Существование 80% россиян признано нецелесообразным для экономики

Объемы добычи российской нефти (10 млн. баррелей в сутки) соответствуют показателям ее добычи в Саудовской Аравии. Численность населения саудитов — 32 млн чел. Численность населения Российской Федерации — 144 млн чел., сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Можно продолжать кривляться на вечерних ток-шоу, доказывая, что все будет еще лучше, но структура отечественной экономики однозначно свидетельствует о парадоксальной и пугающей ситуации. В условиях “кудринской” экономики на территории России целесообразно проживание не более тридцати миллионов человек. Все остальные — лишний балласт, камнем висящий на шее у “Роснефти”, пишет А. Долганов на портале Topwar.Ru.

Кто-нибудь из вас возмущенно воскликнет, что в Саудовской Аравии нет ничего, кроме песка. “Так ведь это прекрасно!” — возразят А. Кудрин и его коллега, экс-премьер Касьянов.

Вот есть чистая прибыль от продажи углеводородов. Все дальнейшие разговоры не обещают ничего, кроме ненужных потерь. Любые попытки развития хозяйственной инфраструктуры немедленно выльются в издержки, затраты, недополученную прибыль экспортеров нефти. Инвестиции в производство категорически противопоказаны. Оторвать от сердца и вложить часть собственной прибыли в какой-либо проект. Проспонсировать создание рабочих мест. А что взамен?

Помимо необходимости крупных затрат и вероятных рисков при становлении нового производства, результат будет один. Сотрудники предприятия, сложив всю прибыль в виде зарплат в свой карман, побегут покупать японскую иномарку и американский айфон. Деньги просто утекут из страны. Это все издержки, недополученная прибыль. Само производство за счет налогов едва ли окупится через десяток лет. Кому нужен такой проект?

Все могло быть иначе, если бы “японская иномарка”, “айфон” и другая высокотехнологичная продукция создавались на отечественных мощностях. Тогда прибыль оседала бы в стране, а экспорт хайтек-товаров приносил сверхдоходы поболе, чем экспорт углеводородов.

Для этого требуется найти 3,5 трлн. долл., вырученных за предыдущие десятилетие от продажи природных ресурсов и вложить эти средства в полное обновление промышленной базы страны, с массовым созданием высокотехнологичных предприятий во всех отраслях экономики.

Те, кто курирует торговлю ресурсами, уже торопятся ликвидировать свои зарубежные активы, оффшорные счета и перечислять все, до последнего рубля, на нужды Родины.

Ущербный во всех без исключения аспектах курс на накопление призрачных “стабфондов” вместо вложения этих средств в развитие отечественных производств был взят далеко не сейчас. Это произошло в самом начале “тучных нулевых”, в эпоху премьерства Касьянова. И продолжалось все последующие годы под мудрым руководством министра финансов А. Кудрина. Именно эти люди и их окружение — основоположники разрушительной доктрины, окончательно посадившей Россию на острие “нефтяной иглы”.

Нынешние преемники Кудрина по-прежнему не делают ничего для исправления ситуации в экономике. Их антикризисный план все более похож на спасательный якорь, бросая который, нужно непременно попасть в голову.

Святая вера в 100 долл. за баррель — все, чем руководствуются эти “стратеги” при выработке долгосрочных планов развития экономики.

Но довольно о грустном.

Симптоматика проблемы

Первое место в мире по разведанным запасам природного газа. Первое место по запасам железных руд. Первое место по запасам серебра. Первое место по производству палладия. Второе место в мире по разведанным запасам золота. Второе место в мире по добыче золота…

Типичный рейтинг о природных богатствах недр земли русской обычно завершает наивный вопрос: почему не видно результатов?

Данное явление хорошо изучено экономистами и историками. Оно носит название “сырьевое проклятье”, которое иногда по ошибке называют сырьевой сверхдержавой.

Доходы от экспорта полезных ископаемых не требуют участия технического прогресса, они развращают умы и сердца. Именно по этой причине 80% россиян стали лишними для экономики собственной страны.

Россия — не единственная страна, воочию убедившаяся в абсурдности подсчета запасов природных руд как мерила своих богатств.

Наш мир может исчезнуть, если исчезнет страна Конго. Практически все мировые запасы колумбита и танталита сосредоточены в двух райских провинциях Южное Киво и Маниема. Из твердого раствора колумбита и танталита (колтана) делают конденсаторы. Стратегически важное сырье, используемое во всех современных микросхемах и электроприборах.

Ответьте: как далеко продвинулось государство Конго? Примерно так же, как и страна Нигер с ее урановыми рудниками. Недалеко от них отползли саудиты с их нефтяными качалками. Бездельники-дегенераты.

Южная Корея и Тайвань не имеют вообще ничего, но развиваются быстрее всех. На современном технологическом уровне цена конечного продукта на несколько порядков превышает стоимость начального сырья. Высокая степень переработки творит чудеса. Как гордо заявил японский министр: наше единственное богатство — наши люди. Все остальное не имеет значения. То же “черное золото” можно приобрести за гроши в любом уголке мира (средняя стоимость нефти в прошлом веке — 3 доллара за баррель, в ценах 1960-х гг.).

«Человек есть мера всех вещей» (Платон)

Страна и народ, ее населяющий, подаривший миру нескончаемый перечень технических изобретений и открытий, — Россия. Она достойна большего, чем почетное звание “северной бензоколонки”.

Рациональный антикризисный план — постепенный отказ от экспорта любого сырья. Довольно. Наигрались.

Добычу следует ограничить — только для покрытия собственных нужд и ускорения развития отечественной промышленности.

Депутат Госдумы (фракция "Справедливая Россия") Олег Пахолков направил обращение главе Минэкономразвития России Алексею Улюкаеву с просьбой рассмотреть возможность в течение пяти лет полностью прекратить продажу нефти за границу.

Новость от 5 февраля 2016 г.

Многие упрекнут сторонников такого решения в излишней категоричности и идеализме. Но процесс идет своим ходом, не обращая внимания на ожидания сторонников нефти “по 100 за баррель”. Для перевода сырьевой экономики на рельсы высоких технологий не потребуется много слов. Те, кто принимает важные решения, заинтересованы в получении максимальных прибылей. И если уже не выгадать с нефтью, то капитал пойдет в новое русло.

Так, за прошедшие несколько лет капитализация “Газпрома” сократилась в пять раз. Рядом ничком в грязь повалились компании-экспортеры сырой нефти.

В это же время, в разгар кризиса, капитализация крупнейшего российского нефтехимического холдинга “СИБУР” увеличилась вдвое. Высокие технологии творят чудеса.

Факты неопровержимо свидетельствуют, что вся эта мерзость, санкции и кризис в конечном итоге сыграют на руку отечественной экономике. Россия в сотый раз окажется права. У нас нет лишних людей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.