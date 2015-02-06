Скончавшейся в Петербурге блокаднице не дали расплатиться за масло

81-летняя блокадница Рауза Галимова собиралась заплатить за сливочное масло, вынесенное из магазина «Магнит» в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на радиостанцию «Русская служба новостей».

Такой вывод сделали в прокуратуре, проанализировав видеозаписи с камер магазина. «На видеозаписи видно, что она на месте у кассы предлагает рассчитаться, у неё руки трясутся, но сотрудники магазина отказываются и вызывают наряд полиции», — сказали в прокуратуре.

В ведомстве полагают, что пенсионерка могла не заметить продукты в тележке под сумкой. Тем не менее директор магазина все равно настояла на вызове полиции. По факту смерти Галимовой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности), сообщается на сайте Следственного комитета. Следователи планируют проверить законность действий сотрудников магазина и полицейских.

Владелец сети «Магнит» Сергей Галицкий объяснил в твиттере, что у компании есть правило вызывать полицию в случае кражи. «В случае с бабушкой, пережившей блокаду, этого не надо было делать», — заметил бизнесмен. Однако он подчеркнул, что 260 тысяч сотрудников компании — не его дети, а «жители, которых воспитали мы с вами».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.