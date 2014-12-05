В российских тюрьмах будет весело сидеть

В качестве «основных методов воспитательного воздействия на осужденных» наравне с приказами и принуждением впервые в законодательство включены шутки и ирония. Это следует из проекта положения Министерства юстиции РФ «Об организации воспитательной работы с осужденными к лишению свободы», сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на «Известия».

«Основными методами воспитательного воздействия на осужденных являются: убеждение (объяснение, изложение, разъяснение, поучение, наставление, ирония, шутка, пример, внушение, взрыв (обострение внутреннего конфликта), метод организации поведения (требование, показ, инструктаж, поручение, приучение, упражнение), стимулирование (одобрение, поощрение, благодарность, организация перспективного развития и др.), метод торможения или принуждения (замечание, осуждение, порицание, предупреждение, наказание). Сущность методов воспитательного воздействия и особенности их применения определяются научными психолого-педагогическими рекомендациями», — говорится в пункте 13 документа.

В ведомственном институте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН находится в ведении Минюста) пояснили, что основное направление деятельности тюремщиков — антистрессовая работа.

— На одном страхе и подчинении трудно строить отношения — у всех разная психика, и в таком состоянии человека тяжело постоянно держать. В использовании шуток и иронии ничего удивительного нет. Основная задача, которую ставит ФСИН перед психологами и сотрудниками, — это неформальная антистрессовая работа с заключенными, — объясняет Владислав Гриб, ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН Минюста РФ, доцент юридического факультета МГУ. — Большую часть антистрессовых методик — типа медитации, массажа и других — сложно использовать в местах принудительного содержания. Остаются только инструменты типа иронии и шутки. Формулировка в проекте не совсем удачная, можно было более научно: «использование вербальных и антистрессовых методик (юмора, иронии и т.д.)». Нормальное состояние у тех, кто находится в местах лишения свободы, нельзя назвать радостным или оптимистичным. Задача, которая стоит перед психологами и сотрудниками, занимающимися воспитательной работой, — хоть как-то нормализовать состояние заключенных, в том числе и шутками. Такие вещи воспринимаются лучше, если они идут с эмоциональной разрядкой.

— В целом я могу сказать, что шутки вполне уместны, — считает Михаил Дебольский, тюремный психолог, заведующий кафедрой пенитенциарной психологии Московского городского психолого-педагогического университета. — Должны быть ситуации, когда заключенные понимают, что они тоже люди. Этого традиционно можно добиться шутками. Обычно приказывают и требуют. Тут главное не унижать человеческое достоинство, а сохранять. Шутка и ирония могут помочь понять какие-то вещи глубже. С другой стороны, это доступная форма посмотреть на себя со стороны. С учетом индивидуальных особенностей шутка может касаться поступков осужденного и его отношений с другими осужденными, c семьей. Но тут речь идет о разговоре приватном, а не на глазах других осужденных. Шутить, конечно, надо не перед остальными заключенными.

Критики утверждают, что предложение шутить несколько оторвано от реальности, так как условия содержания заключенных и работы надсмотрщиков оставляют желать лучшего.

— Воспитание шутками было бы, конечно, здорово, — считает Виталий Лозовский, тюремный эксперт и бывший заключенный. — Но в приказном порядке ввести шутку и иронию очень сложно. На моем опыте шутки в тюрьме практиковались только в виде черного юмора, добрых или воспитательных шуток не было — можно пару случаев за уши притянуть, но в целом нет. Тюремные психологи — это отдельный разговор, они могут и шутить, и иронизировать — использовать гуманистический подход к заключенным, у них для этого больше возможностей. Говоря же об охранниках и другом персонале тюрьмы, — шутки исключены. В такой системе, где задача стоит не исправлять, а наказывать, с шутками всё плохо. В тюрьме не смешно никому: ни охранникам, ни заключенным. Будет тенденция к улучшению условий заключения и труда — шутки возникнут сами собой.

— Я работаю в системе ФСИН почти 22 года, из них более 5 лет заместителем начальника учреждения по воспитательной работе, и могу смело утверждать, что только человек, абсолютно некомпетентный в вопросах исполнения наказания в местах лишения свободы, может всерьез задумываться над вопросом шуток и иронии. Уж поверьте мне, большинству сотрудников сейчас настолько не до шуток, страшно становится за психоэмоциональное состояние людей, — объясняет один из руководителей региональной колонии, пожелавший остаться неизвестным. — Более того, о чем шутить с педофилами, убийцами, насильниками, террористами и исламистами? И потом, представляю отчетность по данному виду работы. ОВРО (отдел воспитательной работы с осужденными. — «Известия») в течение квартала пошутил: 150 раз, посмеялся: 149, зэки не оценили юмора и сожгли колонию: 1 раз; и приписка: «перечень шуток и каталогизация нуждаются в модернизации». Так и зэки начнут куда больше шутить между собой.

Известны случаи, когда заключенные убивали своих сокамерников за шутки. Так, в 2012 году в Хабаровском крае заключенный убил двух сокамерников за «шутку сексуального характера». Нередки случаи, когда бывшие заключенные мстят своим надзирателям за плохое обращение с ними.

— Вопрос о воспитательной работе с осужденными относится больше к тюремной психологии — пусть психологи с зэками и шутят, — уверен другой тюремщик. — Взаимодействие с зэками должны быть исключительно официальным, ничего личного, никаких лишних разговоров: ни о погоде, ни о здоровье, ни тем более шуток. Исключительно деловой стиль общения. Обращение только на вы, без мата и блатных разговоров. Панибратство с заключенными исключено. Парой безобидных — на взгляд человека, не знакомого с неформальной табелью о рангах — шуток можно получить полноценный бунт и море крови. Это серьезный инструмент, но он должен быть в умелых руках.

В утвержденных Минюстом Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений не предусмотрено право осужденных шутить с начальниками. В документе сказано, что осужденные обязаны здороваться при встрече с работниками исправительных учреждений, вставая, обращаться к ним на вы, называя «гражданин», «гражданка» и далее по званию либо занимаемой должности. Такая же норма обращения действует и для сотрудников ФСИН: «гражданин», «гражданка» плюс фамилия зэка.

Проект приказа Минюста предвосхищает реализацию концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года, принятой 10 октября 2010 года правительством РФ. В преамбуле концепции утверждается, что «несмотря на изменения в стране в последние годы, уголовно-исполнительная система во многом сохранила черты старой пенитенциарной системы, ориентированной на другое общество». Говорится также о том, что «она не учитывает нынешнее состояние экономики, интеграцию России в международное правовое поле, международные стандарты обращения с заключенными и развитие гражданского общества».

— Все эти приказы и мероприятия ФСИН проводятся в рамках концепции модернизации и гуманизации уголовно исправительной системы до 2020 года, — подтверждает Владислав Гриб. — Научная база по использованию методик воспитания существует: есть курс юридической психологии, существует раздел психологии о работе с лицами, находящимися в местах лишения свободы, различаются психотипы лиц, идет диагностика каждого заключенного. Этим занимается целый НИИ ФСИН. А успешность внедрения этой теории на практике зависит от начальника учреждения.

Адвокат коллегии «Князев и партнеры» Владимир Юрасов поддержал идею с шутками и отметил, что раньше таких инициатив не было, но теперь, получается, персонал тюрем необходимо учить шутить, иначе всё это «вывалится в похабщину или издевательства». ФСИН отказался комментировать тему, заявив «Известиям», что данная тема находится за рамками компетенции ведомства. Комментария Министерства юстиции дождаться не удалось. Руководители колоний опасаются обсуждать эту тему.

ZRPRESS.RU, Владивосток.