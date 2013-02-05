Объявлен очередной конец бесплатной приватизации. Что дальше?

В преддверии вероятного завершения 1 марта 2013 г. бесплатной приватизации жилья на вопросы журналистов на пресс-конференции во Владивостокском представительстве газеты «Комсомольская правда» ответила директор Агентства по продаже муниципальных земель и недвижимости Администрации Владивостока Лариса САЛОМАНЮК.

- Лариса Сергеевна, сегодня говорится, что бесплатная приватизация жилья заканчивается. А каковы ее итоги и ситуация с ней во Владивостоке?

- Неприватизированным в городе осталось порядка 12% жилого фонда. Несмотря на то, что приватизацию продлевали уже три раза. Первый – до 1 января 2007 г., второй – до 1 марта 2010 г., и последний – до 1 марта 2013 г.

Весь прошлый год мы напоминали рекламой, что приватизация жилья заканчивается. Но активнее приходить – по нарастающей – наши граждане стали только с сентября-октября. Минувший январь мы встретили тоже неплохо.

У всех, кто приходит к нам сейчас, чтобы подать заявление на приватизацию, мы принимаем заявление и документы – никто не уходит «не осчастливленным». Но, конечно, для наших людей 21 год приватизации – это не срок. У многих так и не хватило времени, чтобы за это время привести в порядок свои документы. Не смогли поменять паспорта, вспомнить: где проживали последние 20 лет и пр. Жизнь ведь не остановилась – кто-то вступил в брак, кто-то умер, кто-то несколько раз переезжал, у кого-то проблемы с кадастровым паспортом…

Например, член семьи – ответственный квартиросъемщик – умер, и было необходимо переводить лицевой счет на другого, заключать договор социального найма. Эти вопросы надо было решить до того момента, как прийти к нам в Агентство, чтобы подать заявление на приватизацию жилья. Но главные для подачи заявления у нас сегодня три условия:

Первое – чтобы на руках был правоустанавливающий документ на квартиру. Это – либо ордер, либо выписка из протокола жилищно-бытовой комиссии, либо договор социального найма.

Второе – должна быть выписка из домовой книги о том, кто зарегистрирован в квартире.

И третье – все граждане с 14-летнего возраста, зарегистрированные в квартире, обязательно должны присутствовать при подаче заявления лично со своими паспортами.

За детей до 14 лет действуют их законные представители – родители. За ребенка до 14 лет расписывается либо мама, либо папа, а с этого возраста ребенок сам расписывается в заявлении с согласия взрослых, и рядом с его подписью на заявлении ставится и подпись одного из его законных представителей.

- То есть, 28 февраля – это последний день, когда еще можно будет подать заявление. А если пакет документов неполный?

- Мы примем заявление. Если из документов чего-либо не хватает, потом можно донести. Например, в том же случае, если не люди не успели переписать лицевой счет. Приходят, приносят свидетельство о смерти, и мы берем заявления «под обязательство» - довезти недостающие документы позднее. Они могут сдать документы нам и параллельно через Управление учета и распределения жилья оформлять договор соцнайма, переводить лицевой счет.

- Можно ли сказать, что сейчас с подачей заявлений опять вспыхнул ажиотаж?

- Да. Если в 2011 г. к нам по приватизации жилья обратилось около 2000 семей, то в прошлом – около 3800 семей. До сентября прошлого года мы в день в среднем принимали по 20-25 заявлений, а вчера – 92 заявления!

Ввиду того, что сейчас количество обращений граждан с заявлениями на приватизацию резко увеличилось, мы убедительно просим тех, кто уже подал заявления, но по каким-то своим причинам пока не пришел на подписание договора или – чтобы доработать свое заявление, обращаться к нам уже после 1 марта.

Сегодня для нас главное – это, чтобы люди смогли выразить свое волеизъявление в семье: хотят ли приватизировать свою квартиру, и – дать нам возможность в феврале принять заявления на приватизацию от всех желающих. Остальным можно спокойно прийти после 1 марта и доработать заявление, подписать договор. Даже если автоматически мы письмом предупреждаем «пришел ваш кадастровый паспорт, приходите на подписание», все равно просим, если это не крайне необходимо, подождать. Конечно, если кто-то уезжает, продает квартиру, то мы никому не отказываем, но тех, кто может подождать, убедительно просим – подождать. Нам это сейчас очень нужно, чтобы мы без лишнего ажиотажа могли обслужить наших граждан по приему заявлений.

К сожалению, у нас все как всегда. Кроме людей, которые не подавали заявления, есть и те, кто вдруг вспомнил, что подавали… Недавно обратилась женщина: «Мы подавали вам документы на приватизацию, но не можем найти полученные. Посмотрите!» Поднимаем архив – а документы у нас. Просто четыре года назад за ними не пришли…

- На что могут рассчитывать подавшие документы в феврале?

