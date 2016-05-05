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Летавшая с Путиным Лена задумалась о семье и детях
Стерх Лена, участвовавшая в «Полете надежды», и стерх Гранат построили первое гнездо, пишет деловая газета «Золотой Рог».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую питомником редких видов журавлей Окского государственного заповедника Татьяну Кашенцеву.
«Стерхи начали проявлять первые инстинкты, связанные с размножением, например, гнездостроительную активность. Они натаскали сена с улицы в помещение и там сложили подобие гнезда», – заявила Кашенцева.
По ее словам, у ученых появилась очередная надежда увеличить популяцию птиц, находящихся под угрозой исчезновения. Как отметила эксперт, это живая природа, и все зависит от очень многих факторов.
«Может сложиться так, что потомство получится уже в этом году», – добавила Кашенцева.
Стерх Лена – участница «Полета надежды», который проводился в 2012 году. Тогда президент России Владимир Путин, управляя дельтапланом, возглавил стаю стерхов, выращенных в Окском заповеднике, чтобы направить их на зимовку.
Лене около четырех лет. В один вольер с Гранатом ее посадили осенью прошлого года.
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а вот если бы не полетела с путиным то не думала бы даже о детях) сумасшедшая сексуальная сила нашего президента заводит даже птиц)