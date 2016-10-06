В России станут применять новый вид уголовного наказания

С 1 января 2017 года в России начнут применять принудительные работы, рассказал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко. С этого времени в четырех регионах начнут функционировать специальные исправительные центры, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По его словам, принудительные работы — еще одна альтернатива лишению свободы, пишет РБК.

«Этот вид наказания выгодно отличается тем, что все-таки это не изоляция от общества. Принудительные работы и нахождение в исправительных центрах, несмотря на их название, можно сравнить с работой вахтовиков, которые работают вдали от дома, проживая в общежитиях», — сказал Максименко.

С 1 января 2017 году в стране откроется первые четыре исправительных центра: в Тюменской и Тамбовской областях, в Ставропольском и Приморском краях, а также и семь участков, которые смогут принять почти 900 осужденных.

В этих центрах не будет такой охраны, как в исправительных колониях, с разрешения администрации осужденные смогут покидать эти учреждения, однако они не смогут самостоятельно выбирать или поменять работу, пояснил Максименко.

Принудительные работы были включены в УК РФ в качестве одного из видов наказания в декабре 2011 года. Применять эту меру должны были начать в 2013 году, однако из-за неготовности исправительных центров внедрение нового вида наказания было отложено сначала до 2014, а позднее — до 2017 года.

Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.