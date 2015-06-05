"Билайн" уволил двух сотрудников за фото в Instagram

Сотрудники «Билайна» уволены за фото с «усами Гитлера». Как сообщает газета «Золотой Рог», со ссылкой на сообщения СМИ, они не проработали и до конца злополучного дня.

Рано утром, 4 июня, 22-летняя жительница Краснодара Татьяна Еремина опубликовала на личной странице в Instagram фото, на котором вместе с коллегой во время работы они приветствуют всех характерным нацистским жестом, а у молодого человека приклеены усы как у Гитлера.

Учитывая, что съемка прошла прямо на рабочем месте и молодые люди были одеты в корпоративную форму, их уволили.

Сотрудники не проработали и до конца дня, их уволили.

Как сообщил Интерфаксу пресс-секретарь Краснодарского филиала ОАО «Вымпелком», сотрудники были уволены с формулировкой «по соглашению сторон».

Напомним, а России в 2014 году был подписан закон об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. Ответственность устанавливается за одобрение или отрицание фактов, которые установил приговор Международного военного трибунала, а также распространение заведомо ложных сведений о действиях СССР во время Второй мировой войны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.