- Мы говорим о волеизъявлении по приватизации, а оформление документов можно завершить после 1 марта.

- Если сравнить наш уровень приватизации с другими крупными городами…

- То в Москве и Санкт-Петербурге в процентах жилья приватизировано меньше. Мы на уровне других – это Чита, Новосибирск, Иркутск, Пермь. (Средний по России уровень состоявшейся приватизации жилья признается 70-процентным. Ред.)

- А что будет с теми, кто все-таки не решится и не донесет заявления?

- Люди останутся проживать в своих квартирах по договорам социального найма, как и проживали. У них в квиточках, которые приходят на оплату, есть графа «за найм». Они так и будут платить за найм жилых помещений. Для них ничего не меняется.

Единственное, ранее говорили о возможном введении платной приватизации, о возможном выкупе квартир. Но сейчас многие забыли, как приватизация начиналась в 1992 г. Тогда были таблицы. Допустим, в 3-комнатной квартире проживал один человек. Высчитывались квадратные метры, и ему говорили, что надо доплатить в казну столько-то денег, чтобы получить эту квартиру на одного. И люди доплачивали, получали в собственность. Это было недолго. Потом расчеты прекратились. Возможно, все возвращается к хорошо забытому старому…

Но у нас сегодня не идеальное состояние жилого фонда. Некоторые проживают в ветхих домах, надеются на расселение, стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Недавно приходила женщина и спрашивала, что ей делать с приватизацией, если их дом попал под расселение. В таком случае надо самим определиться: желаете ли вы получить квартиру от муниципалитета, чтобы проживать в ней по договору социального найма или есть иное решение. Если дом не признается аварийным, то люди, часто приватизирует свои квадратные метры, продают и уезжают.

- Пока идет приватизация, у людей остается выбор: продолжать ли жить в государственной квартире, или начинать жить в своей. Наверное, можно уважать их выбор?

- Те 10-12% людей, которые не приватизировали – это потому, что кто-то принципиально не хочет участвовать в приватизации, у кого-то сложные отношения в семье. Например, пришла с заявлением семья из восьми человек, прописанная в гостинке 18 кв. метров. На каждого приходится по 1/8 квартиры, и никто никому не хочет уступать. Дело житейское: может быть, потом они ее продадут, а деньги поделят, и каждый пойдет своим путем.

Хотелось бы, чтобы люди, собираясь к нам, интересовались у друзей-знакомых: что такое приватизация. На сайте администрации есть наша справочная информация. Сейчас – век Интернета, а выяснение что люди хотят, начинается иногда у инспектора, к которому они попадают на подачу заявления. А ведь его задача: не рекомендации давать, а принять заявление. Все вопросы граждане должны выяснять и продумать заранее.

Вопросы собственности очень важные, и людям к ним надо относиться более серьезно. Недавно я принимала заявление от пожилой пары. Им – за 60 лет. Живут они в прекрасной квартире, и отказываются от своего права на приватизацию в пользу дочки и внучки. Я задаю им вопрос: «А вы подумали, почему вы принимаете такое решение? У вас есть еще какая-нибудь квартира? Вы понимаете, что эта будет на ½ собственностью вашей дочери, и на ½ - внучки, а вы будете просто проживать в ней. Они отвечают: «Мы все понимаем. Но вот мы скоро уйдем в мир иной, и не хотим, чтобы наша дочь потом с беготней и суетой оформляла наследство». Я на это говорю: «Один господь бог знает кто из нас первее, а кто вторее». И, бывает, что люди потом приходят и говорят, что «наша приватизация» поставила их семью в трудное положение! Действительно, если дочь выйдет замуж, то половину ее доли будет наследовать супруг, а не родители… А повзрослеет ребенок…

Для людей старше 60 лет, если отсутствует другое место жительства и нет возможности потом проживать где-то в другом жилище, не стоит отказываться от своего права собственности в пользу других. Надо отдавать себе отчет в том, что сегодня – это твой любимый ребенок, но завтра он станет взрослым, и трудно сказать, каким будет по жизни…Ситуации самые разные, много историй. И наоборот человек, отсидевший срок, говорит: «Я не буду отказываться от приватизации» - он, оказывается, к этому более подготовлен, чем люди, которые в суете забывают о ней: видимо было время подумать…

Чем сдать заявление, не обдумав все последствия – лучше не приватизировать квартиру…

- А закончится ли обратный процесс – деприватизация жилья?

- Сейчас завершается и приватизация и деприватизация. Хотя человек должен иметь возможность отказаться. По расприватизации у нас всегда была очень незначительная цифра – около 30 за год. Она в основном идет на основании решений судов: кого-то забыли, скрыли бабушку, ребенка, дедушку, предоставили недостоверную информацию и пр. А добровольно – за год 2-3 семьи. Опять же, по семейным причинам.

