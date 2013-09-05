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Российским школьникам отменят домашнее задание и разрешат пересдавать ЕГЭ

05 Сентября 2013, 15:52 | В России

Единый госэкзамен, а также система обучения в старших классах в скором времени могут претерпеть большие изменения. Проблемы, связанные с ЕГЭ, обсудил президент России Владимир ПУТИН на встрече с врио мэра Москвы Сергеем СОБЯНИНЫМ и столичными учителями.

В первую очередь, педагоги отметили повышенную нагрузку на старшеклассников, которые должны одновременно учиться и готовиться к поступлению в высшие учебные заведения. В связи с этим они предложили сделать домашние задания для учеников 10-11 классов добровольными.

"Мы предлагаем нормативно закрепить право ребенка на выбор той формы по самообразованию, которая для него полезна и нужна на старшей ступени образования, когда речь уже идет о предпрофильной подготовке", - приводит РИА "Новости" слова директора гимназии №1520, победителя конкурса "Учитель года-2012" Виту КИРИЧЕНКО.

Путин согласился с педагогом, отметив, что очень важно для учеников иметь свободное время. "Конечно, хотелось бы, чтобы оно использовалось максимально эффективно, с умом", - подчеркнул глава государства.

Также педагоги высказались за создание открытой базы экзаменационных материалов. По их словам, это поможет избежать многочисленных скандалов после попадания в Сеть заданий и ответов. Кроме того, свободный доступ поможет педагогам и ученикам в течение года проработать задания и подтянуть знания. Один из учителей предложил сдавать ЕГЭ в электронном виде на базе специальных центров. Это сделает экзамен максимально независимым и открытым.

Кроме того, на встрече был затронут вопрос пересдачи ЕГЭ. Сергей Собянин отметил, что в настоящее время школьники не могут пересдать экзамен в тот же год, они теряют лишние 12 месяцев и не поступают в вуз. Поэтому президенту предложили подумать о том, чтобы разрешить выпускникам несколько раз сдавать единый госэкзамен до зачисления в вуз.

В целом президент положительно отнесся к инициативам педагогов. "Мне кажется, что это, безусловно, как рабочий вариант надо посмотреть. И может быть, какие-то детали доработать", - отметил Путин. Он поручил Собянину "набросать проект поручений", чтобы потом разослать "в соответствующие ведомства в качестве домашнего задания". В свою очередь врио мэра Москвы заверил, что передаст предложения в Минобразования.

Напомним, в этом году единый государственный экзамен прошел на фоне многочисленных скандалов. Ответы и экзаменационные материалы появлялись в Сети до начала тестирования, школьников ловили с мобильными телефонами и шпаргалками. Позднее выборочная проверка, проведенная Рособрнадзором, показала, что оценки половины высокобалльных (от 80 баллов и выше) и стобалльных работ ЕГЭ по ряду предметов были неоправданно завышены. Ревизоры обнаружили серьезные нарушения в 77% работ отличников. "Можно констатировать либо низкую квалификацию эксперта, либо злой умысел", - заявили в ведомстве.

В конце июля зампредседателя комитета Госдумы по образованию Надежда Шайденко предложила заменить ЕГЭ и государственную итоговую аттестацию (ГИА) на традиционные экзамены для школьников, которые собираются продолжить свое образование в профессионально-технических училищах (ПТУ) и колледжах. По ее словам, это облегчит поступление абитуриентов в средние профессионально-технические учебные заведения. Позднее группа коммунистов внесла в Госдуму законопроект, отменяющий обязательную сдачу ЕГЭ.

В День знаний Владимир Путин потребовал проанализировать итоги единого госэкзамена и сделать все, чтобы не допустить повторения ошибок. У ЕГЭ, по словам президента, есть не только минусы, но и плюсы, нужно лишь его доработать.

Кстати, во многом благодаря нечеловеческим нагрузкам в школах, около 40% российских юношей и девушек и имеют отклонения в репродуктивной системе, которые в перспективе могут привести к полному бесплодию - такую убийственную статистику озвучил главный педиатр страны, директор Научного центра здоровья детей РАМН Александр БАРАНОВ.

При этом "40% причин бесплодия лежат в детском возрасте", поведал он на пресс-конференции в РИА "Новости". В этих условиях сложно представить, каким образом возможно будет решить острую демографическую проблему в России, о чем неустанно твердит руководство страны, отмечают наблюдатели.

В этой связи врачи считают необходимым уделять повышенное внимание охране здоровья детей старшего подросткового возраста. "Это самый близкий путь к тому, чтобы изменить серьезные демографические проблемы, которые в нашей стране есть", - указал Баранов. Уже общеизвестными стали факты о том, что из российских школ сегодня дети здоровыми практически не выходят.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: ЕГЭ  образование  школа  Путин 



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Комментарии

  • Дежурный критик16:34, 05.09.2013#

    Фото зачот!

