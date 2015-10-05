Дачи скоро станут для своих владельцев настоящим проклятием

С 1 января 2018 г. вводится запрет на любые операции с земельными участками, которые не имеют установленных по закону границ, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Их нельзя будет продать, подарить, завещать.

В стране таких участков - порядка 40%. В основном, это участки в садовых и дачных товариществах, деревнях, поселках. Их владельцам необходимо срочно устанавливать сейчас границы. Но из-за кадастровых ошибок, допущенных не по их вине, сделать зачастую просто невозможно. И расхлебывать кашу придется рядовому владельцу заветных соток. Если, конечно, он хочет и после 2018 г. распоряжаться своей землей.

Несмотря на то, что ошибки содержатся в государственной документации по причине того, что госорганы госучета не сумели наладить работу так, чтоб их не было, государство не собирается само за свой счет исправлять свой "косяк". Оно перекладывает свой «косяк» на граждан, землевладельцев. Причем делает это так, что граждане оказываются в каком-то тупике.

Мало того что за исправление государственного косяка они должны платить из своего кармана кадастровым инженерам (около 10 тыс. за участок) и экспертам (70 тыс. за независимую судебную экспертизу одного участка), так еще и прыгать при этом выше головы, пишет деловая газета "Золотой Рог". Это значит произвести тот вариант исправления наложений, который предлагается исполнять коллективно всем садовым товариществом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.