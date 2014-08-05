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Скончалась мать Михаила Ходорковского
Не стало Марины Филипповны Ходорковской. Мать экс-главы нефтяной компании ЮКОС умерла на 80-м году жизни в одной из клиник Берлина в окружении близких, приехавших из Швейцарии, США и России.
Марина ХОДОРКОВСКАЯ проходила в Германии курс лечения. Семья узнала о ее болезни осенью 2013 года и с этим обстоятельством журналисты связали подачу Михаилом Ходорковским прошения о помиловании Владимиру ПУТИНУ. По приговору по делу ЮКОСа он должен был выйти на свободу в августе 2014 года. 20 декабря, в день подписания указа о помиловании, экс-глава ЮКОСа вылетел в Германию.
Марина Ходорковская прожила с мужем Борисом Моисеевичем 56 лет. 35 лет проработала инженером-технологом на московском заводе "Калибр". После выхода на пенсию занималась развитием лицея-интерната "Подмосковный" в Коралово, сообщает Lifenews.Ru.Третьего августа не стало Марины Филипповны Ходорковской. Мать экс-главы нефтяной компании ЮКОС умерла на 80-м году жизни в одной из клиник Берлина в окружении близких, приехавших из Швейцарии, США и России.
Марина ХОДОРКОВСКАЯ проходила в Германии курс лечения. Семья узнала о ее болезни осенью 2013 года и с этим обстоятельством журналисты связали подачу Михаилом Ходорковским прошения о помиловании Владимиру ПУТИНУ. По приговору по делу ЮКОСа он должен был выйти на свободу в августе 2014 года. 20 декабря, в день подписания указа о помиловании, экс-глава ЮКОСа вылетел в Германию.
Марина Ходорковская прожила с мужем Борисом Моисеевичем 56 лет. 35 лет проработала инженером-технологом на московском заводе "Калибр". После выхода на пенсию занималась развитием лицея-интерната "Подмосковный" в Коралово, сообщает Lifenews.Ru.
Газета "Золотой Рог", Zrpress.Ru.
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У моего знакомого тоже мама умерла. Почему не написали?