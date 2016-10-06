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В России станут применять новый вид уголовного наказания
С 1 января 2017 года в России начнут применять принудительные работы, рассказал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко. С этого времени в четырех регионах начнут функционировать специальные исправительные центры, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По его словам, принудительные работы — еще одна альтернатива лишению свободы, пишет РБК.
«Этот вид наказания выгодно отличается тем, что все-таки это не изоляция от общества. Принудительные работы и нахождение в исправительных центрах, несмотря на их название, можно сравнить с работой вахтовиков, которые работают вдали от дома, проживая в общежитиях», — сказал Максименко.
С 1 января 2017 году в стране откроется первые четыре исправительных центра: в Тюменской и Тамбовской областях, в Ставропольском и Приморском краях, а также и семь участков, которые смогут принять почти 900 осужденных.
В этих центрах не будет такой охраны, как в исправительных колониях, с разрешения администрации осужденные смогут покидать эти учреждения, однако они не смогут самостоятельно выбирать или поменять работу, пояснил Максименко.
Принудительные работы были включены в УК РФ в качестве одного из видов наказания в декабре 2011 года. Применять эту меру должны были начать в 2013 году, однако из-за неготовности исправительных центров внедрение нового вида наказания было отложено сначала до 2014, а позднее — до 2017 года.
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
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