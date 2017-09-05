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Паспорт и водительские права можно будет получить в банке
Сбербанк в этом году начнет оформлять гражданам паспорта, выполняя таким образом функции сотрудников многофункционального центра. Ранее соответствующий вопрос в правительстве поручили проработать МВД, Банку России, Сбербанку и ВТБ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Сбербанк планирует в этом году запустить пилоты в ряде регионов, пишет РБК, а с 2019 года взять на себя выполнение функций по оформлению паспортов и миграционных документов по всей филиальной сети, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрей Шаров, передает корреспондент РБК.
«В этом году мы запустим в нескольких регионах пилоты: банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника многофункционального центра (МФЦ)», — рассказал он, отметив, что это значит, что клиенты банка «смогут зарегистрировать квартиру, получить паспорт, водительские права».
Также Шаров добавил, что подобные пилотные проекты планируется проводить весь 2018 год, а «в тираж это пойдет в 2019 году». Сбербанк, как уточнил вице-президент кредитной организации, планирует начать прежде всего с регионов, где сейчас дефицит МФЦ. «Где-то в 30% субъектов федерации есть дефицитные точки. Мы начнем с этих регионов», — подчеркнул банкир.
Помимо этого он привел несколько примеров того, как на практике будет организовано данное взаимодействие. «Простая ситуация: предприниматель купил земельный участок и приходит к своему клиентскому менеджеру его зарегистрировать. Тут же начинается разговор, например, о кредитовании», — рассказал он, заметив также, что еще одной важной функцией МФЦ, в осуществлении которой банк, по его словам, весьма заинтересован является взаимодействие с порталом госуслуг.
«У нас только четверть населения имеет активную запись. Мы будем помогать человеку завести личный кабинет, чтобы он мог пользоваться электронными сервисами», — пояснил Шаров.
О том, что банки начнут предоставлять услуги по оформлению российских и заграничных паспортов, а также других документов, которые в настоящий момент можно сделать с помощью подведомственного МВД ФГУП стало известно в январе. Тогда этот вопрос, согласно протоколу совещания первого вице-премьера Игоря Шувалова с руководителями министерств, было поручено проработать МВД, Банку России, Сбербанку и ВТБ.
Как пояснял тогда РБК представитель Шувалова, такая мера предпринимается для того, чтобы сохранить конкуренцию. «Если раньше паспорта выдавало одно ФГУП, то сейчас планируется передать эту функцию уполномоченным банкам», — уточнял собеседник РБК. Подобная инициатива, по его словам, при учете всех мер безопасности должна «значительно облегчить для граждан процесс получения паспортов и иных документов, учитывая доступность отделений многих банков».
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