Все сегодня зависит от того, каким будет решение депутатов Госдумы.

Партия Свободная Россия выступает с поправками продлить приватизацию до 1 марта 2018 г. Депутат Госдумы, председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина ХОВАНСКАЯ еще в 1993-м году предлагала сделать приватизацию жилья бессрочной. В результате она и получилась бессрочной, но каждый раз, когда передвигались сроки, был определенный ажиотаж.

Приватизация приобретает вид кампанейщины, а гораздо важнее – чтобы люди шли на нее осознанно. Каждая семья должна «дорасти», «вымучить» себя до состояния, что «да, надо оформить в жилье собственность, либо поделиться и разъехаться»… Когда нет ажиотажа, люди более ответственно, вдумчиво относятся к своему решению. Депутат Госдумы от «Единой России» Виктор ШРЕЙДЕР и группа других сегодня предлагают то же: признать приватизацию бессрочной. Но правительство на это дало свое отрицательное заключение.

Если бы не было очередного ажиотажа с окончанием приватизации, то многие сегодня не шли бы к нам.

Есть много различных вариантов, что будет после 1 марта, но «правила игры» не определены. И примут ли решение до конца февраля? Времени-то осталось совсем мало.

КОММЕНТАРИЙ «ЗР»: Ситуация с будущим бесплатной приватизации на сегодня остается «темной». Можно надеяться на «продолжение банкета», но вероятно и его окончание, и какое-нибудь половинчатое решение – например, переход к платной приватизации. Решение может быть принято в самый последний момент. И оно может оказаться нестандартным. Бог любит троицу, и три раза сроки уже переносили, а поэтому можно ожидать, что в силу вступит «окончательный вердикт». И вынесут его депутаты, пожалуй, как в хорошем спектакле, выдержав до конца положенную им интригу.

- Можно ли будет приобрести муниципальное жилье в собственность после 1 марта?

- Думаю, что на этот вопрос сегодня никто не ответит.

- А смогут ли приватизировать жилье те горожане, которые будут получать его в новых муниципальных домах? Есть мнение, что теперь становится несправедливо раздавать жилье всем тем, кто не может построить или купить его на свои средства. Предлагают предоставлять, но не в собственность. В аренду, социальный, некоммерческий найм и пр.

- Не может быть «полной» справедливости. Например, в итоге приватизации вы получили от государства квартиру, которая оценивается в два миллиона рублей, а кто-то – оценивающуюся в 10 миллионов…

Сегодня, например, почти нет такой формы как «предоставление служебного жилья». Оно остается только у военнослужащих. Да и не должно быть так: приехал врач, получил квартиру, приватизировал, продал и уехал. А по договору некоммерческого найма вам можно жить в квартире пока работаете. Во всем мире есть такие «формы жизни», а мы ведь интегрируемся в мировое сообщество, и у нас тоже должно быть как везде.

Но одна из наших посетительниц, например, категорично говорила, что она ни за что не хотела бы сегодня арендовать жилье на условиях некоммерческого найма…

- Если человек является собственником квартиры, но не приватизировал ее, то есть ли у него право продавать ее?

- Если он собственник, то может делать с ней все, что хочет. Бывает, что человек не приватизировал эту квартиру, но она досталась ему по наследству или это может быть кооперативная квартира ЖСК, которая оказывается в собственности не в результате приватизации, а по оформлению права собственности на квартиру, которая была построена за свои деньги. Но во Владивостоке такого жилья не более 5%. Вряд ли больше. Или еще – если человек купил уже приватизированную квартиру. Рынок жилья стал развиваться еще с началом приватизации: пошла купля-продажа, обмены, съезды, разъезды, мены, дарение.

Сейчас все это можно. Хотя обмена уже практически нет.

- Некоторые ветераны войны пока не успели получить от государства квартиры до 1 марта. Теперь они не смогут и приватизровать?

- Думаю, что по отдельным категориям граждан будут приняты определенные нормативные акты. В этом году жилыми помещениями должно обеспечиваться большое количество военнослужащих, и им предлагают продлить сроки приватизации до 1 марта 2015 года. А сиротам – выдавать жилье с отсрочкой права приватизации на пять лет. Что касается ветеранов, то по ним тоже, скорее всего, будет принято особое решение.

- Что сегодня происходит с приватизацией жилья в Снеговой пади? Почему она «не идет»?

- Летом 2011 г. было принято распоряжение Министерства обороны, на основании которого должен быть выработан определенный порядок по передаче жилья военнослужащим в собственность без процедуры приватизации.