  • Псевдоним17:02, 05.09.2013#

    Спасибо)

  • Lom16:35, 05.09.2013#

    Б. . ть всю жизнь при СССР учились получали домашнии задания и никто от этого не умер только умнее были. Они что из большинства детей идиотов хотят сделать. Устают. . . они там багадулов чтоли растить собрались.

  • Псевдоним21:32, 09.09.2013#

    Во франции ваще незадают д/з лудшеб и в россии не задовали

  • 36216:37, 05.09.2013#

    Слов нет, дореформировались. Желательно бы всем этим реформаторам отрезать головы без наркоза, все равно мозгов нет , боли не почувствуют. Как можно отменить ДЗ в старших классах и как ученик будет готовиться к поступлению в ВУЗ. У нас в старших классах каждый день было по 6 уроков, плюс ДЗ, плюс дополнительные курсы в любом ВУЗе. Потом с таким багажом шли сдавать вступительные экзамены.

  • Псевдоним16:39, 05.09.2013#

    надо и посещаемость закрепить как добровольную, аттестаты дипломы сразу в роддоме выдавать, к чему детишек нагружать

  • Псевдоним16:49, 05.09.2013#

    Жесть !!! Слов нет !!!! Если сейчас в слове из трёх букв (ЕЩЁ)делают 4 ошибки (ИСЧО)- что будет дальше. . . .

  • 36218:04, 05.09.2013#

    Так писала ЕкатеринаII, а она была умнейшей женщиной и Российской царицей. Просто была немкой.

  • Филолух-надомник23:31, 05.09.2013#

    Неужели не понятно, что в этом слове ошибки допускаются нарочно? Обычный стеб. А что до других слов. . . И что, вы их перестали понимать? Ну должны же когда-то трансформироваться языки, особенно такие сложные, как наш. В век высоких скоростей, когда каждая секунда на счету, сидеть и вспоминать: как там правильно, ". . . ться" или ". . . тся"? - если проще написать ". . . ца", вообще преступление. Отсюда взялся и "албанский" - простота и понятность любому участнику он-лайн-общения. Если бы он сам не родился, его следовало бы выдумать.

  • Vik556211:11, 11.09.2013#

    Чтобы правильно писать на "албанском", нужно великолепно знать русский. . .

  • Филолух-надомник11:45, 11.09.2013#

    С чего вдруг? Вообще не логичный вывод. . . Албанский - это стеб на безграмотный русский.

  • Помню14:08, 11.09.2013#

    Ёу! Как заумно! "Чтобы высушить сапоги их надо намочить".

  • ТАЛАНТ14:29, 11.09.2013#

    Естественно! А какой смысл сушить сухие?

  • ТАЛАНТ14:27, 11.09.2013#

    Кстати, не "албанский", а "олбанский", если уж на то пошло. Не знать свой родной язык - это позор, и не нужно прикрываться веком высоких скоростей.

  • Псевдоним17:42, 11.09.2013#

    Что вы там говорите про высокие технологии? Все языки программирования написаны на основе великого и могучего английского, но почемуто англичанам и в голову не приходит, что их язык должен трансформироваться ради повышения быстродействия компьютеров.

  • MNN16:53, 05.09.2013#

    А вот заслуженные учителя считают что нынешняя программа обучения заставляет тупеть детей и вообще она довольно не совершенна (да и многие страны идут наоборот на увеличение количества часов)Кому интересно была передача по Культуре http://www. debilizator. tv/rossiia_kultura/2013-09-01/15:10/ http://www. debilizator. tv/rossiia_kultura/2013-09-01/12:55/

  • Помню14:07, 11.09.2013#

    Несовершенна?! Помилуйте, батенька! Она максимально приближена к совершенству, максимально эффективна и оптимизируется семимильными шагами! В полном соответствии с целями нынешнего периода деградации страны. Ведь всем понятно, что цель - развал образования и появление поколений дебилов, не способных к отстаиванию суверенитета страны и даже защиты своей жизни и благополучия.

  • Псевдоним17:06, 05.09.2013#

    Прочитал только "президент России Владимир ПУТИН на встрече с врио мэра Москвы Сергеем СОБЯНИНЫМ и столичными учителями" и понял, что пи**а рулю с образованием. . . Собянин нихрена в этом не понимает, так что Голосуйте за Навального!

  • Псевдоним17:22, 05.09.2013#

    Хорошая новость, стране нужно побольше недумающих рабов.

  • Псевдоним22:11, 06.09.2013#

    Да Чтоб ты скис со своим ЕГЭ

  • Псевдоним07:04, 11.09.2013#

    И так каждый второй подросток дебил, сейчас будет каждый первый. Лучше бы эти дебилы вообще не размножались, репродуктивная функция им противопоказана.

