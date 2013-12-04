Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россиян переселят из аварийных домов до 1 сентября 2017 года
Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление, согласно которому расселение аварийного жилья в России должно завершиться до 1 сентября 2017 года. Об этом говорится в сообщении правительства.
Документ подготовлен Минрегионом в связи с продлением до 2018 года работы Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Всего на переселение граждан правительство выделит фонду почти 127 миллиардов рублей. В 2016 и 2017 годах ежегодно будет выделяться по 10 миллиардов рублей.
Владимир Путин продлил сроки Фонда ЖКХ в июле текущего года. Изначально планировалось, что он завершит работу 1 января 2012 года. Затем дату переносили на январь 2013 года, конец 2015 года, и в итоге на 1 января 2018 года.
Созданная в 2007 году госкорпорация финансирует капремонт и строительство нового жилья на долевой основе с субъектами. В настоящее время в ее программах участвуют 82 региона страны. По состоянию на 18 ноября общий объем осваиваемых средств составляет 540,1 миллиарда рублей, из них средства фонда - 385,1 миллиарда рублей, сообщает realty.lenta.ru.
Новости тематики
- Соседский спор дошел до КС
- Готовится закон, упрощающий проведение собраний в многоквартирных домах
- Минобороны, Росгвардия и ФСБ получили от Путина право изымать любые нужные им земельные участки
- Дач в России больше не будет
- Найден дом с непроизносимым адресом
- Дольщики вздохнут свободнее
- Путин готов ликвидировать Фонд РЖС
- За незаконную сдачу квартир в аренду будут лишать жилья
- В России "Молодая семья" вернется через год
- Верховный суд России разъяснил, как россиянам сохранить незаконное строение
Новости раздела
- В России выходные с января перенесут на май
- Бизнес-гороскоп: Финансовые ручьи у Водолеев должны хорошо наполнится
- Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
- Путин вступился за женщин
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в цель в пятницу
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- В России могут ввести форму не только для школьников, но и для учителей
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Приморский Трамп
Каждой семье - отдельную квартиру к 2000 году кто обещал?