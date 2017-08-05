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В России появился новый вид пенсии
Дети-подкидыши получат новый вид социальной пенсии. Претендовать на выплаты смогут сироты, найденные, подкинутые или оставленные матерью в роддоме, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
С 1 января 2018 года, пишет «РГ», им будет выплачиваться пенсия в размере 10 068 рублей, которая продолжит начисляться до достижения 18 лет, а в случае дальнейшего очного обучения - до 23 лет. Днем возникновения права на выплаты станет дата составления записи акта о рождении.
Как рассказал один из авторов нового закона, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, документ исправляет ошибку 60-летней давности. С 1956 года сиротам начали выплачивать пенсии по потере кормильца, но дети-подкидыши оказались вне правового поля. До сих пор они не могли получать пенсии по потере кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей. Как правило, пенсии таким детям назначались только после решения суда.
Тем не менее, по словам Рязанского, просто причислить подкидышей к тем, кто потерял кормильца, нельзя. Законодателям пришлось искать новую социальную формулу, чтобы выплачивать пенсии детям, чьи родители неизвестны.
Кроме того, еще на стадии обсуждения документа возник вопрос с крымскими детьми. До 2014 года, когда в Крыму действовали украинские законы, подкидышам вписывали в свидетельства о рождении вымышленные имена мамы и папы. Затем ребенку приходилось всю жизнь доказывать, что это не его настоящие родители. Теперь в свидетельствах о рождении таких детей будет стоять прочерк и они тоже смогут претендовать на данный вид пенсии.
В России на сегодня к числу подкидышей относятся примерно четыре тысячи ребятишек. Цифра постоянно меняется, поскольку для многих детей находятся приемные семьи. Но здесь, как объяснил представитель Совета Федерации, возникает один нюанс: как только ребенка усыновили, начисление пенсии прекращается. Чего, кстати, не происходит с пенсией по потере кормильца. Предполагается, что если родители уже умерли, они все равно успели заработать право на пенсию, которую получает за них ребенок.
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