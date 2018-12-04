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Бизнес-гороскоп: Водолеев течение принесет в банк
Гороскоп на неделю с 3 по 9 декабря
ОВЕН. Будьте осторожны и осмотрительны в своих разговорах и действиях, особенно если собираетесь подписать важный договор. В четверг не стоит искушать судьбу, ввязываясь в сомнительные авантюры. Сейчас не время и менять работу.
ТЕЛЕЦ. Финансовые обстоятельства у вас не блестящие, но вы, похоже, уже отложили деньги на крупную покупку. Посвятите субботу походам по магазинам, может быть, это будет связано с обновлением мебели или бытовой техники.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет успех в делах, особенно если вы подойдете к решению профессиональных вопросов нестандартно. Удачными будут покупки и обновление гардероба. Деловые контакты обещают перерасти в дружеские.
РАК. На этой неделе финансовая сторона вашей жизни потребует четкого планирования. В середине недели вероятны расходы, связанные с бытовыми проблемами. В четверг вы проявите себя с лучшей стороны перед начальством.
ЛЕВ. Сложная в финансовом плане неделя. Во вторник будет явно больше слов, чем дела. Так что прибыли пока не ждите. Будьте осторожны при обращении с чужими деньгами. Существует риск больше потерять, чем приобрести.
ДЕВА. На этой неделе возможны некоторые финансовые ограничения, поэтому приобретайте только самое необходимое. Самыми удачными днями будут вторник и пятница. В среду будьте осторожны, берегите свой кошелек. И не забывайте пин-код от банковской карты.
ВЕСЫ. Неделя запланированных и незапланированных трат. Только не спускайте всё на развлечения, в этом случае сложно будет восстанавливать финансовую стабильность. Вовремя проявленные рациональность и здравомыслие помогут вам избежать проблем.
СКОРПИОН. Неделя удачна в финансовом плане. Во вторник или среду могут поступить интересные предложения от деловых партнеров. У вас появится дополнительный источник дохода. Четверг подходит для крупных сделок. В субботу желательно не увлекаться и не терять головы.
СТРЕЛЕЦ. Финансовое положение не внушает особого беспокойства, особенно, если вы потрудитесь разобраться в накопившихся делах. У вас появится выгодная подработка. Вероятны денежные поступления во второй половине недели.
КОЗЕРОГ. Весьма вероятно, что ваше финансовое положение улучшится. Только не стоит брать кредит и покупать нечто очень дорогое. Также эта неделя будет способствовать созданию и, может быть, воплощению в жизнь деловых проектов. Не упустите благоприятный момент.
ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение не совсем стабильно, что ограничивает ваши возможности. Расходы могут превысить доходы. Похоже, вы готовы взять автокредит или ипотеку. Сейчас для этого самое время. Деловые парт-неры могут предложить разумную помощь.
РЫБЫ. Расходы на этой неделе значительно уменьшатся, похоже, вы научились тратить с умом. В четверг и пятницу не стоит начинать никаких дел, особенно с людьми, которых вы не слишком хорошо знаете.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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