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В России хотят запретить курение лицам моложе 21 года

06 Ноября 2014, 12:27 | В России

Вслед за внесением в Госдуму проекта закона о запрете покупки алкоголя до достижения 21 года, аналогичную норму хотят ввести и в отношении табачных изделий.

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергей Поддубный («Единая Россия») на ближайшем заседании комитета поднимет вопрос о подготовке проекта закона о внесении изменений в нормативно-правовые акты с целью увеличения возраста легального приобретения табачных изделий с 18 лет до 21 года. По мнению законодателя, наряду с подготовкой этой законодательной инициативы депутатам необходимо решить вопрос о низкой эффективности правоприменения недавно принятого антитабачного закона.

Как ранее сообщали «Известия», в Госдуму будет повторно внесен проект закона сенатора Вячеслава Фетисова об увеличении возраста лиц, которые могут приобретать алкоголь, с 18 лет до 21 года.

— Принятый закон о запрете курения в общественных местах практически не соблюдается. Единственный случай составления протокола о штрафе мне встретился в городе Благовещенске. А в большинстве случаев эта норма не соблюдается. Возле каждого аэропорта присутствует эффект «дымовой завесы». На следующей пленарной неделе, которая начнется с 10 ноября, у нас состоится заседание комитета, и я предложу провести круглый стол по поводу соблюдения закона о запрете курения и обсудить внесение инициативы по запрету продажи табака до 21 года, — рассказал Поддубный.

Предложение о поднятии возраста законного приобретения табачных изделий до 21 года не является чем новым в мировой практике. В октябре 2013 года городской совет Нью-Йорка проголосовал за увеличение возраста лиц, которые могут приобретать сигареты, с 18 лет до 21 года. В основном же на территории США сигареты продаются с 18 лет, в некоторых штатах — с 19 лет.

В Госдуме инициативу встретили с одобрением.

— Как депутат я активно поддержу такой закон и считаю это предложение правильным и полезным. Но я опасаюсь, что на деле проверить соблюдение такого закона может оказаться довольно сложно, — заявил «Известиям» депутат Николай Валуев.

Еще в конце 2013 года главный нарколог Миндзрава РФ Евгений Брюн высказал идею о необходимости поднятия возраста для продажи табачных изделий до 21 года.

Доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и пульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Татьяна Янушкевич считает, что к 21 году людям легче сформировать сознательное отношение к табакокурению.

— Физиология человека, как правило, уже сформирована и к совершеннолетию, но вот психологически к 21 году он, вероятно, сможет выработать более правильную позицию по отношению к табакокурению. Возможно, именно в этом возрасте человек поймет, что курить вредно, и даже не будет начинать. Я сама являюсь ярой противницей курения, не курю и веду всяческую пропагандистскую работу в отношении здорового образа жизни. Конечно, я поддержу такой закон, — рассказала она.

Председатель московской областной организации «Российский союз молодежи» Сергей Соколов заметил, что и сегодня подростки моложе 18 лет находят достаточно способов приобрести сигареты и увеличение возраста не сможет решить этой проблемы.

— У нас в стране всегда очень жесткие запреты, но также и много способов их обойти. Боюсь, что эта благая инициатива может оказаться неэффективной: просто в молодежных компаниях будет появляться лицо постарше, которое будет добывать всё необходимое. Хотя должен отметить, что некоторые нормы все-таки работают, — сказал он. — Когда в Московской области запретили продажу алкоголя после 9 часов вечера, количество желающих устраивать длительные алкогольные вечеринки сократилось. Что же касается табака, то надо принять во внимание, что поколение отцов и само порой не настроено правильно позиционировать табакокурение для детей, существуют отдельные случаи, когда дети приходят в школу со справками от родителей, где говорится, что родитель не против, чтобы чадо курило.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: запрет  курение  инициатива 



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