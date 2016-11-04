Пенсии работающих пенсионеров снова оставят без индексации...

...в отличие от работающих

Индексации пенсий работающим пенсионерам не будет и в следующем году. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов по итогам заседания комитета Госдумы по труду и социальной политике. Напомним, что в этом году эти пенсии не индексировали.



Антон Дроздов объяснил происходящее так: «Депутаты говорят, что это была временная мера, но раз это была временная мера, то они должны были отменить тот закон и принять новый, который бы индексацию предусматривал».



Во время заседания депутаты предлагали все-таки проиндексировать пенсии. И прописать, что делить пенсионеров по категориям и одним индексировать, а другим нет — это неправильно. Во всяком случае, с таким предложением выступил глава комитета по труду и соцполитике, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. И он рассказывает, что получилось в итоге.



Ярослав Нилов глава комитета по труду и соцполитике, депутат от ЛДПР: «Мы рассмотрели бюджет пенсионного фонда на 2017-й и последующие года. Проанализировав все доходы и расходы, мы обратили внимание, в том числе, в своем заключении отразили — обратили внимание на то, что не предполагаются расходы для индексаций пенсий работающим пенсионерам в 2017-м и последующих годах. Государственная дума голосами партии большинства (кстати, ЛДПР за это не голосовала) приняла ранее поправки, которыми работающих пенсионеров лишили индексации. Таким образом, в 2017 году по фактической инфляции 5,8% будет увеличена пенсия для не работающих пенсионеров, а для работающих пенсионеров никакой индексации производиться не будет»..



По словам главы Пенсионного фонда Дроздова, в 2017 году работающих пенсионеров будет около 9,5 миллионов человек, пишет Business FM.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.