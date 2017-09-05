www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.78 р. 100 JPY: 52.8 р.
EUR: 68.73 р. 10 CNY: 88.62 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Паспорт и водительские права можно будет получить в банке

05 Сентября 2017, 14:29 | В России

Сбербанк в этом году начнет оформлять гражданам паспорта, выполняя таким образом функции сотрудников многофункционального центра. Ранее соответствующий вопрос в правительстве поручили проработать МВД, Банку России, Сбербанку и ВТБ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Сбербанк планирует в этом году запустить пилоты в ряде регионов, пишет РБК, а с 2019 года взять на себя выполнение функций по оформлению паспортов и миграционных документов по всей филиальной сети, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрей Шаров, передает корреспондент РБК.

«В этом году мы запустим в нескольких регионах пилоты: банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника многофункционального центра (МФЦ)», — рассказал он, отметив, что это значит, что клиенты банка «смогут зарегистрировать квартиру, получить паспорт, водительские права».

Также Шаров добавил, что подобные пилотные проекты планируется проводить весь 2018 год, а «в тираж это пойдет в 2019 году». Сбербанк, как уточнил вице-президент кредитной организации, планирует начать прежде всего с регионов, где сейчас дефицит МФЦ. «Где-то в 30% субъектов федерации есть дефицитные точки. Мы начнем с этих регионов», — подчеркнул банкир.

Помимо этого он привел несколько примеров того, как на практике будет организовано данное взаимодействие. «Простая ситуация: предприниматель купил земельный участок и приходит к своему клиентскому менеджеру его зарегистрировать. Тут же начинается разговор, например, о кредитовании», — рассказал он, заметив также, что еще одной важной функцией МФЦ, в осуществлении которой банк, по его словам, весьма заинтересован является взаимодействие с порталом госуслуг.

«У нас только четверть населения имеет активную запись. Мы будем помогать человеку завести личный кабинет, чтобы он мог пользоваться электронными сервисами», — пояснил Шаров.

О том, что банки начнут предоставлять услуги по оформлению российских и заграничных паспортов, а также других документов, которые в настоящий момент можно сделать с помощью подведомственного МВД ФГУП стало известно в январе. Тогда этот вопрос, согласно протоколу совещания первого вице-премьера Игоря Шувалова с руководителями министерств, было поручено проработать МВД, Банку России, Сбербанку и ВТБ.

Как пояснял тогда РБК представитель Шувалова, такая мера предпринимается для того, чтобы сохранить конкуренцию. «Если раньше паспорта выдавало одно ФГУП, то сейчас планируется передать эту функцию уполномоченным банкам», — уточнял собеседник РБК. Подобная инициатива, по его словам, при учете всех мер безопасности должна «значительно облегчить для граждан процесс получения паспортов и иных документов, учитывая доступность отделений многих банков».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: МФЦ  МВД  сбербанк  ЦБ  вэф  ВТБ  паспорт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru