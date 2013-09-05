Российским школьникам отменят домашнее задание и разрешат пересдавать ЕГЭ

Единый госэкзамен, а также система обучения в старших классах в скором времени могут претерпеть большие изменения. Проблемы, связанные с ЕГЭ, обсудил президент России Владимир ПУТИН на встрече с врио мэра Москвы Сергеем СОБЯНИНЫМ и столичными учителями.

В первую очередь, педагоги отметили повышенную нагрузку на старшеклассников, которые должны одновременно учиться и готовиться к поступлению в высшие учебные заведения. В связи с этим они предложили сделать домашние задания для учеников 10-11 классов добровольными.

"Мы предлагаем нормативно закрепить право ребенка на выбор той формы по самообразованию, которая для него полезна и нужна на старшей ступени образования, когда речь уже идет о предпрофильной подготовке", - приводит РИА "Новости" слова директора гимназии №1520, победителя конкурса "Учитель года-2012" Виту КИРИЧЕНКО.

Путин согласился с педагогом, отметив, что очень важно для учеников иметь свободное время. "Конечно, хотелось бы, чтобы оно использовалось максимально эффективно, с умом", - подчеркнул глава государства.

Также педагоги высказались за создание открытой базы экзаменационных материалов. По их словам, это поможет избежать многочисленных скандалов после попадания в Сеть заданий и ответов. Кроме того, свободный доступ поможет педагогам и ученикам в течение года проработать задания и подтянуть знания. Один из учителей предложил сдавать ЕГЭ в электронном виде на базе специальных центров. Это сделает экзамен максимально независимым и открытым.

Кроме того, на встрече был затронут вопрос пересдачи ЕГЭ. Сергей Собянин отметил, что в настоящее время школьники не могут пересдать экзамен в тот же год, они теряют лишние 12 месяцев и не поступают в вуз. Поэтому президенту предложили подумать о том, чтобы разрешить выпускникам несколько раз сдавать единый госэкзамен до зачисления в вуз.

В целом президент положительно отнесся к инициативам педагогов. "Мне кажется, что это, безусловно, как рабочий вариант надо посмотреть. И может быть, какие-то детали доработать", - отметил Путин. Он поручил Собянину "набросать проект поручений", чтобы потом разослать "в соответствующие ведомства в качестве домашнего задания". В свою очередь врио мэра Москвы заверил, что передаст предложения в Минобразования.

Напомним, в этом году единый государственный экзамен прошел на фоне многочисленных скандалов. Ответы и экзаменационные материалы появлялись в Сети до начала тестирования, школьников ловили с мобильными телефонами и шпаргалками. Позднее выборочная проверка, проведенная Рособрнадзором, показала, что оценки половины высокобалльных (от 80 баллов и выше) и стобалльных работ ЕГЭ по ряду предметов были неоправданно завышены. Ревизоры обнаружили серьезные нарушения в 77% работ отличников. "Можно констатировать либо низкую квалификацию эксперта, либо злой умысел", - заявили в ведомстве.

В конце июля зампредседателя комитета Госдумы по образованию Надежда Шайденко предложила заменить ЕГЭ и государственную итоговую аттестацию (ГИА) на традиционные экзамены для школьников, которые собираются продолжить свое образование в профессионально-технических училищах (ПТУ) и колледжах. По ее словам, это облегчит поступление абитуриентов в средние профессионально-технические учебные заведения. Позднее группа коммунистов внесла в Госдуму законопроект, отменяющий обязательную сдачу ЕГЭ.

В День знаний Владимир Путин потребовал проанализировать итоги единого госэкзамена и сделать все, чтобы не допустить повторения ошибок. У ЕГЭ, по словам президента, есть не только минусы, но и плюсы, нужно лишь его доработать.

Кстати, во многом благодаря нечеловеческим нагрузкам в школах, около 40% российских юношей и девушек и имеют отклонения в репродуктивной системе, которые в перспективе могут привести к полному бесплодию - такую убийственную статистику озвучил главный педиатр страны, директор Научного центра здоровья детей РАМН Александр БАРАНОВ.

При этом "40% причин бесплодия лежат в детском возрасте", поведал он на пресс-конференции в РИА "Новости". В этих условиях сложно представить, каким образом возможно будет решить острую демографическую проблему в России, о чем неустанно твердит руководство страны, отмечают наблюдатели.

В этой связи врачи считают необходимым уделять повышенное внимание охране здоровья детей старшего подросткового возраста. "Это самый близкий путь к тому, чтобы изменить серьезные демографические проблемы, которые в нашей стране есть", - указал Баранов. Уже общеизвестными стали факты о том, что из российских школ сегодня дети здоровыми практически не выходят.

ZRPRESS.RU, Владивосток.