Вузы поднимут стоимость обучения на треть

Некоторые вузы России могут повысить цены на обучение, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов. Он отметил, что таким образом они выполнят приказ Минобрнауки, передает агентство "Говорит Москва".

По прогнозам парламентария, некоторые учебные заведения могут поднять цены на 30%.

Повышение платы за обучение может коснуться университетов, расположенных в регионах страны, оно не затронет вузы Москвы и Санкт-Петербурга. "Обращения идут и с юга России, и из сибирских вузов, и с Урала, и из других регионов", - рассказал Бурматов.

Отмечается, что депутат направил письмо первому вице-премьеру российского правительства Ольге Голодец с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию и разрешить вузам не повышать цены в этом году.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.