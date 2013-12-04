Россиян переселят из аварийных домов до 1 сентября 2017 года

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление, согласно которому расселение аварийного жилья в России должно завершиться до 1 сентября 2017 года. Об этом говорится в сообщении правительства.

Документ подготовлен Минрегионом в связи с продлением до 2018 года работы Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Всего на переселение граждан правительство выделит фонду почти 127 миллиардов рублей. В 2016 и 2017 годах ежегодно будет выделяться по 10 миллиардов рублей.

Владимир Путин продлил сроки Фонда ЖКХ в июле текущего года. Изначально планировалось, что он завершит работу 1 января 2012 года. Затем дату переносили на январь 2013 года, конец 2015 года, и в итоге на 1 января 2018 года.

Созданная в 2007 году госкорпорация финансирует капремонт и строительство нового жилья на долевой основе с субъектами. В настоящее время в ее программах участвуют 82 региона страны. По состоянию на 18 ноября общий объем осваиваемых средств составляет 540,1 миллиарда рублей, из них средства фонда - 385,1 миллиарда рублей, сообщает realty.lenta.ru.

ZRPRESS.RU, Владивосток.