель секретариата Межрелигиозного совета России священник Роман Багдасаров заявил, что в разработке находится специальный Wi-Fi для верующих россиян, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

По его словам, религиозный Wi-Fi не пропустит сообщения сектантов или экстремистов, информацию об искаженных фактах истории, заблокирует запросы о порнографии.

Издание отмечает, что точки доступа будут бесплатны, размещаться они будут около храмов и на городских площадках, популярных у жителей города. В том числе, у таких популярных у молодежи местах, как «Винзавод» и «Музеон», Манежная и Боровицкая площади. По предварительным планам, первую площадку разместят в Сколково.

«Мы не говорим, что в православном интернете будут только проповеди патриарха и православные сайты. Там будет много всего, в том числе нормальное кино — например, фильмы «Александр Невский», «Утомленные солнцем» и многие другие отечественные и зарубежные картины, которые прививают людям правильные ценности, такие как традиционная нравственность, патриотизм, защита семьи и детей. И чтобы не кормить троллей, которые сразу же начнут кричать, что мы ограничиваем людей в правах, я отмечу: мы никого не ограничиваем. Не хочешь пользоваться православным интернетом — пользуйся обычным», — сказал Багдасаров.

Глава департамента национальной политики Владимир Черников заявил, что власти города поддержат данный проект. По его словам, «в нем нет ничего, что могло бы вызвать наше несогласие».

Представители других конфессий также положительно оценили идею. По словам первого заместителя председателя Совета муфтиев России Рушана хазрат Аббясова, программисты, исповедующие ислам, разрабатывают «халяль соцсети», на котором будет только информация, которую позволено знать по религии.

Заместитель генерального директора компании «Максима Телеком» Олег Капицин подчеркнул, что на создание православного Wi-Fi может уйти несколько десятков миллионов рублей.

Сами информационные системы сегмента доверенных сайтов будут стоить порядка 30 млн руб., создание Wi-Fi-сетей — от 100 тыс. до 500 тыс. руб., поддержка канала связи — от 10 тыс. до 30 тыс. руб. в месяц. После идут затраты на администрирование. При условии, что в команде будет от 2 до 10 человек, то затраты составят от 200 тыс. до 1,5 млн в месяц.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: wi-fi  церковь 



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Комментарии

  • РҐР°РјРѕРЅ17:35, 06.11.2015#

    Вот это поворот, не иначе для прямой связи с боссом))) Паспортные данные у верующих, я надеюсь, будут также проверять как и у неверующих при подключении)))

  • Псевдоним18:13, 06.11.2015#

    мракобесы

  • mr.koluchii18:57, 06.11.2015#

    нет слов. . . . просто нет слов. еще терминалы для оплаты поставили б

  • mr.koluchii18:57, 06.11.2015#

    нет слов. . . . просто нет слов. еще терминалы для оплаты поставили б

  • mr.koluchii18:57, 06.11.2015#

    нет слов. . . . просто нет слов. еще терминалы для оплаты поставили б

  • mr.koluchii18:58, 06.11.2015#

    нет слов. . . . просто нет слов. еще терминалы для оплаты поставили б

  • mr.koluchii18:58, 06.11.2015#

    нет слов. . . . просто нет слов. еще терминалы для оплаты поставили б

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