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В России появится новая социальная сеть
Соцсеть направленная исключительно на борьбу с коррупцией скоро появится по адресу www.взяткенет.рф и зарегистрироваться в ней можно лишь по приглашению. Код приглашения будет отправлен по почте, после того, как администраторы проверят реальность существования регистрируемого лица. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.
Все зарегистрированные посетители соцсети получат возможность оставлять на сайте сообщения о коррупции и рассылать приглашения другим пользователям.
На момент написания материала на главной странице социальной сети уже есть следующая информация:
Для получения приглашения в социальную сеть направьте нижеследующую анкету о себе на электронный адрес info@niiglob.ru
1) Фамилия, имя, отчество
2) Дата и год рождения
3) Место работы, должность
4) Пожелания для участия в темах по интересам
5) Адрес электронной почты
6) Мобильный телефон
Получите код приглашения (инвайт) и зарегистрируйтесь в соцсети. После регистрации Вы можете:
1) Заполнить свой профиль с фото (желательно)
2) Вступить в существующий или создать собственный клуб или тему по интересам
3) Выложить свои книги, статьи, фото и т.д. для всеобщего доступа или без комментариев
4) Вести свой блог
5) Выкладывать новости, комментарии к ним, общаться с коллегами и т.д.
6) Участвовать в развитии соцсети
Добро пожаловать!
Напомним, в январе-сентябре 2012 года в России было зарегистрировано 8,4 тыс. случаев взяток, что на 13 % меньше аналогичного периода 2011 года и на 29 % меньше аналогичного периода 2010 года.
Трансперенси Интернешнл начала рассчитывать Индекс восприятия коррупции для России с 1996 года. В 2014 году Россия находилась на 136 месте, набрав 27 баллов.
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