  • Псевдоним13:32, 11.09.2013#

    а давайте вообще школу отменим. . . тогда времени свободного у "школьников" будет до фига. . . оспади, шо творят с нашим образованием. . .

  • Помню14:03, 11.09.2013#

    Вопрос ребром: так кто же дебил-то?

  • ТАЛАНТ14:23, 11.09.2013#

    "Кстати, во многом благодаря нечеловеческим нагрузкам в школах, около 40% российских юношей и девушек и имеют отклонения в репродуктивной системе" Какие, к чертям, нагрузки???! Наши школьники на уроках музыку в телефоне слушают! Если бы они хотя бы половину своего внимания обращали на то, что говорит учитель, никаких проблем на ЕГЭ не возникало бы! Дети совершенно не приучены ни к дисциплине, ни к уважению учителя. И в этом заслуга родителей, которые считают, что их отпрыски имеют только права, но не обязанности и им все должны. А отклонения в репродуктивной системе бывают у тех, кто в холодное время года голой задницей светит, вместо того, чтобы одеваться по сезону, и алкоголь не по возрасту употребляет с сигаретами вкупе. Но и в этом тоже "заслуга" родителей.

  • Светлана05:50, 29.09.2013#

    А вы считаете, что это не нагрузки, когда старшеклассники возвращаются домой из школы в 6 часов и до двух-трех ночи делают домашнее задание?!

  • Макс03:01, 10.11.2013#

    Я учусь в 8 классе. Это АД!!! Каждый день, даже в воскресение я делаю домашнее задание. И при этом вся эта чушь мне в жизни совсем не пригодится. Зачем мне например знать преобразование рациональных выражений. Я понимаю что история, биология, русский язык, и остальные немаловажные предметы могут пригодиться человеку. Но все, что вряд ли понадобится в жизни пусть будет изучаемо по желанию ученика.

  • Псевдоним23:40, 27.08.2015#

    Я пепехожу в 8 класс. Нагрузка все ввше и выше. Я понимаю что нагрузка будет выростать, поэтому это хорошее решение, спасибо!

  • Подросток01:11, 02.12.2013#

    Я учусь 11 классе. На ДЗ забил с начала года, учу только те предметы, которые мне понадобятся при поступлении и те, которые мне просто нравятся. Попутно дома готовлюсь к ЕГЭ по биологии. Готовлюсь самостоятельно, ибо учительницу, а она же директор нашей школы, интересует только то, по форме ли мы одеты. Конечно, это же так важно. Поэтому, считаю что нужно в первую очередь смотреть на учителей, а не на учеников. Чему может научить плохой учитель? Отсюда и плохое поведение на уроках. Учителя просто сами ведут себя погано, поэтому ученики их просто перестают уважать. Иногда ломаются самые настоящие отличники, гордость школы. И виноваты не родители, как говорили выше. Виновата вся система. Ученик каждый день ходит в школу которую он уже просто НЕНАВИДИТ от того, что он туда ходит КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Вы наверное забыли какую ненависть это разжигает. А ведь его там еще могут стебать одноклассники, а к ним обязательно присоединяются учителя. И ЭТО ПРАВДА! А решение - УВЕЛИЧИТЬ КАНИКУЛЫ!!! И УЧИТЕЛЯМ И УЧЕНИКАМ! ЧЕЛОВЕК 2 МЕСЯЦА ХОДИТ В ШКОЛУ И У НЕГО ПОСУТИ НИ ОДНОГО ВЫХОДНОГО ВЕДЬ КАЖДЫЙ УЧИТЕЛЬ СЧИТАЕТ ЧТО НУЖНО ЗАНЯТЬ СВОИХ УЧЕНИКОВ В ЭТОТ ВЫХОДНОЙ И У НЕГО ПО СУТИ УХОДИТ НА РЕШЕНИЕ ЭТИХ Д/З ВЕСЬ ДЕНЬ! И ПОШЛИ ВЫ ТУТ ВСЕ НА ***! УЧЕНИКИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ НА УРОКАХ? ТАК ОНИ И НЕ ДЕЛАЮТ НИЧЕГО ПОТОМУ ЧТО ДАВЛЕНИЕ НЕРЕАЛЬНОЕ! Отменить Д/З в старших классах, по мне так это очень разумно.

  • Подросток 03:13, 12.03.2015#

    Согласен, у нас в школе так же к ученикам никакого уважения нет. Учителя любят в нашей школе только жопализов

  • Псевдоним23:35, 27.08.2015#

    У детей и правда повышенные нагрузки, если домашние задания будут отменены, школьники смогут подготовиться к Егэ. Неплохо

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