К нам сейчас в день приходит по 4-8 обращений от жителей Снеговой пади с просьбой дать разъяснение по приватизации. Мы всех отправляем в офис «Востокрегионжилье» на ул. Верхнепортовой. Военнослужащие обращаются туда, но получают только отказы, потому что «порядка» до сих пор нет, и оформление квартир в собственность идет только через обращения в суд. Мы не имеем право приватизировать это жилье – оно федеральное.

А по тем военнослужащим, которые ранее получили квартиры по ул. Вострецова, Давыдова в домах, принятых в муниципальную собственность, мы осуществляем приватизацию в общем порядке.

- То есть, если жилой фонд Снеговой пади будет передан в муниципальное ведение, то с приватизацией у людей будет без проблем?

- Не знаю насколько это возможно, но если это жилье признают муниципальной собственностью, то военные смогут подавать заявления на приватизацию нам.

- В прошлом приватизация предприятий прошла «моментально». Говорят несправедливая, но результаты «пересмотру не подлежат». Сделали – и забыли. А здесь – уже более 20 лет! Может быть, приватизацию жилья в свое время стоило бы тоже провести разово – каким-то актом, именными сертификатами на домовладения. И желающие могли бы отказываться, как от своего ваучера…

- Трудно судить. Приватизация нежилого фонда, предприятий – это несколько другое. Но вы не совсем правы. По предприятиям приватизация практически вся прошла, а по нежилому фонду продолжается до сих пор. Есть постановление правительства, в котором определено, как это должно быть. В 1994-1995 гг. это называлось «арендой с правом выкупа». Такая возможность есть у субъектов малого и среднего предпринимательства, которые арендовали нежилые помещения по состоянию на 1 августа 2008 г. в течение трех лет. Если у них нет задолженности по арендной плате на момент обращения в Администрацию г. Владивостока, то они имеют право выкупа арендуемых нежилых помещений в собственность с рассрочкой платежа на пять лет.

Наше Агентство занимается и этим. И с 2009 г. по состоянию на сегодня у нас находится в стадии выкупа с рассрочками платежа субъектами малого и среднего предпринимательства порядка 150 помещений. За последние два с небольшим года 30 были выкуплены.

Сейчас правительство опять выносит предложение – дать возможность выкупить помещения другим субъектам предпринимательства – арендующим нежилые помещения по состоянию на 1 января 2012 г. в течение двух лет…

Эта приватизация тоже как бы идет, хотя широко не освещается. И она не затрагивает большое количество граждан.

А что касается приватизация жилья, то я согласна с мнением, что это самая человечная из реформ «перестроечного двадцатилетия». В принципе на 90% это жилье наши люди действительно заработали, и каждый, кто хочет, имеет полное право распорядиться им по-своему. Другое дело – как к этому подошла каждая семья.

Распоряжение имуществом – это очень прекрасное право. Люди получили жилье, и имеют свой угол. Они к нему и относятся уже по-другому. Желание человека владеть, приводить свое в порядок – неистребимо Кто-то уже имел возможность продать свое жилье и затем купить другое, улучшив свои условия жизни. Для других это жилье явилось первоначальным взносом для ипотеки.

Я считаю, что приватизация жилья – это самая человечная реформа. Другое дело, что в каждом деле есть свои «плюсы» и «минусы».

- Сегодня некоторые опасаются, что после окончания приватизации нас «задавят» налогами на недвижимость.

- Думаю, что для людей, которые имеют одну квартиру, увеличение налога не грозит. Государство вряд ли будет делать его неподъемным для семьи. Я с жильем работаю с 1995 г., и все это время - эти разговоры о налогах, а они остаются щадящими. Другое дело, когда человек имеет по 2-3-4 квартиры – купил, достались по наследству. Наверное, в таком случае он в состоянии заплатить налог за все это. Он сегодня суммируется и берется сразу за все жилье, которое имеешь по России.

- А хватит ли у вас сил выдержать февральский поток заявлений?

- Основной костяк у нас в Агентстве – это специалисты, отработавшие по 15-16 лет, есть и молодежь. Держимся – всех, кто к нам приходит в течение дня, успеваем принять. Надеюсь, что до 28 февраля сможем принять заявления от всех желающих. Естественно, пока в ущерб другой работе.

Если нет людей на подписание договора, этот работник тоже принимает заявления. Принимаю заявления я, юристки – «все пошли на фронт». Что же делать!? Нам надо «день простоять, и месяц продержаться». Думаю, что сильнее, чем наши работники, никто сегодня так не ждет этого 1 марта.

Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости Администрации г. Владивостока находится по адресу; Партизанский проспект, 3, тел.: 2-614-380, 2-421-866, E-mail: mu_apmzn@mail.ru. Со справочной информацией по приватизации жилья в г. Владивостоке можно ознакомиться в самом учреждении или на сайте администрации.

Виктор КУДИНОВ,

газета "Золотой Рог", Владивосток.