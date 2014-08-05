Скончалась мать Михаила Ходорковского

Не стало Марины Филипповны Ходорковской. Мать экс-главы нефтяной компании ЮКОС умерла на 80-м году жизни в одной из клиник Берлина в окружении близких, приехавших из Швейцарии, США и России.

Марина ХОДОРКОВСКАЯ проходила в Германии курс лечения. Семья узнала о ее болезни осенью 2013 года и с этим обстоятельством журналисты связали подачу Михаилом Ходорковским прошения о помиловании Владимиру ПУТИНУ. По приговору по делу ЮКОСа он должен был выйти на свободу в августе 2014 года. 20 декабря, в день подписания указа о помиловании, экс-глава ЮКОСа вылетел в Германию.

Марина Ходорковская прожила с мужем Борисом Моисеевичем 56 лет. 35 лет проработала инженером-технологом на московском заводе "Калибр". После выхода на пенсию занималась развитием лицея-интерната "Подмосковный" в Коралово, сообщает Lifenews.Ru.Третьего августа не стало Марины Филипповны Ходорковской. Мать экс-главы нефтяной компании ЮКОС умерла на 80-м году жизни в одной из клиник Берлина в окружении близких, приехавших из Швейцарии, США и России.

Марина ХОДОРКОВСКАЯ проходила в Германии курс лечения. Семья узнала о ее болезни осенью 2013 года и с этим обстоятельством журналисты связали подачу Михаилом Ходорковским прошения о помиловании Владимиру ПУТИНУ. По приговору по делу ЮКОСа он должен был выйти на свободу в августе 2014 года. 20 декабря, в день подписания указа о помиловании, экс-глава ЮКОСа вылетел в Германию.

Марина Ходорковская прожила с мужем Борисом Моисеевичем 56 лет. 35 лет проработала инженером-технологом на московском заводе "Калибр". После выхода на пенсию занималась развитием лицея-интерната "Подмосковный" в Коралово, сообщает Lifenews.Ru.

Газета "Золотой Рог", Zrpress.Ru.