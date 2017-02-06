В Петербурге заложат две "Варшавянки" для ТОФ

И это только начало - подлодки, прозванные "черными дырами", скорее всего, будут служить в Приморье

В текущем году на «Адмиралтейских верфях» будут заложены первые две подлодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В соответствии с контрактом, закладка первой пары лодок проекта 636.3 для ТОФ запланирована на этот год, их передача флоту – в 2019 году, сказал собеседник.

«Этот темп сохранится в последующие годы с тем, чтобы контракт был выполнен в 2021 году», – добавил он.

Напомним, в сентябре прошлого года Минобороны РФ выдало контракт Объединенной судостроительной корпорации на строительство для ТОФ шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3.

Контракт был завизирован гендиректором «Адмиралтейских верфей» Александром Бузаковым и замминистра обороны Юрием Борисовым в ходе форума «Армия-2016».

«Сроки поставки шести лодок: две – 2019 год, две – 2020 год и две – 2021-ом», – сказал тогда Бузаков журналистам.

Агентство напоминает, что ДЭПЛ проекта 636.3 относится к 3-му поколению субмарин и считается одной из самых малошумных в мире. Главное вооружение подлодки – ракетный комплекс «Калибр» с дальностью стрельбы более 2-х тыс. км.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.