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Выпускникам вузов с красными дипломами запретят выезд за рубеж
Выпускники вузов — отличники должны сами решать, согласны ли они на отсрочку от военной службы в обмен на ограничение права выезда. Закрывать границы для всех людей с красными дипломами в фонде не предлагают, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Директор Русского академического фонда (РАФ) Олег Казенков пояснил РБК, что фонд «ни в коем случае» не предлагает «закрыть границы для краснодипломников и аспирантов». По его словам, идея ограничить выезд за рубеж молодым людям, согласившимся взять отсрочку от армии, — это «лишь вопрос для обсуждения».
«Мы понимаем конституционные права граждан и не можем навязывать это ограничение. Но если человек добровольно готов пойти на это, то здесь возможно говорить об определенных ограничениях», — отметил Казенков. По его словам, «определенно уместно» говорить об ограничениях на выезд для тех молодых специалистов, которые работают на предприятиях ОПК, в атомной и ракетной промышленности.
Ранее во вторник, 4 июля, сообщалось, что фонд направил на имя министра обороны Сергея Шойгу предложение давать отсрочку от срочной военной службы выпускникам вузов, закончившим обучение с отличием. Также отсрочку предлагается распространить на студентов заочных отделений, которые работают на предприятиях ОПК, а также на тех, кто решил продолжить учебу в государственных учреждениях. Но граждане, получающие такую отсрочку, не должны выезжать за рубеж, считают в РАФе. Запрет на выезд из страны не должен касаться граждан, которые не воспользовались отсрочкой.
Позиция РАФа заключается в том, что сейчас диплом с отличием не дает выпускникам «почти никаких преимуществ, кроме морального удовлетворения». Казенков ранее подтвердил РБК направление письма министру.
В комитете Совфеда по науке, образованию и культуре заявили, что в предложении есть «рациональное зерно», но власти не имеют право ограничивать свободу передвижения. Об этом заявила первый зампред комитета Лилия Гумерова.
По действующему федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» россиянам может быть дана отсрочка от призыва по ряду причин, включая признание негодным по состоянию здоровья, прохождение службы в ряде госорганов (МВД, ФТС, ФСИН), избрание в законодательный орган власти, среди прочего. Также право на отсрочку имеют учащиеся вузов по очной форме. Им отсрочка предоставляется на срок обучения.
Член думского комитета по обороне Владимир Шаманов заявлял 23 марта, что в нижней палате рассматривают возможность повышения верхнего порога призывного возраста до 30 лет. Сейчас он составляет 27 лет.
Председателем правления РАФа является двоюродный племянник Владимира Путина Роман. Согласно сообщению на официальном сайте фонда, он участвует в международных образовательных проектах, помогает с открытием представительств российских вузов за рубежом, занимается популяризацией российской культуры.
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