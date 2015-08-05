Ракам пора перестать пятиться - купите авто!

Овен. Будьте довольны тем, что имеете. Не старайтесь найти более денежную работу, если она отнимет у вас слишком много времени и сил. И помните: прежде, чем поставить свою подпись под деловыми бумагами или банковским договором, стоит лишний раз их перечитать.

Телец. На этой неделе вам придется больше тратить, чем зарабатывать. Возможны непредвиденные расходы, особенно на отдых. Но даже если вдруг подорожают билеты, на отпуске лучше не экономить. В пятницу возможны новые денежные поступления.

Близнецы. Сейчас самое время начать новый проект на работе или реализовать необычную творческую идею. Звезды говорят, что начальство вас ценит и без премии не оставит. Да и с коллегами у вас не только деловые, но и дружеские отношения.

Рак. На этой неделе будут удачны крупные покупки. Если пришло время сделать ремонт или поменять автомобиль - лучше с этим не тянуть. Ну а если в субботу вам поступит внезапное предложение поработать, не отказывайтесь, эти деньги вам пригодятся.

Лев. Ваши финансовые возможности сейчас не слишком ограничены. Поэтому позвольте себе путешествие в дальние края вместе с любимым человеком. Набравшись там сил, впечатлений и энергии, вы заработаете еще больше денег.

Дева. Финансовое положение достаточно стабильно, во вторник или четверг вероятны денежные поступления. В рабочем коллективе лучше сохранять нейтралитет и не участвовать в интригах.

Весы. Не стоит на работе болтать лишнего. Лучше сохранить источник своих доходов и размер зарплаты в тайне. В пятницу, принимая важное финансовое решение, отбросьте все сомнения, и поступайте, как считаете нужным.

Скорпион. На этой неделе можно ожидать, что вам выплатят зарплату и отдадут все долги. Так что вы можете не экономить и порадовать себя и своих близких подарками или совместным путешествием.

Стрелец. На этой неделе будьте внимательны по отношению к сфере финансов. Если решите взять кредит, внимательно изучите условия. Сделки с недвижимостью необходимо проводить только при участии банка, юриста или риелтора.

Козерог. На этой неделе постарайтесь быть особенно внимательными в рабочее время, так как ваши промахи и просчеты могут серьезно отразиться на вашем же материальном положении. В четверг возможны интересные деловые предложения.

Водолей. Желательно тщательно планировать свои расходы и не делать спонтанных покупок. На работе возможны неприятности. Помните, что никто не застрахован от ошибок, главное, их вовремя заметить и исправить.

Рыбы. Лучше позволить себе крупное приобретение, чем разбрасываться деньгами по мелочам. Присмотритесь к новому мобильному телефону или отправляйтесь на выходные в престижный санаторий. На здоровье лучше не экономить.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.