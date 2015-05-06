Почти миллион фронтовиков так и не получили своих заслуженных наград

Узнай, за что твой дед не получил медаль

Навести предварительные справки о наличии наград, в том числе неврученных, у ваших родных, близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, можно по элекронной базе данных Podvignaroda.Ru. Там же, если повезет, вы сможете найти, а при необходимости скопировать и записать на удобный для себя носитель наградные листы, приказы и другие документы военной поры, так или иначе связанные с награждением.

Привычные еще недавно заметки под названием «Награда нашла фронтовика» уже почти не появляются в газетах. А скоро их не станет совсем. Понятно почему. Время не повернешь назад: самому молодому из участников Великой Отечественной уже под девяносто.

Но кто-то в памяти близких навсегда остался 19-летним. Погиб еще на границе в начале войны. Пропал без вести где-то за линией фронта в 42-м или 43-м. Умер в медсанбате за полтора месяца до Победы. Листаешь документы тех лет - и вдруг мелькнет: бойцу или младшему командиру за дела ратные полагалась награда.

А он и не знал. И родные про это не знают...

Летом прошлого года по итогам заседания Оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин дал поручение Министерству обороны России «организовать работу по поиску неизвестных героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, обнародованию их имен и вручению им или передачу в семьи погибших (умерших) ветеранов наград, не врученных ранее».

Главное управление кадров и Центральный архив Минобороны России занимались этим и раньше, но сейчас, с учетом современных информационных технологий, решили по-новому развернуть работу. На официальном сайте минобороны у подольского архива есть своя страница Archive.Mil.Ru. И там уже размещен первый список из 22 участников войны, которые были удостоены боевых наград, но по разным причинам не получили их.

Кто-то погиб и был представлен посмертно. Много было и тех, кого после тяжелых ранений и длительного нахождения в госпиталях списывали с военной службы и отправляли «долечиваться» домой. Связи с фронтовиком в штабных документах терялись, и награда оставалась неврученной.

Сколько всего таких человеческих историй? Еще двадцать две? Или, может, 220?

Замначальника ЦАМО, полковник в отставке Виктор ЦЫМЛЯНСКИЙ выдерживает паузу и смотрит на меня с укоризной:

- Скоро уже, я думаю, у нас будет выверенный список на 100 тысяч награжденных, которые не получили своих орденов и медалей. А всего может оказаться 400-450 тысяч...

- Почти полмиллиона фронтовиков не получили наград?!

- Не удивляйтесь. По данным наградной картотеки, числятся как неврученные два с половиной миллиона орденов и медалей. Но на самом деле какая-то их часть была вручена - нет просто отметки. Этой выверкой мы сейчас и занимаемся. По нашим прикидкам, неврученными могут оказаться около миллиона номерных медалей и орденов. Про юбилейные медали речь сейчас не ведем...

По просьбе «РГ» в Центральном архиве Минобороны привели некоторые общие данные о неврученных наградах.

Орден Богдана Хмельницкого (три степени) - не вручено всего 876. Если учесть, что всего за время войны было произведено 8423 награждения этим орденом, неврученной осталась каждая девятая-десятая награда. Орден Кутузова: не вручено 311 наград.

С орденом Славы (у него три степени), орденами Отечественной войны (две степени), Красной Звезды и Красного Знамени ситуация значительно более сложная.

Самая почетная солдатская награда - орден Славы - не вручена огромному числу фронтовиков. По самым общим прикидкам, «Славу» первой степени не получили 230 награжденных (каждый десятый!), II степени - 6791, III степени - 177 тысяч. Приведенные данные сейчас проходят перекрестную проверку.

По ордену Красной Звезды и орденам Отечественной войны порядок цифр даже чуть больше, чем по ордену Славы.

В уже упомянутой картотеке наград числятся неврученными 55 тысяч орденов Красного Знамени и 6115 орденов Ленина. Сейчас об этом мало кто знает, но орденами Ленина во время войны награждали не только политработников, ударников производства и деятелей культуры. С весны 1942 года этим орденом стали награждать санитаров-носильщиков. На этот счет была особая директива Ставки и специальные указания армейских политорганов. Цель - поднять роль и значение полевой медицины, оценить опасную и тяжелую работу санинструкторов и санитаров-носильщиков, повысить их ответственность за спасение раненых бойцов и командиров. Орденом Ленина награждали тех, кто с риском для жизни выносил из-под огня, в том числе с нейтральной полосы, тяжелораненых и вместе с личным оружием доставлял их в полковые лазареты и медсанбаты...

В Главном управлении кадров Минобороны меня заверили, что если найдется среди ныне живущих фронтовиков кто-то удостоенный ордена Ленина или другой награды, ее непременно вручат ветерану: запас орденов и медалей для таких случаев бережно сохраняется.

После войны, когда архивисты и сотрудники Управления кадров Минобороны находили неврученную награду, ее отправляли в военкомат по месту жительства фронтовика. Сейчас, когда в живых лишь единицы из реально воевавших, порядок другой. После смерти (гибели) награжденного фронтовика в его семью может быть передана не сама награда, а только удостоверение к ней. И только ближайшим родственникам - вдове (вдовцу), их сыну или дочери. Такой порядок установлен Положением о государственных наградах Российской Федерации (утвержден Указом Президента РФ от 7 сентября 2010 г. N 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 16 декабря 2011 г. N 1631).

Запрос с приложением подтверждающих документов отправлять по адресу: 119160, г. Москва, начальнику Главного управления кадров Минобороны РФ.

Игорь ПЕРМЯКОВ, начальник Центрального архива Минобороны РФ:

- То, что мы делаем сейчас, раньше делалось выборочно. Искали главным образом живых героев Великой Отечественной, которые на тот период состояли на пенсионном учете и получали пенсии как ветераны войны. По огромному массиву наградных карточек (а их более 16 миллионов) что-то выборочно сверяли, передавали в ГУК, они связывались с военкоматами... Сейчас мы пошли по другому пути: выверяем награды по всем участникам войны - погибли они или остались живы. Уже нашли как неврученные 8208 орденов и медалей. И список этот день ото дня пополняется. Встает вопрос: как довести результаты нашей работы до сведения тех, кому они прежде всего адресованы - семьям ветеранов и участников войны?

Газета «Золотой Рог», Владивосток.