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Всех инвалидов в России поставят на спецучет

04 Декабря 2013, 14:00 | В России

Минтрудсоцзащиты подготовило законопроект о создании реестра инвалидов в России. В ближайшее время документ будет внесен в правительство, сообщил глава ведомства Максим ТОПИЛИН.

"Мы сможем иметь все данные с точки зрения характеристик инвалидности. Сейчас у нас нет даже статистики, есть оценки", — сказал он.

По словам Топилина, передает "РГ", в 2013 году на работу было трудоустроено более 11 тыс. граждан с инвалидностью. При этом государство с 2010 года проводит мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов, которые предусматривали возмещение работодателям затрат на оборудование специальных рабочих мест для данной категории граждан.

Также министр отметил, что регионы будут ежегодно получать по 4,2 млрд рублей на программу "Доступная среда", а с учетом софинансирования программы регионами — 8,5 млрд рублей. Деньги пойдут на создание удобной инфраструктуры.

По данным Минтруда, в стране насчитывается 12,9 млн инвалидов, что составляет около 9% от общего числа населения.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: законопроект  инвалиды  РГ 



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