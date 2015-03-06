В России появится новая социальная сеть

Соцсеть направленная исключительно на борьбу с коррупцией скоро появится по адресу www.взяткенет.рф и зарегистрироваться в ней можно лишь по приглашению. Код приглашения будет отправлен по почте, после того, как администраторы проверят реальность существования регистрируемого лица. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.

Все зарегистрированные посетители соцсети получат возможность оставлять на сайте сообщения о коррупции и рассылать приглашения другим пользователям.

На момент написания материала на главной странице социальной сети уже есть следующая информация:

Для получения приглашения в социальную сеть направьте нижеследующую анкету о себе на электронный адрес info@niiglob.ru

1) Фамилия, имя, отчество

2) Дата и год рождения

3) Место работы, должность

4) Пожелания для участия в темах по интересам

5) Адрес электронной почты

6) Мобильный телефон

Получите код приглашения (инвайт) и зарегистрируйтесь в соцсети. После регистрации Вы можете:

1) Заполнить свой профиль с фото (желательно)

2) Вступить в существующий или создать собственный клуб или тему по интересам

3) Выложить свои книги, статьи, фото и т.д. для всеобщего доступа или без комментариев

4) Вести свой блог

5) Выкладывать новости, комментарии к ним, общаться с коллегами и т.д.

6) Участвовать в развитии соцсети

Добро пожаловать!

Напомним, в январе-сентябре 2012 года в России было зарегистрировано 8,4 тыс. случаев взяток, что на 13 % меньше аналогичного периода 2011 года и на 29 % меньше аналогичного периода 2010 года.

Трансперенси Интернешнл начала рассчитывать Индекс восприятия коррупции для России с 1996 года. В 2014 году Россия находилась на 136 месте, набрав 27 баллов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.