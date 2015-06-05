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"Билайн" уволил двух сотрудников за фото в Instagram

05 Июня 2015, 10:00 | В России

Сотрудники «Билайна» уволены за фото с «усами Гитлера». Как сообщает газета «Золотой Рог», со ссылкой на сообщения СМИ, они не проработали и до конца злополучного дня.

Рано утром, 4 июня, 22-летняя жительница Краснодара Татьяна Еремина опубликовала на личной странице в Instagram фото, на котором вместе с коллегой во время работы они приветствуют всех характерным нацистским жестом, а у молодого человека приклеены усы как у Гитлера.

Учитывая, что съемка прошла прямо на рабочем месте и молодые люди были одеты в корпоративную форму, их уволили.

Сотрудники не проработали и до конца дня, их уволили.

Как сообщил Интерфаксу пресс-секретарь Краснодарского филиала ОАО «Вымпелком», сотрудники были уволены с формулировкой «по соглашению сторон».

Напомним, а России в 2014 году был подписан закон об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. Ответственность устанавливается за одобрение или отрицание фактов, которые установил приговор Международного военного трибунала, а также распространение заведомо ложных сведений о действиях СССР во время Второй мировой войны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

Автор:
Теги: Билайн  инстаграм  гитлер  вымпелком  нацизм 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј11:26, 05.06.2015#

    прально, неадекватность она во всем

  • Костян11:31, 05.06.2015#

    Полностью поддерживаю руководство.

  • Отпор11:46, 05.06.2015#

    Также по свински они относились ик рядовым покупателям, наверное многим приходилось сталкиваться когда подобные нанятые изображают из себя бог знает что- высоко мерное поглядывание, отвечают на вопросы " через губу", либо вообще не отвечают на поставленный вопрос, а лишь вводят в еще большее заблуждение, особенно когда перед ними человек в возврасте, либо уставший. ( приходилось несколько раз корректировать поставленный им вопрос слыша как впереди стоящему откровенно грубят в вежливой форме).

  • Житель России12:05, 05.06.2015#

    У меня один вопрос: кто их производит на свет?

  • я19:13, 05.06.2015#

    что родители скажут? Майн гот!

  • Udaff19:58, 05.06.2015#

    Неужели за весь день в этой стране не произошло что-то действительно интересного! Зачем забивать эфир всякой ерундой! На это без улыбки не взглянешь, подурачились, повеселили людей, а тут такое раздули! Постоянно в новостях обширное внимание всяким мелочам! Этот материал больше подойдет к демотиваторам, не больше!

  • Р­РЅ20:34, 05.06.2015#

    Тебя уволили. Точка.

  • Житель21:18, 05.06.2015#

    Время идёт, маразм крепчает. подобные мелочи нужны для отвлечения народа, овощи хавают подобное с пеной у рта. вроде и ничего плохого кому бы то не было люди не сделали (не только эти двое, вспомнить тех же пчёлок или девок с бордом) но все вокруг благодаря сми готовы закидать их какашками, а то и вообще камнями забить, а то что происходит вокруг их в упор не видят.

  • Псевдоним21:16, 05.06.2015#

    Вымпелком чудаковая компания вместе со своим Топом

  • Псевдоним21:54, 05.06.2015#

    А, что только у Гитлера такой формы усы были?

  • Псевдоним21:59, 05.06.2015#

    А фотографа наверное поощрили? Может он вообще в каске немецкой и со свастикой на рукаве был

  • Денис22:11, 05.06.2015#

    Правильно все сделали!

  • Наталья22:16, 05.06.2015#

    Да, уберите фото этих вспотевших идиотов!

  • Псевдоним19:17, 06.06.2015#

    Слава Билайну, смартфонам слава, слава.

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