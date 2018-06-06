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Россияне должны молиться на повышение пенсионного возраста
Почему в России срочно нужно повысить порог выхода на заслуженный отдых
Большинство россиян плохо относятся к идее повысить пенсионный возраст в стране. Между тем потенциальную пользу от этой меры трудно переоценить.
Разговоры о повышении пенсионного возраста в России перешли в практическую плоскость, напоминает «Форбс». Начались они несколько лет назад, и уже тогда было понятно, что это неизбежная мера, от которой не уйти, как от смерти или налогов. Но также было понятно, что до завершения выборного цикла тема пенсионного возраста не получит развития. Выборы закончились, и вот этот момент настал. Минфин предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Предложения Минтруда по этому вопросу несколько мягче, но не существенно. Если эта новация пройдет, Россия по пенсионному возрасту выйдет на уровень Евросоюза, в странах которого средний возраст выхода на заслуженный отдых составляет для мужчин и женщин соответственно 64,3 и 63,4 года.
При этом российское население против повышения пенсионного возраста. Недавний опрос HeadHunter показал, что за повышение пенсионного возраста выступают 6% работников, более 53% респондентов считают существующую планку (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) оптимальной, а 35% и вовсе выступают за ее снижение. Еще 6% затруднились с ответом. Тем не менее увеличение пенсионного возраста — это неизбежная мера, которая принесет российской экономике ощутимую пользу.
Хорошо для ВВП
C повышением пенсионного возраста заметно увеличится численность занятых, что подтолкнет к росту ВВП. По данным Росстата, нехватка квалифицированных кадров стабильно входит в число основных факторов, сдерживающих, по мнению предпринимателей, развитие производства.
При этом пожилые сотрудники, вынужденные продолжить работать до новой отметки пенсионного возраста, не вступят в конкуренцию с молодежью — и профессиональная подготовка, и знания у них разные, а претендуют они на места на разных этажах производственной пирамиды. Скорее, старшие и младшие сотрудники дополнят друг друга, обеспечив преемственность поколений.
С другой стороны, совершенно очевидно, что без увеличения пенсионного возраста не удастся сбалансировать бюджет Пенсионного фонда, плановый дефицит которого в 2018 году составил более 100 млрд рублей. А с учетом ожидаемого ускоренного роста пенсий он, возможно, в 2018 году удвоится.
Теперь о выгодах для населения. Повышение пенсионного возраста защитит от увольнения многих из тех, кто не хочет прекращать работать и чувствует в себе для этого необходимые силы. Кроме того, эта мера необходима для повышения уровня жизни пожилых людей. Тут правительство предлагает населению своего рода договор: работаете на 5-12 лет больше — получаете растущую пенсию. Пока непонятно, насколько растущую, однако прибавка составит в итоге десятки процентов.
Путь к долголетию
И, наконец, самое главное. Повышение пенсионного возраста — путь к росту продолжительности жизни, к активному долголетию. Ранний по мировым меркам выход на пенсию лишает людей (особенно мужчин) большой части смысла существования, результатом чего становится интеллектуальная деградация и преждевременная смерть. Так что повышение пенсионного возраста — это еще и лекарство от болезни Альцгеймера.
Мы в Финансовом университете провели исследование того, сколько хотят прожить россияне на этом свете. Оказалось, что не очень много — до 80-81 года, причем на этой отметке остановились и пожилые, и молодежь. И это притом что сегодня уже в 34 странах средняя ожидаемая продолжительность жизни превысила 81 год. А в Гонконге, который сегодня мировой чемпион по этому показателю, люди в среднем живут более 84 лет (женщины — более 87 лет).
Выяснилось, что россияне в основном не считают долгую жизнь источником счастья. И это понятно — российская действительность не заточена под счастливое и благополучное долголетие. Долгая старость, сопровождаемая бедностью и недостаточным медицинским обслуживанием, мало кого привлекает.
А еще мы хотели узнать, что больше влияет на продолжительность жизни — уровень дохода или пенсионный возраст? Оказалось, что возраст выхода на пенсию на 90% более мощный фактор повышения продолжительности жизни, чем рост душевого потребления.
Так что в длинной трудовой жизни нет ничего страшного. Многие страны давно так живут. По данным ОЭСР, в Индонезии, например, половина тех, кому 65-69 лет, продолжает работать, в Южной Корее — 45%, в Японии — 43%. В Южной Корее фактический возраст выхода на пенсию составляет 72 года, в Японии — 70 лет, в США — 67 лет, в среднем по развитым странам, входящим в ОЭСР, — 65 лет. Поэтому если мы хотим жить как в Японии, то и работать придется столько же.
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Автора надо на конвейер поставить в ночную смену. тогда может поймет что чушь написал